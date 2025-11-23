"Mystic River" est un thriller réalisé par Clint Eastwood sorti en 2003. Sean Penn, Kevin Bacon, Laurence Fishburn et Tim Robbins sont au casting.

Clint Eastwood est reconnu à la fois pour ses talents d'acteur que de réalisateur. En 2003, il passe uniquement derrière la caméra pour mettre en scène Mystic River, thriller adaptant le roman de Dennis Lehane publié deux ans plus tôt. Pour ce long-métrage, les acteurs Sean Penn et Tim Robbins ont chacun reçu un Oscar en 2004, le premier dans la catégorie Meilleur acteur, le second dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle.

L'intrigue débute avec trois amis d'enfance (Jimmy, Sean et Dave) qui jouent dans une rue calme de Boston. Mais un drame qui va briser leur amitié : Dave est séquestré et violé pendant quatre jours. Ils perdent alors contact. Vingt-cinq ans plus tard, un nouveau drame les force à se retrouver : la fille de Jimmy est retrouvée morte, Sean est chargé d'enquêter, et Dave devient l'un des suspects... Comme tout thriller, la résolution de Mystic River est l'un des moments marquants du film. Si vous ne l'avez pas comprise, on vous explique ci-dessous comment se termine le film de Clint Eastwood. Attention, la suite contient des spoilers.

Jimmy (Sean Penn) est obsédé par l'idée de trouver qui a tué sa fille, Katie. Il est persuadé que Dave (Tim Robbins), profondément perturbé par son enlèvement et les abus sexuels qu'il a subi il y a 25 ans, est coupable : il est rentré chez lui couvert de sang et refuse d'expliquer pourquoi. En parallèle, Sean (Kevin Bacon) enquête et exclut Dave de la liste des suspects. Mais Jimmy reste persuadé que Dave est coupable et le confronte. Dave finit par avouer avoir assassiné un pédophile dans un parking la nuit de la mort de Katie. Jimmy refuse de le croire et le poignarde, et tue son ami d'enfance.

En parallèle, Sean poursuit l'enquête et découvre la vérité sur la mort de Katie : elle n'a pas été assassinée par Dave, mais par deux adolescents : son petit ami Brendan (Tom Guiry) et son frère, Ray. Ce dernier a donné un coup de feu lors d'une dispute qui a dégénéré et a touché Katie. Les deux frères ont alors cherché à camoufler le crime. Lorsque Jimmy l'apprend, il découvre qu'il a tué Dave pour un meurtre qu'il n'a pas commis. En revanche, on comprend à la fin, suite aux encouragements de sa femme, qu'il signe son retour à une vie de crime et de violence, puisque ni l'un ni l'autre n'ont des remords. Sean découvre la vérité et se retrouve tiraillé : doit-il révéler la vérité alors qu'il n'a pas de preuve ? On comprend à la fin qu'il va probablement poursuivre Jimmy après avoir découvert son crime.

