Test du Honor 400 Lite : le petit smartphone qui se rêve en iPhone

Le Honor 400 Lite vient tout juste d'être annoncé, mais nous avons déjà pu le tester au sein de la rédaction. Ce dernier dispose d'un prix abordable, mais n'est pas vraiment à la hauteur de ses ambitions.

Jamais à court de produits, Honor vient récemment de dévoiler un nouveau smartphone doté d'un design qui n'est pas sans en rappeler un autre. Le Honor 400 Lite ressemble, à s'y méprendre, à un iPhone, mais peut-il seulement rivaliser avec la firme à la pomme en dehors de son design ?

Le Honor 400 Lite est proposé à partir de 299 euros en France. Un prix en baisse par rapport au précédent Honor 200 Lite sorti il y a quelques mois chez nous. La firme a t-elle procédé à des sacrifices pour passer sous la barre des 300 euros ? C'est ce que nous allons voir dans notre test dédié.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire envoyé par le constructeur.

Le récap de notre test du Honor 400 Lite Un design très inspiré mais très agréable en main

mais très agréable en main Des photos correctes lorsque les conditions sont bonnes

lorsque les conditions sont bonnes Ecran de bonne qualité Performances logicielles moyennes avec quelques ralentissements

avec quelques ralentissements Le bouton IA qui s'avère pratique, mais un peu trop basique

qui s'avère pratique, mais un peu trop basique Les photos de nuit souvent peu exploitables

Un design qui semble tout reprendre de l'iPhone

Lorsque nous présentons le Honor 400 Lite à notre entourage, les réactions ne se font pas attendre : "c'est le nouvel iPhone ?" est certainement la phrase que nous avons le plus entendu pendant nos semaines de test.

Doté de seulement deux coloris (noir et gris), le Honor 400 Lite dispose de trois modules qui trônent en haut à gauche de l'appareil. Leur disposition ressemble également trait pour trait avec celle d'un iPhone récent à l'exception du flash et du capteur LiDAR. La présence du logo "Honor" en bas du dos nous rappelle cependant qu'il s'agit bel et bien d'un smartphone du constructeur chinois.

Le design du Honor 400 Lite est clairement inspiré d'un célèbre téléphone au logo de pomme. © Honor

Du côté droit de l'appareil se trouve une autre différence avec l'iPhone. On y trouve les boutons de volume et d'alimentation. Ces derniers sont bien placés et tombent facilement sous le pouce tout en réagissant bien.

Toujours sur la tranche droite du Honor 400 Lite se trouve un autre bouton. Les possesseur d'iPhone récent auront deviné son utilité : il s'agit du contrôle de la caméra. A l'image d'Oppo, Sony et désormais Apple, Honor propose un bouton à sensibilité tactile qui peut être utilisé pour contrôler le zoom et les options de l'appareil photo. Un ajout anecdotique pour certains, une véritable révolution pour d'autres... Le bouton de contrôler de la caméra du Honor 400 Lite fait malheureusement assez cheap dans sa réactivité, mais nous évoquerons cela dans la partie photo de notre test.

A l'avant du Honor 400 Lite, nous retrouvons une dalle de 6,7 pouces avec un capteur photo intégré au haut de l'écran. Ce dernier abrite également une petite pilule qui n'est pas sans faire penser à "Dynamic Island" sur iPhone. Ses fonctionnalités sont d'ailleurs globalement les mêmes. Les bordures sont assez fines, mais non symétriques puisque le bas du smartphone est un peu plus épais.

Le Honor 400 Lite dispose d'une encoche dynamique qui n'est pas sans rappeler l'iPhone. © Honor

La prise en main du Honor 400 Lite s'avère très bonne. Les boutons sont bien placés et les bords plats de l'appareil permettent une bonne utilisation à une ou deux mains. Bien qu'on regrette un peu ce design qui manque cruellement d'originalité, il est obligé d'admettre que ce dernier reste efficace et agréable au quotidien. On regrettera que le module caméra soit aussi facile à salir, et ce, sans forcément le manipuler régulièrement.

Un écran correct et adaptatif

Le Honor 400 Lite est doté d'une dalle AMOLED de 6,7 pouces avec un pic de luminosité annoncé à 3500 nits selon la marque. Une donnée assez impressionnante, mais qui garantit au téléphone de disposer d'une bonne lisibilité même lorsque ce dernier est utilisé en plein soleil. Dommage que le mode automatique sur la luminosité soit un peu lent à réagir.

Côté fluidité, l'écran du Honor 400 Lite est capable de monter jusqu'à 120 Hz en fréquence de rafraichissement et de descendre jusqu'à 60 Hz. Trois modes d'affichage sont disponibles avec la possibilité de bloquer l'écran à 60 ou 120 Hz, mais également de disposer d'une option dynamique en fonction du contenu affiché à l'écran. Ce mode est clairement le plus pratique à moins que vous ne désiriez disposer d'une belle fluidité en permanence avec le 120 Hz (mais cela aura forcément un impact sur l'autonomie).

L'AMOLED permet à l'écran du Honor 400 Lite d'afficher des noirs profonds et des couleurs de belle qualité. Deux modes de couleurs sont notamment disponibles : couleurs normales ou vives. Si ce dernier peut avoir tendance à surexposer un peu les teintes, nous le préférons largement aux "couleurs normales" qui semblent jaunir notre écran.

L'écran du Honor 400 Lite est correct. © Honor

Des performances très moyennes

Pour délivrer ses performances au quotidien, le Honor 400 Lite est pourvu de 8 Go de mémoire vive et d'un processeur MediaTek Dimensity 7025-Ultra que l'on retrouve notamment sur deux téléphones de Xiaomi, le Poco M7 Pro (un smartphone aux alentours des 200 euros) et le Redmi Note 14 5G sorti en janvier dernier.

Lors d'un usage régulier, les performances du Honor 400 Lite s'avèrent assez moyennes. Il n'est pas rare que le smartphone présente quelques ralentissements lors de l'ouverture de multiples applications. Rien qui ne soit particulièrement handicapant, mais c'est alors qu'on se rappelle qu'il ne s'agit pas vraiment d'un iPhone, mais bien d'un smartphone d'entrée de gamme.

Les gamers ne sont clairement la cible du Honor 400 Lite. Exécuter des titres assez gourmands en ressources graphiques comme Wuthering Waves ou Honkai Star Rail s'avère compliqué et les deux jeux se lancent difficilement avec leurs paramètres graphiques réglés au minimum. Le tout est évidemment assez laid et peu fluide. Une certaine chauffe est également présente lors des sessions de jeux (courtes comme longues), mais rien qui ne soit suffisamment prononcé pour nous inquiéter.

Les petits jeux tournent bien sur le Honor 400 Lite, mais ne vous attendez pas à profiter de plus gros titres. © Honor

Mentionnons également le nouveau "bouton IA" présent sur la tranche droite du téléphone. Ce dernier permet en réalité de déclencher rapidement l'appareil photo et de le contrôler. Si, sur le papier, l'idée peut s'avérer plutôt bonne, il est assez compliqué de s'en accommoder et vous aurez besoin d'un moment d'adaptation pour maitriser ce bouton. Il est également possible de lancer Google Lens afin d'enfin voir l'IA tant promise. Dommage que cette action ne soit pas personnalisable, mais les mordus d'intelligence artificielle pourront tout de même se consoler en accédant rapidement à Gemini avec une longue pression sur le bouton d'alimentation.

Un appareil photo correct de jour, mais guère plus

Si vous pensiez que le Honor 400 Lite était équipé de trois capteurs photo (à l'image des iPhone Pro dont il reprend le design), vous faites erreurs. Le petit téléphone de chez Honor n'est pourvu que d'un modèle principal de 108 Mpx et d'un ultra grand angle de 5 Mpx.

Lorsque les conditions sont bonnes (comprenez une luminosité correcte et des sujets qui ne bougent pas beaucoup), le Honor 400 Lite est capable de délivrer de jolis clichés. Les teintes de couleur restent cependant un peu surexposées avec un ciel bien plus bleu que la réalité ou des arbres aux feuilles d'un vert très criard. Gare aux mouvements un peu trop brusques en revanche puisque le capteur principal du Honor 400 Lite a parfois du mal à suivre des sujets rapides. Ne comptez pas non plus trop sur le mode rafale, qui s'actionne en maintenant le bouton de capture, puisque celui-ci met un petit temps à se déclencher.

Pour ses zooms, le Honor 400 Lite est capable de proposer du x2 et du x3 de base. Le smartphone est cependant capable d'aller jusqu'au x10 grâce au traitement numérique qui vient "cropper" dans l'image pour simuler un zoom. Les résultats s'avèrent cependant assez moyens avec une perte de détails sur les plus petits objets comme la végétation ou les cheveux dès le x3. Les images capturées avec le x10 sont tout bonnement inutilisables.

Zoom x3 © Linternaute / Julian Madiot

Zoom x3 © Linternaute / Julian Madiot

Zoom x10 © Linternaute / Julian Madiot

La caméra frontale de 16 Mpx s'avère, quant à elle, plutôt correcte, notamment pour détourer votre sujet du paysage et appliquer un flou gaussien en mode portrait.

Les photos de nuit sont globalement assez moyennes également. Les capteurs photo du Honor 400 Lite ne parviennent pas à capturer suffisamment de lumière pour restituer correctement les détails les plus petits et le moindre sujet en mouvement devient rapidement flou. Certains détails comme des textes deviennent rapidement une bouillie de pixels.

Une autonomie et une recharge dans la moyenne

Le Honor 400 Lite dispose d'une batterie de 5230 mAh qui devrait, sur le papier, lui conférer une bonne autonomie. Débranché vers 8h30 du matin chez nous, le smartphone affichait encore un peu plus de 55% de batterie le soir vers 19h après une bonne journée d'utilisation. Cette dernière comprenait des appels, des SMS, des streams en direct sur Twitch, des vidéos sur YouTube et un peu de jeu vidéo. Un score correct donc, mais qui n'a rien de particulièrement transcendant.

Côté recharge, si le Honor 400 Lite ne dispose pas de charge sans-fil, il est capable de supporter la charge filaire jusqu'à 33 W. Il nous aura fallu attendre environ 1h20 pour passer de 0 à 100% ce qui n'est pas très rapide.

Communication et connectivité

Honor a doté son nouveau smartphone 400 Lite d'une puce modem permettant la compatibilité avec les bandes de communication 5G. Nous avons pu essayer le téléphone pour mener à bien plusieurs appels via l'application Téléphone intégrée ou par le biais d'autres applications comme WhatsApp ou Facebook Messenger. Si nous n'avons rencontré aucun problème de réseau particulier, nos conversations en plein milieu d'un environnement bruyant n'étaient pas forcément des plus audibles. Le Honor 400 Lite fait son job, mais guère plus, pour isoler votre voix du bruit qui vous entoure.

Côté connectivité, rien à signaler ! Nous avons pu utiliser le Honor 400 Lite avec de multiples objets connectés tels que des montres, des écouteurs ou des casques de différentes marques sans ressentir de latences ou problèmes d'appareillage.

Notre conclusion au test du Honor 400 Lite

Le Honor 400 Lite est-il un bon téléphone ? Assurément. Pour un smartphone d'entrée de gamme, ce dernier dispose d'un design très agréable en main et peut réaliser des photos correctes en plein jour tout en profitant d'une bonne autonomie. Son prix se fait malheureusement ressentir dès lors que l'on souhaite photographier quelque chose en mouvement ou que l'on sollicite un peu trop le smartphone pour de multiples applications ou jeux un peu lourds. Mais surtout, le Honor 400 Lite a la malchance de sortir à peu près au même moment que le CMF Phone 2 Pro qui s'impose comme un meilleur investissement (tout en étant au même prix).