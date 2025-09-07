Réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache, Intouchables est une comédie qui a eu un véritable succès critique et populaire lors de sa sortie en 2011.

La réalité inspire souvent la fiction. Et Intouchables ne viendra pas prouver le contraire. La comédie culte d'Eric Toledano et Olivier Nakache, sortie en 2011, raconte l'amitié entre un homme d'affaires riche devenu tétraplégique et son nouvel auxiliaire de vie, qui accepte le poste pour valider un formulaire pour les Assedic. Malgré les différentes classes sociales, une profonde et véritable amitié nait entre ces deux êtres. La suite, on la connaît : immense succès au box-office français (19,44 millions d'entrées), Intouchables est devenu une comédie culte qui a même eu droit à un remake américain.

Le sujet du film n'est toutefois pas sorti de l'imagination des scénaristes : il est inspiré d'une histoire vraie, découverte par les réalisateurs dans un documentaire. Intouchables raconte ainsi une version romancée de la vie de Philippe Pozzo di Borgo, un homme d'affaires corse devenu tétraplégique en 1993, après un accident de parapente. Son épouse meurt quelques années plus tard, et il finit par sombrer dans la dépression. Mais c'est son auxiliaire de vie, Abdel Yasmin Sellou, qui va l'aider à s'en sortir et à retrouver goût à la vie.

"Comme dans le film, [Abdel] a répondu à mon annonce pour continuer à toucher les Assedic, ensuite il s'est dit que l'hôtel particulier du 7e était un coffre-fort à dévaliser. Et il est resté 15 ans", détaille l'homme d'affaires à Europe 1, après la sortie du film en 2011. "Sans lui je serais mort de décomposition [...] il m'a délivré quand j'étais prisonnier, protégé quand j'étais faible. Il m'a fait rire quand je craquais. Il était mon diable gardien", écrit-il dans son livre biographique, Le second souffle, qui consacre un chapitre entier à sa relation avec l'auxiliaire de vie. Une grande amitié qui a donné à Eric Toledano et Olivier Nakache leur plus grand succès critique et public.

Philippe Pozzo di Borgo est décédé à l'âge de 72 ans, le 1er juin 2023. "En acceptant que l'on adapte son histoire dans Intouchables il a changé notre vie et la vie de nombreuses personnes vulnérables et fragiles", avaient réagi les réalisateurs Eric Toledano et Olivier Nakache sur les réseaux sociaux. De son côté, François Cluzet avait salué "un être lumineux" qui "chassait toute compassion en ne s'intéressant qu'à vous, il vous posait des questions et au bout de deux minutes, vous aviez oublié qu'il était en fauteuil."

Synopsis - Philippe (François Cluzet) est un riche homme d'affaires qui est devenu tétraplégique suite à un accident de parapente. Alors qu'il est à la recherche d'un nouvel auxiliaire de vie, il rencontre Driss (Omar Sy) qui souhaite seulement faire tamponner un formulaire pour les Assedic. Intrigué par ce personnage qui dénote dans ce milieu huppé, Philippe décide d'engager Driss, bien que ce dernier n'ait aucune qualification. Une véritable histoire d'amitié et de découvertes s'installe entre les deux hommes, contre l'avis de l'entourage de Philippe, comme celui de Magalie (Audrey Fleurot) qui veille avec méfiance. Avec Driss, Philippe va apprendre que la vie lui réserve encore des surprises et beaucoup d'émotions.

Véritable succès au box-office français au moment de sa sortie en 2011 (19,44 millions d'entrées !), cette comédie dramatique continue d'être programmé à la télévision et suivi par de nombreux téléspectateurs. Un succès tant public que critique, puisque ce long-métrage a même permis à Omar Sy d'obtenir la reconnaissance de ses pairs : il obtient le César du Meilleur acteur pour son interprétation de Driss, un jeune de banlieue qui va être engagé comme aide à domicile pour aider Philippe, un riche tétraplégique.