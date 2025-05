Vous n'avez plus que 5 jours pour empêcher Meta d'utiliser vos données sur Facebook, Whatsapp et Instagram

Vous avez l'habitude d'utiliser Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram ? Mauvaise nouvelle : vous ne disposez que de quelques jours pour empêcher ces applications d'exploiter vos données.

Si l'IA participe grandement à faciliter notre quotidien en obtenant des réponses rapides et (souvent) précises, elle pose un certain nombre de problèmes concernant la confidentialité et l'utilisation des données. Afin qu'une IA reste pertinente et au niveau de la concurrence, les modèles de langage doivent être régulièrement entrainés. Pour ce faire, les entreprises responsables de ces IA les alimentent avec de très nombreuses données pour leur permettre d'apprendre et de comprendre les requêtes. C'est pourquoi de plus en plus d'entreprises décident désormais d'absorber les données d'utilisateurs pour perfectionner leurs machines dites "intelligentes".

Le groupe Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram) est pointé sur le sujet depuis quelques jours. Après l'apparition assez brutale et forcée du rond bleu de Meta AI au sein de ses applications, la firme a communiqué assez discrètement sur sa manière d'entrainer son intelligence artificielle. Sa méthode ? Aspirer les données des utilisateurs de ses réseaux sociaux pour alimenter son IA. Il existe bien un moyen de s'y opposer, mais ce dernier est bien caché et réclame une action de votre part.

Bien évidemment, Meta ne peut inspecter et récolter vos données sans votre consentement. Mais pour obtenir ce dernier, l'entreprise ne va pas vous demander directement si vous êtes pour ou contre l'utilisation de vos données. A la place, le groupe part du principe que vous êtes consentant si vous ne manifestez pas votre opposition avant le mardi 27 mai 2025.

Vous n'avez donc plus que quelques jours pour vous opposer à la décision de Meta d'utiliser vos données personnelles. Cette option proposée par l'entreprise est également très bien cachée sur le site et au sein des applications concernées, si bien qu'il est compliqué d'exprimer son opposition. Pour Facebook, il est possible de vous opposer à l'utilisation de vos données en cliquant sur le formulaire disponible à cette adresse. Si vous venez de WhatsApp, un autre formulaire existe à cette adresse. Meta indique qu'elle n'utilisera pas les données de l'application pour entrainer son IA, mais il est tout de même possible de vous opposer à la récolte pour d'autres utilisations (notamment marketing).

Si vous n'utilisez plus Facebook depuis longtemps, vous êtes tout de même concerné si vous disposez d'un compte Instagram. Pour vous opposer à l'utilisation de vos données Instagram par l'IA de Meta depuis l'application, le procédé est le suivant : ouvrez l'application sur votre smartphone > paramètres > Centre de confidentialité > vous y trouverez tout un paragraphe sur l'IA avec le bouton "opposer" surligné en bleu.

Il sera toujours possible de vous opposer à l'utilisation de vos données, même après la date butoir du 27 mai. L'IA aura cependant récolté toutes vos données déjà en ligne pour entrainer son modèle de langage. Il est donc plus que recommandé de vous manifester votre opposition avant la date imposée par Meta.