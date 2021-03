ZACK SNYDER'S JUSTICE LEAGUE. C'est l'événement pour les fans de Zack Snyder et des adaptations des comics DC, la Justice League s'offre une nouvelle version de 4 heures avec la diffusion de la fameuse "Snyder Cut".

[Mis à jour le 17 mars 2021 à 11h25] Cette année, les fans de DC Comics et Zack Snyder ont enfin gain de cause : la fameuse "Snyder Cut" demandée à corps et à cris sur le web depuis des mois par le réalisateur et ses amateurs arrive enfin. Mais qu'est-ce que c'est que cette Snyder Cut ? Il s'agit d'une version remontée du film Justice League, achevé pour les salles de cinéma par Joss Whedon et peu apprécié lors de sa sortie aussi bien par les fans que par la critique. Depuis, Zack Snyder, qui n'avait pas pu terminer son projet pour des raisons personnelles, demandait à Warner Bros. la possibilité de remonter son film avec des scènes coupées mais aussi un budget pour des sessions de tournage supplémentaires et des effets spéciaux plus en adéquation avec sa vision. Au total, cette nouvelle version dure 4 heures et ajoute de nombreuses images inédites. C'est tout cela, la "Snyder Cut". Et celle-ci a finalement été validée par Warner qui la publie sur HBO Max aux Etats-Unis le 18 mars mais aussi en France directement en VOD, en l'absence de sa plateforme de streaming par abonnement.

Zack Snyder's Justice League sort en France le 18 mars 2021 directement en VOD à l'achat digital sur la plupart des plateformes d'accès habituelles : iTunes, Apple TV, Amazon, Prime Video (non inclus dans l'abonnement), Google Play, YouTube, Playstation, Xbox, Rakuten TV, Orange, CanalVOD, Bbox VOD, SFR. Dans un premier temps, le film ne sera disponible qu'à l'achat au prix de 13,99€. Par la suite, il sera possible de louer le film pour un tarif moins élevé à partir du 31 mars 2021.

Sorti en 2017, Justice League n'avait pas réussi à convaincre les amateurs des comics originaux. Il faut dire que le projet, qui devait pourtant concurrencer Marvel au cinéma, a connu des turbulences lors de sa gestation : son réalisateur, Zack Snyder, avait dû quitter son poste après le suicide de sa fille, et avait été remplacé par Joss Whedon. Après des demandes de la part des fans et certains acteurs sur les réseaux sociaux, Zack Snyder a commencé à travailler sur la Snyder Cut, sa version du blockbuster de super-héros, s'il avait pu achever le film d'action tel qu'il l'entendait.

L'objectif était de proposer un nouveau montage de Justice League, basé sur de nombreuses scènes inachevées, ce qui implique un retour du film en post-production et sur le banc de montage pour un nouveau découpage, de nouvelles musiques et de nouveaux effets spéciaux. Une bande-annonce totalement en noir et blanc a été partagée le 17 novembre dernier par Zack Snyder, et visible ci-dessous.

Synopsis de Justice League - Après les événements survenus dans Batman v Superman : L'aube de la Justice, Bruce Wayne (Batman) et Diana Prince (Wonder Woman) forment autour d'eux une équipe de super-héros. Privés de l'aide de Superman mais aidés de Cyborg, Flash et Aquaman, ils espèrent sauver la Terre d'une nouvelle menace apocalyptique en la personne de Steppenwolf, dieu que l'on surnomme la Fin des Mondes.