"Downton Abbey 3 : le grand final" est sorti au cinéma le 10 septembre. Mais est-ce qu'il s'agit vraiment de la fin de l'intrigue ?

La famille Crawley et leurs employés tirent leur révérence. Sorti le 10 septembre 2025, Downton Abbey III : le grand final est le troisième volet cinématographique de la fresque britannique historique aux millions de spectateurs, mais aussi la fin de la série débutée il y a 15 ans déjà. Les fans vont pouvoir faire leurs adieux à leurs personnages favoris, alors qu'ils se retrouvent à affronter les nouveaux défis des années 1930.

Mais s'agit-il vraiment de la fin de Downton Abbey ? Difficile de le savoir à l'heure actuelle. Le créateur et scénariste du programme, Julian Fellows, a confié au Los Angeles Times que "c'est la fin du casting original". Une déclaration confirmée par l'acteur Hugh Bonneville, qui incarne le patriarche de la famille : "Pour nous, c'est vraiment la fin".

En revanche, cela ne signifie pas que l'univers va arrêter de s'étendre. Hugh Bonneville ajoute qu'il "y a toujours des discussions sur des spin-off qui se dérouleraient dans cet univers. Ou d'autres versions ressemblant à Downton Abbey". Pour l'heure, rien n'est annoncé et aucun projet dérivé n'a été confirmé. Julian Fellowes assure qu'il n'y a "rien de concret pour le moment. Mais quoi qu'il advienne, ce ne sera pas avec ce casting original". Les fans peuvent donc faire leurs adieux définitifs à Robert, Cora, Lady Mary, Lady Edith ou leurs fidèles employés Carson, Mrs Hugues et les Bates.

Synopsis - La famille Crawley et leurs employés se trouvent à l'aube des années 1930. Chacun essaie de faire évoluer Downton Abbey avec son temps, mais cette nouvelle ère s'annonce pleine de défis et de remises en questions pour ces personnages que nous avons vu évoluer sur 5 saisons et déjà deux films.

Michelle Dockery : Lady Mary Talbot

Hugh Bonneville : Lord Robert Crawley

Elizabeth McGovern : Lady Cora Crawley

Allen Leech : Tom Branson

Laura Carmichael : Lady Edith Pelham

Jim Carter : Charles Carson

Robert James-Collier : Thomas Barrow

Joanne Froggatt : Anna Bates

Brendan Coyle : John Bates

Phyllis Logan : Elsie Hugues Carson

Penelope Wilton : Isobel Merton

Sophie McShera : Mrs Daisy Parker

Raquel Cassidy : Miss Baxter

Harry Hadden-Paton : Bertie Hexham

Dominic West : Guy Dexter

Paul Giamatti : Harold Levinson, le frère de Cora

Alessandro Nivola

Hommage à Maggie Smith

Maggie Smith est logiquement absente de cette conclusion. L'interprète de la délicieuse et piquante comtesse douairière avait déjà tiré sa révérence à la fin du second épisode cinématographique, qui montrait le décès de son personnage. L'actrice britannique est ensuite décédée le 27 septembre 2024. Son souvenir est toutefois présent dans le film, tout comme dans l'esprit des spectateurs.

Dans le dossier de presse qui accompagne Downton Abbey III : le grand final, Penelope Wilton se souvient de la comédienne avec beaucoup d'émotion. L'interprète de Isobel Crawley, personnage qui était souvent en conflit avec Violet Crawley, dit se rappeler avec beaucoup de réjouissance de ses "scènes avec Maggie". "J'étais extrêmement attachée à Maggie et je l'admirais énormément en tant qu'actrice", déclare-t-elle tout en se souvenant de sa jeunesse où elle allait la voir sur scène. "Je voulais être Maggie Smith. Elle était mon héroïne [...] Elle me manque terriblement."

Matthew Goode, autre grand absent

Ce n'est pas le seul personnage clé qui sera absent pour ce grand final. C'est le cas d'Henry Talbot, le mari de Lady Mary qui était incarné jusque-là par l'acteur Matthew Goode (Les dossiers oubliés). Il est bel et bien absent du troisième film, et pour cause : Lady Mary et Henry Talbot ont divorcé.

Cela n'est pas étonnant, puisque Matthew Goode s'était fait moins présent dans l'intrigue depuis le premier film sorti au cinéma, et n'était même pas apparu dans la suite sortie en 2022. L'acteur britannique en a expliqué les raisons au micro de Radio Time, il y a quelques semaines : "Je n'étais pas disponible pour le tournage du deuxième film car je tournais The Offer. Pour le troisième, je tournais Les dossiers oubliés. Mais je me aussi suis blessé au genou et j'ai dû me faire opérer. Il faut des semaines pour s'en remettre, alors je n'y arriverais jamais."

Il a ensuite précisé dans une interview à Deadline qu'il n'avait qu'une scène "d'une page et demie" prévue à l'origine. "J'ai beaucoup parlé avec Michelle Dockery (Lady Mary) pour voir ce qu'il était possible de faire. Nous voulions demander de réécrire légèrement la scène. Et puis en fin de compte, ils ont décidé de passer à autre chose". Avec néanmoins un regret : "C'était une grande scène de course hippique, tout était calé et je n'aurais jamais été capable de le faire. C'est dommage car j'adore ces acteurs", a-t-il déclaré.