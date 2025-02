WhatsApp va supprimer toutes vos conversations si vous oubliez ce petit détail, il y a une durée à respecter

WhatsApp a beau être une application très pratique, elle cache une règle assez peu connue de ses utilisateurs qui peut entrainer à un bannissement de votre compte.

Si vous avez l'habitude d'utiliser WhatsApp pour dialoguer avec votre entourage, cette information est susceptible de vous intéresser. Bien que l'application soit toujours l'une des plus utilisées au monde pour recevoir et envoyer des messages, il est parfois possible qu'elle prenne elle-même soin d'effacer vos conversations ou même de supprimer votre compte pour des raisons de sécurité ou de protection des données personnelles.

Sur plusieurs réseaux sociaux et sites communautaires comme la plateforme Reddit, on retrouve plusieurs utilisateurs qui ont vécu cette mésaventure. "Mon compte WhatsApp a été supprimé ! Comment puis-je le retrouver ?" se demande par exemple un internaute désemparé par la situation. Il explique notamment s'être rendu compte de de la disparition de tout son historique sur WhatsaApp lorsque ses amis lui ont demandé pourquoi il avait subitement quitté leurs groupes de discussion. Sur son smartphone, une simple notification indiquait : "Profil WhatsApp supprimé automatiquement".

En se rendant à nouveau sur l'application, les utilisateurs affectés ont également remarqué que le compte WhatsApp qu'ils utilisaient depuis des années n'existait tout simplement plus. Et pour cause : Meta, la maison mère de WhatsApp, avait procédé à sa suppression pure et simple. Pire encore : certains ont réalisé un peu tard que lorsqu'un compte est supprimé, il n'y a que quelques jours pour le réactiver sans quoi ce dernier est définitivement perdu.

C'est une règle récente, introduite par WhatsApp en fin d'année 2023, qui aboutit à ces suppressions de comptes intempestives. Et si elle est méconnue, elle est pourtant très simple : WhatsApp a décidé de supprimer les compte (et toutes les conversations liées) qui n'ont pas été actifs pendant une durée de 120 jours ou plus. Autrement dit, si vous cumulez 4 mois d'inactivité, votre compte WhatsApp sera supprimé. Une décision brutale et surtout sans préavis puisque l'application ne vous mettra pas en garde si votre compte est bientôt détecté comme inactif.

Une fois un compte WhatsApp supprimé, votre numéro quittera également automatiquement les différents groupes de discussions qu'il avait rejoints précédemment. Les fichiers que vous n'aurez pas téléchargez sur votre smartphone ou tablette seront également inaccessibles, à moins de les retrouver par le biais de vos contacts qui vous les renverront.

Si votre compte WhatsApp vient d'être supprimé pour cause d'inactivité, pas de panique. Vous pouvez toujours refaire un compte en utilisant votre numéro de téléphone. Il vous faudra cependant retrouver vos contacts et fichiers qui n'étaient pas stockés localement sur votre appareil, puisque ces derniers auront été supprimés.