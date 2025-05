Netflix prévient que plusieurs milliers d'utilisateurs perdront leur accès à l'application dans les prochains jours

A travers un mail envoyé aux abonnés, Netflix prévient que ces derniers ne pourront plus accéder aux films et séries à la demande très prochainement.

Netflix a beau être l'une des solutions de séries et TV en streaming les plus utilisées à travers le monde, cela n'empêche pas cette dernière de recevoir régulièrement quelques critiques. Récemment, le géant du streaming a fait savoir à plusieurs de ses abonnés qu'ils ne pourraient prochainement plus accéder aux services en ligne pour regarder les films et séries de la plateforme. Cette déclaration est aussi surprenante qu'urgente, puisque les abonnés concernés n'ont que quelques jours pour réagir.

Il existe aujourd'hui de multiples façons d'accéder à Netflix. Cela peut se faire par le biais de l'application officielle sur un smartphone, une tablette, ou une télévision connectée. Et avec tous ces terminaux à gérer, Netflix doit régulièrement mettre à jour son application afin de corriger d'éventuels bugs ou ajouter de nouvelles fonctionnalités. Ce faisant, l'entreprise doit parfois faire quelques sacrifices en abandonnant le support de certains appareils qui sont technologiquement trop anciens pour faire tourner les nouveautés.

Vous l'aurez peut-être deviné, mais Netflix vient bien d'annoncer que certains appareils ne pourront plus lancer l'application d'ici quelques jours. Il s'agit du lecteur numérique FireTV. L'information révélée par le média allemand Heise concerne l'ensemble des utilisateurs et pas seulement les résidents en Allemagne. A travers un mail envoyé à certains abonnés, Netflix prévient : "D'après nos observations, vous avez utilisé Netflix à l'aide d'un FireTV de première génération lors des douze derniers mois. Netflix va mettre fin au support de ces appareils à partir du 3 juin 2025".

Le FireTV Stick est un objet largement répandu. Composé d'une petite télécommande ainsi que d'une mini clef-USB ou boitier TV, il permet, une fois branché à un écran, de profiter de multiples programmes et applications. Amazon ne communiquant que très peu sur les chiffres de vente de l'appareil, il est difficile de savoir avec précision combien d'utilisateurs sont concernés. En 2022, on estimait cependant que plus de 150 millions de FireTV Stick (toutes générations confondues) avaient été écoulés.

La première génération de FireTV Stick et boitier Amazon FireTV, sortis en 2017 en France, ne seront donc bientôt plus pris en charge par Netflix. Heureusement, les FireTV Stick ne coûtent pas très cher à remplacer. Comptez une quarantaine d'euros pour la toute dernière génération et une vingtaine d'euros pour les précédentes en occasion. Netflix met notamment en avant une page dédiée aux appareils pouvant toujours supporter son application. Vous pouvez donc vérifier si vous ne disposez pas déjà d'un autre objet vous permettant d'accéder au service de séries et films à la demande.

Notez également que la première génération de FireStick n'est plus mise à jour depuis la fin de l'année 2022. Il n'est donc pas très étonnant d'observer que des applications ne soient plus compatibles avec l'appareil et que ce dernier est désormais en fin de vie et voué à être remplacé.