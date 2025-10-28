Si vous ne faites pas attention; il y a de grandes chances que vous ne remarquiez pas cette grosse erreur dans "Harry Potter 2".

Harry Potter et la chambre des secrets est le second épisode de la saga magique. Sorti en 2002, il voit le retour chaotique d'Harry et ses amis à Poudlard. Alors qu'on cherche expressément à revenir au sein de l'école de sorcellerie, le jeune garçon à la cicatrice va découvrir une terrifiante menace contre les élèves : la chambre des secrets a été ouverte, relâchant un monstre qui rode dans les couloirs...

Ce second épisode fait partie des moins aimés de la saga magique, en raison de sa longueur (2h38 tout de même) et de son manque de rythme. Le long-métrage fait ainsi la transition entre le charme de l'univers aperçu dans le premier film, et la noirceur qui ira crescendo dans les volets suivants. Il n'empêche que les fans ont vu et revu Harry Potter et la chambre des secrets au point de le connaître presque par coeur.

Mais même si vous êtes un grand expert de la franchise magique, quelques détails ont pu vous échapper. Le film fourmille d'erreurs d'inattention et de faux raccords que l'on peut s'amuser à essayer de repérer. Il y a surtout une énorme erreur, si flagrante qu'une fois qu'on l'a repérée, on a presque honte de ne pas l'avoir vue la première fois. Il faut avoir vu Harry Potter et la chambre des secrets de nombreuses fois pour finir par la repérer sans aucun indice.

Il faut faire pause à 1 heures, 33 minutes et 4 secondes pour pouvoir bien la remarquer, car la scène passe trop vite pour qu'on puisse la voir sans arrêter le film. La séquence se déroule au moment où Harry Potter affronte Drago Malefoy en duel. Si le spectateur peut se laisser happer par les éclats de magie qui fusent des baguettes des deux sorciers, il peut également remarquer... un caméraman dans le champ, au milieu de la foule d'élèves !

Soyez attentif, il est visible dans le coin gauche, au moment où Rogue relève le jeune Malefoy. Heureusement, un utilisateur Reddit a immortalisé la séquence si jamais vous ne pouvez pas mettre le film en pause. La capture d'écran est visible ci-dessous.

D'autres erreurs se cachent dans Harry Potter et la chambre des secrets : il est facile de remarquer les prothèses d'oreilles de Neville, lorsqu'il est accroché au chandelier par des lutins de Cornouailles, ou le marquage au sol indiquant la position de l'acteur qui joue Drago, lorsqu'il observe Harry et Lockhart à la librairie du Chemin de traverse. Des petites bourdes que seuls les cerveaux les plus vigilants peuvent reconnaître et qui ne viennent pas entacher le plaisir du spectateur au visionnage.

Synopsis - Alors que la rentrée à Poudlard approche, Harry est prévenu par un elfe qu'une terrible malédiction menace l'école de sorcellerie, et qu'il ferait mieux de ne pas y retourner. Harry refuse de le croire. Pourtant, dès son retour, le petit sorcier entend une voix malveillante, lui disant de prendre garde à la chambre des secrets, qui vient de réouvrir...