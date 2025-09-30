"Kaamelott - deuxième volet (partie 1)" a enfin droit à sa bande-annonce. Un personnage adoré des fans est cependant absent de ces premières images.
En octobre, les fans de Kaamelott reviennent envahir les salles obscures. Kaamelott - Deuxième Volet (partie 1) (que nous renommons Kaamelott 2 pour plus de simplicité) sort enfin au cinéma le 22 octobre 2025, soit quatre ans après la sortie du premier volet en 2021. Des avant-premières seront organisées la veille pour les plus impatients, et la billetterie sera ouverte ce mercredi 1er octobre.
Mais avant cela, les fans de la saga épique d'Alexandre Astier peuvent déjà patienter en découvrant la bande-annonce partagée ce mardi 30 septembre. Sur ces premières images, on peut voir la légende arthurienne se mettre en mouvement avec la convocation des chevaliers de la Nouvelle Table ronde, qui doivent désormais faire leurs preuves. L'occasion de croiser des visages bien familiers des fans, apparus dans la série ou dans le précédent film, comme Audrey Fleurot, Lionnel Astier, Anne Girouard ou Jean-Christophe Hembert.
En revanche, beaucoup d'internautes regrettent l'absence d'un personnage adoré sur ces premières images : pas de Perceval à l'horizon dans cette bande-annonce de Kaamelott - Deuxième volet (partie 1). L'acteur Franck Pitiot ne figurait pas dans la liste des acteurs au casting de cette suite, et les premières images viennent enfoncer le clou. Selon les informations de Diverto, le comédien n'aurait pas souhaité participer au tournage de ce second volet, sans plus de justification. L'iconique personnage à qui l'on doit des répliques cultes (le mythique "C'est pas faux" en tête) laisse donc sa place à de nouveaux venus que l'on découvrira en action le 22 octobre.
Voir la bande-annonce de Kaamelott - deuxième volet (partie 1)
Synopsis - Les Dieux sont en colère contre Arthur ! Après la destruction de Kaamelott, son refus obstiné de tuer Lancelot précipite le Royaume de Logres à sa perte. Il réunit ses Chevaliers, novices téméraires et vétérans désabusés, autour de la Nouvelle Table Ronde et les envoie prouver leur valeur aux quatre coins du Monde, des Marais Orcaniens aux terres glacées du Dragon Opalescent. Suite de la série Kaamelott et du film Kaamelott - Premier volet.
Comédie dramatique
- Film kaamelott 2
- Kaamelott film 2
- Kamelott 2
- Gladiator 2 > Guide
- Joker 2 > Guide
- Arcane saison 2 > Guide
- Beetlejuice 2 > Guide
- Mercredi saison 2 > Guide
- Second tour : date de sortie, bande-annonce, casting, intrigue, avis...
- Asteroid City : critiques, séances, streaming, bande-annonce, casting, avis...
- Sans filtre : critiques, streaming, casting, avis...
- Un triomphe
- Anora : streaming, casting, intrigue... Tout sur le film
- Billy Elliot
- "Pauvres créatures" : de quoi parle ce film étrange avec Emma Stone ?
- Les goûts et les couleurs
- Kinds of Kindness : notre critique du dernier film de Yorgos Lanthimos
- Captain Fantastic : synopsis, casting, bande-annonce, streaming, avis...
- May December
- The Phoenician Scheme : faut-il voir le dernier Wes Anderson ? Notre critique
- The Truman Show
- Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain : synopsis, casting, bande-annonce, streaming...
- Breakfast Club : synopsis, casting, streaming, avis...
- En roue libre
- Big Fish
- Lost in Translation : synopsis, casting, bande-annonce, streaming, avis...
- Juno
- Little Miss Sunshine
- Rémi sans famille : bande-annonce et date de sortie du film