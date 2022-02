C'est au mois de mai que doit sortir Doctor Strange in the Multiverse of Madness au cinéma. Avant cela, les studios Marvel ont pris le soin de lever le voile sur une nouvelle bande-annonce lors du Superbowl 2022.

[Mis à jour le 14 février 2022 à 14h39] A l'occasion du Superbowl 2022, grande fête sportive mais aussi publicitaire, Marvel Studios a choisi de dévoiler une bande-annonce pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le deuxième épisode des aventures paranormales du Docteur Stephen Strange campé par Benedict Cumberbatch. Après avoir exploré une partie de ses pouvoirs et de ses attributions dans Doctor Strange mais aussi une apparition remarquée dans Spider Man No Way Home, le Sorcier Suprême revient au cinéma avec une suite réalisée par Sam Raimi. Celle-ci, comme on peut le voir dans la bande-annonce dévoilée lors du Superbowl, compte bien plonger Doctor Strange dans un univers proche de la folie. Il sera par ailleurs accompagné de Wanda Maximoff, la Sorcière Rouge jouée par Elizabeth Olsen revue en 2021 dans la série Disney+ Wandavision.

Après être apparu dans Doctor Strange, Avengers Infinity War et Endgame, Thor : Ragnarok et Spider-Man : No Way Home, Doctor Strange sera prochainement de retour dans un deuxième film solo. Intitulé "The Multiverse of Madness" (que l'on peut littéralement traduire par Le Multivers de la Folie), le long-métrage mettra de nouveau en scène Stephen Strange dans le rôle du sorcier de Marvel. Un temps attendu pour la fin de l'année 2021, Doctor Strange 2 sortira désormais le 6 mai 2022 aux Etats-Unis, soit le 4 mai en France.

Synopsis - Dans ce nouveau film Marvel Studios, l'univers cinématographique Marvel déverrouille et repousse les limites du multivers encore plus loin. Voyagez dans l'inconnu avec Doctor Strange qui avec l'aide d'anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.

Quels acteurs au casting de Doctor Strange 2 ?

Benedict Cumberbatch reprend le rôle de Stephen Strange dans Doctor Strange 2 : The Multiverse of Madness. Au casting, il a également été annoncé qu'Elizabeth Olsen apparaîtra dans le rôle de Wanda Maximoff/La Sorcière Rouge, un dénouement logique après les scènes post-génériques de la série Wandavision (Disney+). Rachel McAdams sera également de retour sous les traits de Christine Palmer, tandis que Benedict Wong sera présent dans le rôle de Wong. Chiwetel Ejiofor sera également au casting dans le rôle de Mordo.

Sam Raimi réalise Doctor Strange 2

Doctor Strange 2, de son nom complet Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sera bel et bien réalisé par Sam Raimi. Le cinéaste, à qui l'on doit notamment Evil Dead ainsi que la toute première trilogie Spider-Man, était pressenti pour prendre la suite de Scott Derrickson depuis quelques semaines déjà. A l'occasion d'une interview chez ComingSoon aux Etats-Unis, Sam Raimi a confirmé qu'il était bien à l'œuvre sur le projet de suite du film Marvel sorti en 2016 et porté par Benedict Cumberbatch. Le site web américain relevait une séquence dans Spider-Man 2 dans laquelle Jonah Jameson et un associé réfléchissent à un nom à donner à Otto Octavius (Dr Octopus) lorsque son partenaire propose Doctor Strange. C'est à ce moment là que Jameson explique que ce pseudonyme est déjà pris. Bien des années plus tard, Sam Raimi réalisera donc la suite des aventures du Sorcier Suprême.

Au sujet de cette référence près de deux décennies plus tôt, le cinéaste explique qu'il s'agit d'une pure coïncidence mais en profite pour confirmer pour la première fois qu'il est bien impliqué dans le projet Doctor Strange 2 : "J'adorais Doctor Strange quand j'étais gamin, mais il était toujours derrière Spider-Man et Batman dans mon esprit, probablement numéro 5 dans ma liste des plus grands personnages de comics parce qu'il était tellement original. Mais quand on tournait cette scène dans Spider-Man 2, je n'avais aucune idée qu'on ferait un jour un film Doctor Strange. C'était très drôle de voir la coïncidence de cette réplique dans le film. Je dois avouer que j'aurais aimé savoir que je serai impliqué dans ce projet un jour."