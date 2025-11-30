La première partie de "Dune" par Denis Villeneuve introduit le spectateur à l'univers très dense imaginé par Frank Herbert. Si vous n'avez pas tout compris, suivez le guide.

En 2021, le réalisateur canadien Denis Villeneuve décide de se lancer un gros défi : adapter sur grand écran Dune, chef-d'oeuvre de Frank Herbert jugé inadaptable. Avant lui, Alejandro Jodorowsky et David Lynch s'y sont essayé : le premier ne finira jamais faute d'argent, le second signe un film en 1984 très loin de convaincre la critique ou le public.

Denis Villeneuve a néanmoins réussi ce pari en choisissant de découper son récit en plusieurs parties et en s'octroyant les services d'acteurs en vogue (Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson...) : la première partie de Dune est salué par la critique, et le public se laisse également séduire. La seconde partie sort en 2024, et un troisième film est prévu pour la fin d'année 2026.

Mais l'oeuvre de Frank Herbert est dense, le film de Denis Villeneuve contemplatif. Il est tout à fait possible d'être perdu lors du premier visionnage en raison d'un vocabulaire très particulier, d'un univers riche, et d'un contexte politique et des enjeux parfois un peu nébuleux. "Arrakis", "Fremen", "Bene Gesserit"... Dune : première partie regorge d'un vocabulaire très spécifique à son univers. S'il permet d'ancrer le spectateur dans sa société intergalactique, ceux qui n'ont pas lu les romans de Frank Herbert au préalable pourront être perdus en entendant ces termes, surtout si on est peu attentif aux explications apportées au début du film. Si c'est votre cas, on vous donne les clés pour bien comprendre Dune : première partie avec un lexique spécifique et le détail du contexte de l'univers. Garanti sans spoiler.

Synopsis - Nouvelle adaptation du roman de SF de Frank Herbert, cette première partie de Dune met en scène la Maison Atréides qui accepte de régner sur la planète Arrakis, cœur de la production d'épice, une substance qui permet le voyage interstellaire mais aussi permet de vivre plus longtemps. Très convoitée par les différentes factions de l'empire, la planète est également hostile...

Arrakis : Arrakis est la planète-désert au cœur de l'intrigue du Cycle de Dune. Parfois surnommée Dune, elle est convoitée par les différentes puissances car elle est la seule source d'Epice de la galaxie. C'est sur cette planète que sont envoyés les Atréides au début de Dune.

: Arrakis est la planète-désert au cœur de l'intrigue du Cycle de Dune. Parfois surnommée Dune, elle est convoitée par les différentes puissances car elle est la seule source d'Epice de la galaxie. C'est sur cette planète que sont envoyés les Atréides au début de Dune. La Maison Atréides : Famille noble, les Atréides constituent l'un des clans majeur de l'Imperium. Ils gouvernent la planète Caladan, une planète principalement bordée d'océan. Chez les Atréides, on retrouve le Duc Leto Atréides (Oscar Isaac), Dame Jessica (Rebecca Ferguson), la concubine du duc Leto et mère de Paul et Paul Atréides (Timothée Chalamet), le personnage principal. Parmi leurs fidèles de la maison Atréides, on compte également Thufir Hawat (Stephen McKinley Henderson), le lieutenant Gurney Halleck (Josh Brolin) et le Maître d'arme Duncan Idaho (Jason Momoa).

: Famille noble, les Atréides constituent l'un des clans majeur de l'Imperium. Ils gouvernent la planète Caladan, une planète principalement bordée d'océan. Chez les Atréides, on retrouve le (Oscar Isaac), (Rebecca Ferguson), la concubine du duc Leto et mère de Paul et (Timothée Chalamet), le personnage principal. Parmi leurs fidèles de la maison Atréides, on compte également (Stephen McKinley Henderson), le lieutenant (Josh Brolin) et le Maître d'arme (Jason Momoa). Le Bene Gesserit : Ordre composé de membres exclusivement féminin, les Bene Gesserit ont une influence politique et religieuse au sein de l'Imperium. Elles possèdent des capacités spécifiques qui peuvent parfois sembler magiques.

: Ordre composé de membres exclusivement féminin, les Bene Gesserit ont une influence politique et religieuse au sein de l'Imperium. Elles possèdent des capacités spécifiques qui peuvent parfois sembler magiques. Les Diseuses de Vérité : Révérendes Mères du Bene Gesserit, elles peuvent saisir la vérité ou le mensonge dans les propos qu'on leur formule.

Révérendes Mères du Bene Gesserit, elles peuvent saisir la vérité ou le mensonge dans les propos qu'on leur formule. Les Fremen : Peuple Natifs d'Arrakis, les Fremen sont les autochtones de Dune. Au sein de ce peuple, on retrouve Chani (Zendaya) et Stilgar (Javier Bardem).

: Peuple Natifs d'Arrakis, les Fremen sont les autochtones de Dune. Au sein de ce peuple, on retrouve (Zendaya) et (Javier Bardem). La Maison Harkonnen : Famille noble, les Harkonnen sont l'un des clans majeurs de l'Imperium, qui a pendant longtemps géré le fief d'Arrakis. Ennemis des Atréides, on compte parmi ses membres le baron Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgard), Rabban (Dave Bautista) et Piter de Vries (David Dastmalchian).

: Famille noble, les Harkonnen sont l'un des clans majeurs de l'Imperium, qui a pendant longtemps géré le fief d'Arrakis. Ennemis des Atréides, on compte parmi ses membres le baron (Stellan Skarsgard), (Dave Bautista) et (David Dastmalchian). Kwisatz Haderach : Le Kwisatz Haderach est un personnage mystique recherché par les Soeurs du Bene Gesserit en manipulant les lignées génétiques. Elles sont persuadées que le Kwisatz Haderach est capable d'accéder à la mémoire du passé tout en voyant le futur (la prescience).

: Le Kwisatz Haderach est un personnage mystique recherché par les Soeurs du Bene Gesserit en manipulant les lignées génétiques. Elles sont persuadées que le Kwisatz Haderach est capable d'accéder à la mémoire du passé tout en voyant le futur (la prescience). L'Impérium : l'empire galactique. Il est dirigé par l'Empereur Padishah. La langue principale parlée est le galach.

: l'empire galactique. Il est dirigé par l'Empereur Padishah. La langue principale parlée est le galach. Shai-Hulud : le Ver des sables qui peuple Arrakis.

: le Ver des sables qui peuple Arrakis. La Voix : aussi appelée Voix de Commandement, c'est l'une des capacités que possèdent les Soeurs du Bene Gesserit qui leur permet d'obtenir l'obéissance de ceux à qui elles s'adressent.

Contexte, enjeu politique... Explication sur Dune

Paul (Timothée Chalamet) est l'héritier de la Maison Atréides. Particulièrement doué, capable de voir l'avenir dans ses rêves, il est éduqué à l'art du combat par les hommes de son père, le duc Leto (Oscar Isaac), et à celui du contrôle par sa mère, Dame Jessica (Rebecca Ferguson), qui fait partie de l'ordre religieux des Bene Gesserit. Elle espère prouver aux Diseuses de Bonne Vérité que son fils peut être le Kwisatz Haderach, un personnage mystique capable de voir le passé et l'avenir.

Le quotidien de la Maison Atréïdes est bouleversé lorsque le duc Leto se voit confier par l'Empereur l'administration d'Arrakis, une planète-déserte hostile mais indispensable à l'ordre économique de l'ordre inter-galactique, puisque c'est la principale source d'épices. Cette substance, rare et convoitée, permet notamment la navigation interstellaire mais prolonge également la vie. Arrakis était jusqu'alors dirigée par la Maison Harkonnen, ennemi des Atréides, en guerre contre le peuple natif de la planète, les Fremen.

Dune est présenté par la presse comme un vent de fraîcheur qui souffle sur les blockbusters d'Hollywood, dominé par les sorties frénétiques des films Marvel. Le défi relevé par Denis Villeneuve était toutefois de taille : réussir à proposer une adaptation fidèle de la fresque littéraire de Frank Herbert (jugée inadaptable après les échecs successifs de grands cinéastes) qui séduirait autant les fans de la saga que ceux qui la découvrent sur grand écran. Selon les critiques et les premiers avis de spectateurs, le pari est gagnant. Pour Le Figaro, Denis Villeneuve "signe une majestueuse fresque d'anticipation écologique. Un tour de force" quand Le Parisien qualifie Dune, version 2021, de "chef d' œuvre de science-fiction futuriste qui parle aussi du monde d'aujourd'hui". Si Le Monde relève "quelques faiblesses", citant "la lisibilité" du récit, le quotidien estime toutefois que le réalisateur "fait de la saga de science-fiction une tragédie futuriste à l'esthétique très réussie". Egalement séduit par la proposition de Villeneuve, Marie Claire loue "un sans faute", "Dune est un film magistrale, une odyssée prenante bienvenue en ces temps troublés. Une expérience de cinéma totale, qui s'impose d'emblée comme une nouvelle référence du genre".

Parmi les médias spécialisés dans le septième art, Cinémateaser est totalement conquis : "Denis Villeneuve offre à l'un des romans de SF les plus connus et influents l'adaptation qu'il mérite. Du grand cinéma". Le magazine spécialisé (et très pointu) salue un film "entièrement tourné vers ses personnages" interprétés par des acteurs "impeccables". Les fidèles du roman trouveront peut-être cette adaptation "sélective", bien que Cinemateaser l'assure, elle reste "fidèle" dans l'esprit de la première moitié du premier tome de Frank Herbert. Du côté de Première, on souligne la comparaison avec Star Wars, jugeant le blockbuster "aussi puissant sur grand écran" que l'oeuvre de Georges Lucas. Même avis du côté de Numerama, qui estime que "Denis Villeneuve et son équipe ont compris Dune. Mieux encore, le film infuse une compréhension profonde, fondamentale, de la science-fiction elle-même." Ce concert de louange se retrouve dans d'autres papiers. La critique du Point Pop ne manque pas de superlatifs pour décrire l'expérience de cinéma que propose Villeneuve : "Il ne faut qu'une poignée de secondes à Dune pour nous éblouir", qualifiant le long-métrage d'"oasis de beauté, de grandeur, de fracas [...] La renaissance du space opera".

Au milieu de ce concert de louanges autour de Dune, quelques médias ont exprimé leur déception face au spectacle offert par Denis Villeneuve. Les Inrocks, accorde au réalisateur canadien d'offrir "un spectacle opulent", mais regrette son "mange de grande vision", alors que du côté de Libération, on regrette le manque d'aspérité et d'ambiguïté du film : "Villeneuve explique au spectateur ce qu'il doit savoir plutôt que de le laisser ressentir, douter, comprendre, se perdre." Télé 7 Jours n'est pas non plus convaincu par cette proposition 2021, sauvant toutefois l'interprétation de Timothée Chalamet qui apporte "un peu d'humanité à ce grand spectacle hypnotique mais désincarné". Marianne reproche également des "longueurs" et "la musique assourdissante d'Hans Zimmer", tout en supposant que "les fans d'Herbert et de ce genre de production grandiloquente seront probablement ravis".

Sur Linternaute, le film a reçu globalement de bonnes critiques des lecteurs, malgré quelques avis divergents. Si Shingo estime que c'est "une adaptation réussie", Nemsia a trouvé le film "interminable" : "On est sur un espèce de quête avec un type gentil et y'a des monstres de des méchants et tout est bien qui fini bien. Une étoile pour les effets spéciaux et la BO. Le reste m'a fait perdre 3h de ma vie." A l'inverse, mmendel juge que "Villeneuve a su retranscrire beaucoup des éléments de Dune, peut-être va t'il perdre des néophytes, certaines scenes sont un peu longues mais pour moi c'est un monument visuel et sonore du cinéma de SF". De son côté, Ankalagan reproche à Denis Villeneuve de "modifier l'histoire originale. Nous ne sommes plus dans une adaptation, mais une réinterprétation. À ce titre, David Lynch avait plus de mérite, car le projet lui a été imposé et de surcroît entravé à de multiples reprises. Alors que Villeneuve a les coudées franches, il se permet de faire des entorses que les profanes de l'oeuvre d'Herbert jugeront négligeable. Pour moi, le constat est clair: le roman ne connaîtra jamais d'adaptation digne de ce nom." Donnez votre avis sur le film Dune sur Linternaute.com

Dune est un classique de la science-fiction littéraire. Œuvre dense et complexe, elle séduit les adeptes du genre autant qu'elle peut terrifiée ceux qui n'en ont pas les codes. Après l'adaptation de David Lynch, jugée peu compréhensible par les spectateurs, on peut s'inquiéter que l'adaptation Denis Villeneuve tombe dans les mêmes travers. Mais que ceux qui n'ont jamais lu l'œuvre originale se rassurent : Dune, version 2021, ne tombe pas dans le même écueil. Il est tout à fait possible de ne pas avoir lu la saga littéraire avant de découvrir le film en salles.

Dune est l'adaptation de la première partie du tome 1 de la saga inventée par Frank Herbert. Le film de Denis Villeneuve introduit d'emblée les bases de l'univers de Frank Herbert et esquisse rapidement les personnages. Même le vocabulaire et le lexique spécifique à Dune n'est pas imperméable, si tant est qu'on est attentif à l'intrigue et aux dialogues. Le scénario est également fluide et allie explication et émotion avec habileté tant pour les adeptes de Dune que pour ceux qui le découvrent en salles. Les lecteurs de la saga de science-fiction vont, à l'inverse, pouvoir saisir des références et jouer au jeu des sept différences entre le livre et le film, Denis Villeneuve tentant non pas une adaptation à la lettre du roman (même en 2h30, c'est impossible), mais se réappropriant l'univers conséquent de Frank Herbert. Quoi qu'il en soit, chacun peut y trouver son bonheur, et en prendre plein les yeux.

Dune n'est pas le seul film adapté de Frank Herbert réalisé par Denis Villeneuve. L'histoire est découpée en trois parties : la première sortie en 2021, la seconde en octobre 2023. La troisième est prévue pour une sortie le 16 décembre 2026. En parallèle, une série dérivée (mais pas réalisée par Denis Villeneuve) est diffusée sur HBO Max depuis 2024 : Dune prophecy.

Cette nouvelle adaptation de Dune propose un tout nouveau casting. C'est Timothée Chalamet qui a décroché le rôle principal de Paul Atréides, tandis que le reste de sa famille est incarnée par Oscar Isaac (Leto Atréides) et Rebecca Ferguson (Dame Jessica Atréides). Gurney Halleck, fidèle de la maison Atréides, est incarné par Josh Brolin, tandis que Jason Momoa prête ses traits à Duncan Idaho. Du côté des Fremen, on retrouve, Chani incarnée par Zendaya et Stilgar, qui est joué par Javier Bardem. Stellan Skarsgard joue le baron Vladimir Harkonnen, Charlotte Rampling la Révérende Mère gaius Helen Mohiam, David Bautista Glossu Rabban et Chang Chen prête ses traits au docteur Wellington Yueh.