"Le dernier duel", avec Matt Damon, Jodie Comer et Adam Driver s'inspire de l'ouvrage "Le dernier duel : Paris, 29 décembre 1386", qui revient dans le détail sur le dernier duel judiciaire connu en France.

Par le sujet qu'il aborde (une femme dénonce le viol dont elle a été victime), Le dernier duel donne l'impression d'une revisite moderne de l'histoire du Moyen-Âge. Pourtant, le dernier film de Ridley Scott s'inspire d'une histoire vraie, s'inspirant de l'ouvrage Le Dernier Duel : Paris, 29 décembre 1386, signé Eric Jager. Celui-ci détaille l'affrontement à mort de Jean de Carrouges (joué par Matt Damon) et Jacques Le Gris (Adam Driver). Ces deux chevaliers, amis, se déchirent lorsque Marguerite de Carrouges, la femme du premier (jouée par Jodie Comer), accuse Le Gris de l'avoir violée chez elle. Malgré les risques, elle reste déterminée à dénoncer son agresseur.

Chacun des trois protagonistes est cependant menacé de mort, puisque le mari et le violeur présumé doivent se départager dans un combat à mort, tandis que Marguerite de Carrouges risque d'être brûlée vive suite à ces accusations. Selon l'histoire relatée par Eric Jager, ce dernier duel judiciaire eut lieu le 29 décembre 1386, au monastère de Saint-Martin, à Paris. Si, pour ménager le suspense du film, on ne vous relatera pas l'issue de ce dernier, c'est la dernière fois qu'un tel combat à mort sera organisé en France : le pape estime alors que les duels judiciaires sont un défi à Dieu, tandis que le roi veut asseoir son autorité judiciaire, mise à mal par ce procédé du "jugement de Dieu".

Durant longtemps après l'issue du duel, l'innocence ou la culpabilité de Jacques Le Gris fait débat dans cette affaire : si certaines écoles sont persuadées qu'il a bien commis les faits qu'on lui reproche, l'enfant de Marguerite de Carrouges étant la preuve de son crime (Jean de Carrouges n'aurait pas pu être le père, étant absent au moment présumé de la conception), d'autres s'appuient sur les preuves apportées par le comte d'Alençon, qui innocentent Le Gris. Ce dernier estime en effet que Carrouges, rival de Le Gris, cherchait à se débarrasser de celui qui était devenu son rival. Si la vérité ne sera jamais connue, elle inspire assurément la fiction et l'imagination de Ridley Scott.

Synopsis - Durant la guerre de Cent Ans, Jean de Carrouges et Jacques Le Gris sont deux chevaliers respectés et surtout deux grands amis. Jusqu'au jour où Marguerite, la femme de Jean de Carrouges, accuse Jacques Le Gris de l'avoir violemment agressée. L'ami de son mari nie les accusations, mais Marguerite de Carrouges est déterminée à dévoiler la vérité. Pour venger l'honneur de sa femme, Jean de Carrouges est contraint d'affronter Jacques Le Gris dans un duel à mort. Ce film de Ridley Scott est inspiré de l'ouvrage Le Dernier Duel : Paris, 29 décembre 1386 signé Eric Jager, qui revient sur le dernier duel judiciaire connu en France.

Jodie Comer : Marguerite de Carrouges

Matt Damon : Jean de Carrouges

Adam Driver : Jacques Le Gris

Ben Affleck : Comte Pierre d'Alençon

Harriet Walter : la mère de Jean de Carrouges

Nathaniel Parker : Sir Robert D'Thibouville

Sam Hazeldine : Thomin du Bois

Ian Pirie : Henri

Brian F. Mulvey : Philippe

Bernard Latour : Michael McElhatton

Zoé Bruneau : Marie Chamallart

Caoimhe O'Malley : Elizabeth

Sorti dans les salles le 13 octobre 2021, Le dernier duel était assurément le film à voir au cinéma cette semaine-ci. Les critiques étaient globalement unanimes sur la dernière réalisation de Ridley Scott : Le Parisien se disait "ébloui par les scènes d'action et secoué par la nature du drame qui se joue", "du grand art". Même avis du côté du Figaro, qui saluait un long-métrage "à la fois épique et fin, d'une ampleur indiscutable tout en étant une expérience visuelle viscérale." Première, magazine spécialisé dans le cinéma, estimait alors que Ridley Scott atteint "un nouveau sommet" avec Le dernier duel, en livrant "un récit brutal et splendide d'un fait divers médiéval, qui résonne plus que jamais au présent en encapsulant toute la violence du monde". Parmi les critiques déçus, notons Le Monde, qui concèdait que "le film fait le travail, les acteurs non moins, mais rien n'y bouleverse pour autant".