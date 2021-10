THE BATMAN. A l'occasion du DC Fandome 2021, Warner Bros a levé le voile sur une nouvelle bande-annonce du Batman de Matt Reeves incarné par Robert Pattinson. Découvrez la vidéo sans plus attendre.

[Mis à jour le 18 octobre 2021 à 11h46] C'est un des films très attendus de l'année 2022, The Batman compte bien lancer une nouvelle incarnation du Chevalier Noir alias Bruce Wayne. Exit Ben Affleck, c'est désormais Robert Pattinson (The Lighthouse, Cosmopolis, Twilight) qui incarnera le justicier masqué. Frappée de plein fouet par la pandémie, la production du film a connu des complications, ce qui a provoqué de nombreux reports de dates de sortie pour le film qui devrait cependant paraître sur nos écrans début mars 2022. A l'occasion du DC Fandome 2021, un événement en ligne visant à faire parler des projets en cours du côté de DC que ce soit en comics, jeux vidéo, séries ou films, Warner a dévoilé une première bande-annonce officielle que nous vous proposons de découvrir ci-dessous.

Plus d'infos sur The Batman

The Batman de Matt Reeves avait déjà profité de l'événement DC Fandome fin août 2020 pour dévoiler un premier teaser vidéo. On y découvrait un Bruce Wayne plus jeune que ceux auxquels le cinéma nous a habitués. Il semble aux prises avec l'Homme Mystère, joué par Paul Dano. Ces premières images sont aussi l'occasion de découvrir Zoë Kravitz dans le rôle de Catwoman, mais aussi Colin Farrell en Pingouin ainsi que Jeffrey Wright en Commissaire Gordon.

Pour rappel, le tournage de The Batman avait débuté fin janvier 2020 au Royaume-Uni sous la direction de Matt Reeves avant d'être mis en pause en raison de la pandémie de coronavirus. Robert Pattinson, qui joue donc Batman et son alter ego Bruce Wayne, est entouré d'un casting de grands noms : Colin Farrell (Bons baisers de Bruges, Alexandre) joue le rôle du Pingouin tandis que Zoë Kravitz (Mad Max Fury Road, Divergente) incarne Catwoman et Jeffrey Wright (Hunger Games, Westworld) sera le Commissaire Gordon. Andy Serkis (Le Seigneur des Anneaux, King Kong) sera le majordome Alfred Pennyworth, Paul Dano (Little Miss Sunshine, Swiss Army Man) l'Homme-Mystère et John Turturro (The Big Lebowski, O'Brother) prêtera ses traits au mafieux Carmine Falcone. On sait également que Peter Sarsgaard (Jarhead, Boys Don't Cry) sera à l'affiche du film.

The Batman - Sortie Cinéma prévue le 2 mars 2022 en France