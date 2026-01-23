Cette technique permet de connaitre qui se cache derrière un numéro inconnu, en quelques secondes et gratuitement

Il y a un moyen de découvrir le nom et le prénom derrière le numéro inconnu qui vous appelle, sans passer par un service payant.

Il est toujours désagréable de recevoir un appel téléphonique de la part d'un numéro inconnu. Certains s'amusent même à multiplier ce genre de farces et à raccrocher rapidement si vous avez le malheur d'être assez réactif pour répondre. D'autres cachent leurs arnaques derrière un numéro masqué. C'est pourquoi de plus en plus d'utilisateurs sont à la recherche d'un moyen de connaître l'identité d'une personne, simplement à partir de son numéro.

Qui n'a jamais hésité devant l'appel d'un numéro inconnu, se demandant s'il vaut le coup ou non, si le numéro est celui d'un proche, ou d'un potentiel employeur ? Pour beaucoup, choisir entre décrocher, rejeter l'appel ou laisser sonner dans le vide relève du dilemme le plus difficile. Si les services payants ou douteux pullulent sur Internet, il existe heureusement quelques petits trucs et astuces gratuits, simples et rapides pour dénicher l'identité d'un numéro inconnu.

Plusieurs choix s'offrent à vous. La plus connue repose sur l'application d'envoi d'argent en ligne, PayPal. Il suffit d'utiliser cette application (ou son site Web) et de rentrer le numéro de téléphone que vous désirez inspecter comme si vous vouliez lui envoyer de l'argent. Si l'utilisateur que vous recherchez a bien connecté son compte PayPal à son numéro de téléphone, vous pourrez ainsi obtenir son pseudonyme, nom, prénom et/ou photo utilisés sur l'application.

Cette technique peut cependant échouer pour plusieurs raisons : l'utilisateur n'a pas relié son numéro de téléphone à PayPal, ce dernier masque ses informations en ligne, ou n'a simplement pas de compte auprès du service.

En France, une technique similaire consiste à passer par Wero, le système qui a remplacé PayLib auprès des banques françaises pour le transfert d'argent rapide et facile. En utilisant l'application avec le numéro suspecté, vous avez de grandes chances d'obtenir le nom et prénom de son détenteur.

Un autre moyen est de passer par WhatsApp. La célèbre application de messagerie vous permet d'enregistrer le numéro suspect dans vos contacts afin de lui envoyer un message. Si le détenteur du numéro dispose bien de WhatsApp, il est possible de dénicher son nom de contact en tentant de lui envoyer un message.