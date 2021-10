UNCHARTED FILM. Les jeux vidéo Uncharted se dotent en 2022 d'une adaptation emmenée par Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake. Playstation a dévoilé la première bande-annonce du film. La voici.

[Mis à jour le 21 octobre 2021 à 15h24] Cela fait tellement longtemps qu'on l'attend qu'on aurait presque fini par l'oublier ! Le film Uncharted se rappelle à notre bon souvenir après une fuite malencontreuse de son trailer sur les réseaux sociaux. Playstation Studios et Columbia ont levé le voile sur la première bande-annonce de cette adaptation de la fructueuse licence d'action publiée sur PS3 et PS4. On y découvre Tom Holland dans le rôle d'un Nathan Drake plus jeune que ce à quoi les jeux vidéo nous ont habitués manette en main. Il est accompagné de Mark Wahlberg dans le rôle de Sully tandis qu'Antonio Banderas campe l'antagoniste du film. Ce premier trailer est également l'occasion pour les producteurs du film de dévoiler une séquence de chute depuis un avion qui n'est pas sans rappeler les séquences du même genre dans les jeux vidéo de la saga Uncharted. La bande-annonce en VF ci-dessous.

Les fans d'Uncharted ont fait preuve de beaucoup de patience depuis plusieurs années. L'adaptation cinématographique du jeu vidéo culte est en projet depuis presque dix ans, inlassablement repoussé ces dernières années, avec des changements successifs de réalisateurs. Uncharted ne sera pas une exacte adaptation des jeux vidéos du même nom, mais un prequel adaptant une séquence du troisième jeu L'illusion de Drake. Les fans en apprendront davantage sur la jeunesse de Nathan Drake, et notamment sa rencontre avec Victor Sullivan, joué par Mark Wahlberg. Au casting, on retrouve également Tati Gabrielle dans le rôle d'Elena Fischer, et Sophia Ali dans celui de Chloé Frazer. Antonio Banderas est également annoncé dans un rôle pour le moment inconnu. Uncharted est réalisé par Ruben Fleischer, à qui l'on doit notamment Retour à Zombieland et Venom. La patience des fans sera bientôt récompensée, puisque la sortie du film est actuellement fixée au 16 février 2022.

Synopsis - Uncharted est un prequel du jeu vidéo L'illusion de Drake. Les fans découvriront la jeunesse de Nathan Drake, et notamment sa rencontre avec son meilleur ami, Victor Sullivan, et la journaliste Elena Fischer.

Uncharted - sortie cinéma prévue le 16 février 2022