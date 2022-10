BLACK PANTHER WAKANDA FOREVER. Pour cette fin d'année, Marvel Studios prévoit la sortie de Black Panther 2 réalisé par Ryan Coogler. On fait le point sur son nouveau trailer mais aussi sa date de sortie.

[Mis à jour le 5 octobre 2022 à 11h33] Une nouvelle bande-annonce de Black Panther 2 sous-titré "Wakanda Forever" a été diffusée aux Etats-Unis le 3 octobre 2022. L'occasion pour les fans d'en découvrir un peu plus sur ce qui les attend dans cette suite réalisée par Ryan Coogler. Le Wakanda semble être mis en délicatesse dans le jeu géopolitique mondial, comme le dit la reine Ramonda (Angela Bassett) "Nous savons ce que vous murmurez : ils ont perdu leur protecteur. L'heure est venue d'attaquer." Et visiblement, le royaume du Wakanda, qui doit faire face à la mort du roi T'Challa, va devoir lutter contre un ennemi de taille en la personne de Namor (Tenoch Huerta), roi de la nation sous-marine de Talokan qui semble violemment s'en prendre aux wakandais dans ce trailer.

Comme le montrent ces images, la question de la succession du Roi T'Challa se pose mais aussi celle de la succession de Black Panther, le protecteur du Wakanda. Le nouveau film des studios Marvel doit en effet composé avec le décès, malheureusement bien réel, de l'acteur Chadwick Boseman d'un cancer le 28 août 2020. Pour l'heure, les bandes-annonces de Black Panther : Wakanda Forever ne donnent que quelques indices quant à l'identité de son remplaçant. Il s'agit d'une femme comme on peut le voir à la fin de cette nouvelle bande-annonce. Voilà qui apporte encore un peu d'eau au moulin de la rumeur qui veut que ce soit Shuri (Letitia Wright) qui reprenne le flambeau dans cette suite.

Synopsis - Après la mort du roi T'Challa, les héros wakandais doivent lutter contre les interventions d'autres puissances mondiales. Tandis que le Wakanda tente d'ouvrir un nouveau chapitre, ses héros doivent se rassembler afin de forger cette nouvelle voie pour le royaume

Black Panther est sorti au cinéma en 2018. Il aura donc fallu attendre quatre ans avant de découvrir une suite. Il faut dire que la mort de Chadwick Boseman, le 28 août 2020 d'un cancer du colon, a non seulement choqué ses fans, mais également mis un frein inévitable à la production du film. Aux Etats-Unis, Black Panther 2 est annoncé pour une sortie le 11 novembre 2022. En France, la sortie en salles du film est encore incertaine, Disney faisant pression sur le CNC pour plier l'habituelle chronologie des médias à son avantage.

L'annonce de la mort de Chadwick Boseman le 28 août 2020 a choqué tout le monde. L'interprète de Black Panther souffrait d'un cancer du colon, qu'il avait caché à tout le monde, à l'exception de sa famille. Il est décédé à 43 ans. Si la nouvelle a provoqué chagrin et stupéfaction, une question venait, inévitablement, dans les esprits : comment poursuivre la franchise Black Panther au cinéma sans son acteur principal ? La bande-annonce, mise en ligne à l'occasion du Comic-Con de San Diego en juillet 2022, ne répond pas à cette question. Le mystère plane encore sur la succession de Chadwick Boseman.

L'une des solutions, plébiscitée par beaucoup de fans de Black Panther, serait que Shuri, la sœur de Black Panther jouée par Letitia Wright dans le premier volet, prenne la succession de son frère et devienne la nouvelle héroïne et reine du Wakanda. Cette option a le mérite de s'appuyer sur les comics et permettrait de rendre hommage à Chadwick Boseman. Selon We got this covered, cette idée serait effectivement dans les esprits de Disney et Marvel. Mais les propos anti-vax de l'actrice Letitia Wright lors de la production du long-métrage ont jeté un discrédit sur la comédienne, et pourraient avoir des conséquences sur le film. A noter que la deuxième bande-annonce de Black Panther 2 révèle qu'une femme reprend le costume du héros wakandais dans la suite bien que l'on ne sache pas encore véritablement qui se trouve sous le masque. Voilà qui concorde avec la rumeur selon laquelle Letitia Wright pourrait reprendre le flambeau. Quoi qu'il en soit, il sera impossible de faire oublier la tragique perte du premier interprète de Black Panther au cinéma.