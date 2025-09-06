Cette technique méconnue permet de connaitre ceux qui ont sauvegardé votre numéro sur WhatsApp

Savoir qui dispose de votre numéro sur l'application ne prend que quelques secondes.

Vous vous êtes peut-être déjà demandé si certaines personnes enregistraient votre numéro de téléphone ? Avec les moyens de communication modernes, il est assez facile de récupérer le numéro de quelqu'un, même à son insu. Un des moyens les plus connus est WhatsApp, qui grouille de groupes de discussions où tout un chacun peut aller récupérer le numéro d'un autre membre sans demander la permission. En cette période de rentrée, les nombreux parents joints à des groupes WhatsApp sont d'ailleurs les premiers concernés...

Savoir qui dispose de votre contact peut s'avérer très pratique pour des raisons personnelles ou professionnelles, pour protéger sa tranquillité ou même, dans les cas les plus extrêmes, sa sécurité. S'il est difficile de savoir qui a récupéré votre numéro, une fonction détournée de WhatsApp permet d'avoir plus d'indices : les listes de diffusion. Cet outil assez peu connu et encore moins utilisé permet de diffuser un même message à plusieurs personnes sans avoir à créer de groupe de discussion.

© Linternaute

Pour pouvoir utiliser la technique, vous aurez d'abord besoin d'un complice, ou en tout cas d'un numéro de téléphone déjà enregistré dans WhatsApp et dont le détenteur dispose lui aussi de votre numéro dans son appli. Cette personne n'a pas forcément à savoir ce que vous êtes en train de faire, mais elle vous sera très utile pour créer une liste, puisqu'une liste doit compter au moins deux contacts.

Commencez par enregistrer vous-même le numéro de la personne que vous suspectez sur WhatsApp. Pour cela, créez une nouvelle discussion et sélectionnez "créer un nouveau contact" pour ajouter le numéro en question. Ensuite, il vous faudra créer une liste de diffusion. Sur iPhone, il vous suffit de toucher le bouton + en haut à droite. Sur un smartphone Android, vous n'aurez qu'à tapoter sur les trois petits points en haut à droite de l'écran. Dans les deux cas, il vous faudra sélectionner "nouvelle diffusion".

Une fois la liste crée, il faut y ajouter des numéros. Commencez par y ajouter celui de votre "complice" puis celui de la personne que vous suspectez. Une fois les deux numéros sélectionnés, envoyez un message quelconque à la liste de diffusion. Ce message peut être de la nature que vous désirez, mais gardez en tête que les deux numéros pourraient bien le lire.

La suite de l'opération peut paraître frustrante : il vous faudra ensuite attendre. Comptez jusqu'à plusieurs heures avant de vérifier comment a été reçu le message envoyé, en appuyant longuement dessus pour le sélectionner avant de cliquer sur le petit "i" qui s'affiche en haut, pour "informations".

Si le numéro suspecté n'a pas enregistré votre numéro dans son WhatsApp, l'appli indiquera "1 restant" dans la liste "Lu par". Cela signifie en réalité que le contact en question n'a tout simplement pas reçu votre message et ne peut pas le recevoir car il n'a pas votre numéro. Notre complice, ici "Maman", a en revanche bien reçu le message sur son WhatsApp, mais figure dans "Distribué à", ce qui signifie qu'il ne l'a pas encore lu.

Si les deux contacts disposent bien de votre numéro dans leur compte WhatsApp, ils apparaîtront alors tous les deux dans "Distribué à" ou "Lu par" avec les noms que vous leur avez donnés dans votre répertoire. Attention toutefois : cette technique ne fonctionne que si les deux personnes ont l'option de confirmation de lecture activée !