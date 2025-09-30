"Kaamelott - deuxième volet (partie 1)" a enfin droit à sa bande-annonce. Un personnage adoré des fans est cependant absent de ces premières images.

En octobre, les fans de Kaamelott reviennent envahir les salles obscures. Kaamelott - Deuxième Volet (partie 1) (que nous renommons Kaamelott 2 pour plus de simplicité) sort enfin au cinéma le 22 octobre 2025, soit quatre ans après la sortie du premier volet en 2021. Des avant-premières seront organisées la veille pour les plus impatients, et la billetterie sera ouverte ce mercredi 1er octobre.

Mais avant cela, les fans de la saga épique d'Alexandre Astier peuvent déjà patienter en découvrant la bande-annonce partagée ce mardi 30 septembre. Sur ces premières images, on peut voir la légende arthurienne se mettre en mouvement avec la convocation des chevaliers de la Nouvelle Table ronde, qui doivent désormais faire leurs preuves. L'occasion de croiser des visages bien familiers des fans, apparus dans la série ou dans le précédent film, comme Audrey Fleurot, Lionnel Astier, Anne Girouard ou Jean-Christophe Hembert.

En revanche, beaucoup d'internautes regrettent l'absence d'un personnage adoré sur ces premières images : pas de Perceval à l'horizon dans cette bande-annonce de Kaamelott - Deuxième volet (partie 1). L'acteur Franck Pitiot ne figurait pas dans la liste des acteurs au casting de cette suite, et les premières images viennent enfoncer le clou. Selon les informations de Diverto, le comédien n'aurait pas souhaité participer au tournage de ce second volet, sans plus de justification. L'iconique personnage à qui l'on doit des répliques cultes (le mythique "C'est pas faux" en tête) laisse donc sa place à de nouveaux venus que l'on découvrira en action le 22 octobre.

Synopsis - Les Dieux sont en colère contre Arthur ! Après la destruction de Kaamelott, son refus obstiné de tuer Lancelot précipite le Royaume de Logres à sa perte. Il réunit ses Chevaliers, novices téméraires et vétérans désabusés, autour de la Nouvelle Table Ronde et les envoie prouver leur valeur aux quatre coins du Monde, des Marais Orcaniens aux terres glacées du Dragon Opalescent. Suite de la série Kaamelott et du film Kaamelott - Premier volet.