Brigitte Bardot : la date des obsèques approche, un dispositif prévu pour ses fans

Décédée le 28 décembre dernier, l'actrice française sera inhumée cette semaine. Les obsèques sont sur invitations mais un dispositif est déjà prévu pour ses fans.

Saint-Tropez se prépare activement à rendre un dernier hommage à la l'icône (controversée) du cinéma français. Les obsèques de Brigitte Bardot, décédée le 28 décembre dernier à l'âge de 91 ans, ont lieu cette semaine sur la riviera française. La cérémonie religieuse débutera le mercredi 7 janvier à 11 heures à l'église Notre-Dame de l'Assomption, avant que l'inhumation ne se déroule dans la plus stricte intimité au cimetière marin, où reposent déjà ses parents, ses grands-parents maternels, et Roger Vadim, son premier époux et réalisateur de Et Dieu... créa la femme.

La cérémonie est réservée aux proches sur invitation. Plusieurs artistes sont attendus, ainsi que des figures politiques : la cheffe de file de l'extrême droite française, Marine Le Pen, a annoncé qu'elle s'y rendrait "à titre personnel et amical" pour exprimer "l'affection, la gratitude et l'admiration" qu'elle a pour la défenseuse de la cause animale. Brigitte Bardot n'avait pas caché ses accointances avec le Rassemblement National, ayant épousé l'ancien conseiller de Jean-Marie Le Pen, Bernard d'Ormale. En revanche, un dispositif est prévu pour les fans qui se rendront à Saint-Tropez pour l'événement : le public peut suivre la cérémonie sur des écrans géants disposés sur le port. L'Elysée avait également proposé d'organiser un hommage national à la star, mais sa famille n'a pas donné suite.

La cérémonie est prévue "sans chichi" selon la Fondation Brigitte Bardot, qui a demandé des bouquets "simples et colorés" de fleurs champêtres sans rose. En revanche, il est demandé à ce que les invités portent des tenues foncées en référence au noir que BB arborait "pour porter le deuil des animaux".

La Fondation Brigitte Bardot alerte

Dans un "message important", publié sur les réseaux sociaux, la fondation Brigitte Bardot met en garde contre "la propagation sur Internet et les réseaux sociaux d'offres à la vente de photographies, montages assistés par intelligence artificielle, supports en tout genre reproduisant l'image de Brigitte Bardot". La fondation dénonce des "montages grossiers" et assure que des poursuites judiciaires vont être engagées.