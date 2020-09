MOURIR PEUT ATTENDRE - Le dernier James Bond avec Daniel Craig se dévoile dans une nouvelle bande-annonce pleine de surprises, quelques mois avant sa sortie prévue le 11 novembre 2020.

[Mis à jour le 3 septembre 2020 à 15h12] C'est le dernier tour de piste de Daniel Craig dans la peau de 007. Après une affiche confirmant la date de sortie du prochain James Bond, Mourir peut attendre se dévoile dans une nouvelle bande-annonce explosive. Ces nouvelles images inédites permettent de découvrir les personnages en action, surtout le grand méchant incarné par Rami Malek. La menace que représente Safin, qui chercherait à se venger de Madeleine Swann (Lea Seydoux) force l'espion au permis de tuer de sortir de sa paisible retraite en Jamaïque. Cette nouvelle mission, encore plus périlleuse que les précédente, le forcera à s'allier à la nouvelle 00, incarnée par Lashana Lynch.

James Bond : Mourir peut attendre sera donc l'occasion pour Daniel Craig de faire ses adieux au personnage de Ian Fleming qu'il incarne depuis 2006. Ce long-métrage, réalisé par Cary Joji Fukunaga, sera ainsi le point final de l'intrigue qui a débuté avec Casino Royale. Mais qu'adviendra-t-il de l'espion ? Sortira-t-il indemne de cet affrontement ? Sera-t-il remplacé par Lashana Lynch, qui joue ici la nouvelle 007 depuis que le personnage est parti à la retraite ? Il faudra attendre la sortie de Mourir peut attendre, le 11 novembre 2020, pour en avoir le coeur net. En attendant, vous pouvez retrouver la bande-annonce du prochain James Bond ci-dessous.

La James Bond Girl est presque devenu une marque de fabrique des films mettant en scène 007. Si à l'époque des premiers longs-métrages, il définissait l'unique personnage féminin de l'histoire, souvent une femme objet qui tombait dans les bras de l'agent secret, son image à quelques peu changé au fur et à mesure que la franchise s'est modernisée. Désormais, la James Bond Girl est une femme d'action, tombant souvent sous le charme de l'espion britannique. Mieux encore, il est devenu plus difficile de mettre le doigt sur une "James Bond Girl" puisque les personnages féminins se sont diversifiés. Le terme semble presque être devenu obsolète. Difficile donc, aux vues des bandes annonces, de vraiment désigner une James Bond Girl dans Mourir peut attendre. Madeleine Swann (Lea Seydoux) semble vivre de nouveau une romance avec James Bond, tandis que Paloma (Ana de Armas), si elle semble correspondre davantage aux "codes" de la James Bond Girl, prouve qu'elle sait parfaitement combattre, au même titre que 007. Mieux encore, Nomi (Lashana Lynch) porte désormais le matricule 007, en faisant l'égal à 100% de James Bond. S'il y a des James Bond Girl dans Mourir peut attendre, il semble assuré qu'elles ne sont plus du tout à l'image des premiers films de la saga sortis dans les années 1960.

Depuis plusieurs mois, les studios de cinéma s'inquiètent de l'avenir de leurs sorties au cinéma. Beaucoup de blockbusters ont été décalés à la fin de l'année voire même en 2021. James Bond Mourir peut attendre en fait partie. Le long-métrage, vingt-cinquième opus de la saga suivant l'espion britannique, devait d'abord sortir le 8 avril dernier avant d'être décalé au 11 novembre 2020. Après la sortie de Tenet, qui rassure beaucoup les observateurs, le retour de Daniel Craig dans la peau de 007 semble bien confirmé. Universal a en effet prévu de diffuser la dernière bande-annonce de No Time To Die ce jeudi. Pour faire patienter les fans, le studio a par ailleurs levé le voile sur l'affiche définitive du film. On y voit bien sûr Daniel Craig mais aussi et surtout la date de sortie du 11 novembre. Voilà qui devrait rassurer aussi bien les amateurs que les exploitants, à moins d'un gros revirement dans la situation sanitaire du moment.

Un homme en mission. Découvrez la nouvelle affiche de MOURIR PEUT ATTENDRE, au cinéma le 11 novembre. Une nouvelle bande-annonce sera lancée ce jeudi. pic.twitter.com/yhtLqzcWJU — Universal Pictures (@UniversalFR) September 1, 2020

Synopsis de James Bond No Time To Die - Alors qu'il s'est retiré pour vivre une vie meilleure en Jamaïque, le repos de James Bond est finalement écourté lorsqu'un vieil ami de la CIA, Felix Leiter, vient le chercher pour lui demander de l'aide afin de libérer un scientifique kidnappé. La mission est cependant beaucoup plus périlleuse que Bond ne le pensait au départ et, sur sa route, il croisera un ennemi doté de technologies particulièrement dangereuses.

Réalisé par Cary Fukunaga (True Detective), le 25e épisode des aventures de 007, intitulé No Time To Die en version originale et Mourir peut attendre en version française, est prévu pour une date de sortie en 2020. Initialement prévu pour le 8 avril 2020, c'est finalement le 11 novembre 2020 que nous pourrons découvrir le film porté par Daniel Craig en France.

Un peu moins de deux mois avant la sortie initiale en salles de James Bond Mourir peut attendre, la chanteuse Billie Eilish a dévoilé la chanson qu'elle a composée avec son frère pour accompagner le générique du vingt-cinquième film de la licence d'espionnage. Âgée de 18 ans, Billie Eilish est une des dernières sensations musicales du moment.

La sortie d'un nouvel épisode de la saga James Bond est toujours un événement au cinéma, d'autant plus quand il s'agit a priori du dernier film de l'interprète de l'espion anglais. Daniel Craig devrait en effet dire au revoir au costume et au Walther PPK dans le 25e film James Bond intitulé Mourir peut attendre en version française (No Time To Die en VO). Le long-métrage a dévoilé sa bande-annonce au mois de décembre dernier, l'occasion pour nous de découvrir enfin de quoi sera faite la conclusion de l'ère Daniel Craig de James Bond.

Ce trailer de James Bond No Time To Die nous permet de rencontrer pour la première fois l'antagoniste du film joué par Rami Malek, grimé pour l'occasion en grand brûlé. Celui-ci porte un masque blanc fissuré et explique à James Bond qu'il pourrait aussi bien être son double tant ils se ressemblent. Le Blofeld de Christoph Waltz, déjà vu dans Spectre, est également de retour et promet à Bond qu'il mourra quand son plan sera percé à jour. Léa Seydoux est toujours là et vraisemblablement toujours bien présente dans l'esprit de l'espion qui semble avoir été trahi par celle qu'il aime. Reste à savoir si Bond s'en sortira ou non. Enfin, l'arrivée de Lashana Lynch dans cette bande-annonce permet de confirmer qu'elle sera bien un agent 00. Au sein du MI6 depuis deux ans, la jeune femme semble s'engager dans une sorte de rivalité avec James Bond qu'elle n'hésite d'ailleurs pas à menacer !

La licence James Bond propose toujours des castings impressionnants. No Time To Die alias Mourir peut attendre ne dérogera pas à la règle. Il s'agit (sauf surprise) du dernier épisode dans lequel Daniel Craig campe l'espion. Pour l'occasion, certains acteurs déjà vus dans Spectre comme Léa Seydoux et Christoph Waltz seront de retour. Ralph Fiennes et Ben Whishaw ainsi que Naomie Harris reprennent leurs rôles respectifs au sein du MI6 : M, Q et Moneypenny. D'autres acteurs viennent également garnir les rangs de ce casting quatre étoiles. Parmi eux : Rami Malek (Bohemian Rhapsody), Ana de Armas (Blade Runner 2049) ou encore Lashana Lynch à qui les rumeurs promettent un grand avenir dans la saga.

