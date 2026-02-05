A quoi correspond ce petit "+" entouré d'un anneau sur votre smartphone et pourquoi il ne s'agit pas forcément d'une bonne nouvelle

Ce petit signal, avec un "+" en son centre, s'affiche sur votre téléphone ? Il peut tout aussi bien vous aider que vous handicaper au quotidien.

Avec le temps, nos smartphones évoluent et gagnent en fonctionnalités et nouveautés. Hélas, il peut parfois s'avérer assez fastidieux de savoir pleinement ce dont est capable notre téléphone dernier cri. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ces petits appareils, finalement très simples à leurs débuts, sont devenus bien plus compliqués à utiliser pleinement.

Récemment, certains internautes se sont posés la question de l'apparition de certains symboles sur l'écran de leur smartphone. Parmi ces derniers, un petit "+" entouré d'un anneau partiellement grisé interroge tout particulièrement. Et il y a de quoi : ce logo peut tout aussi bien être utile pour votre smartphone qu'il peut le ralentir dans ses performances.

Tout d'abord, sachez que ce petit logo n'est pas disponible sur l'ensemble des smartphones. Nous l'avons notamment retrouvé sur certains téléphones LG, Poco et surtout des Google Pixel. Sur les appareils Samsung, son équivalent se traduit par le symbole d'une petite feuille à côté de l'icône de votre batterie. Il est à ce titre parfaitement placé pour donner un indice clé sur sa signification.

Ce symbole correspond en effet au mode d'économie d'énergie activé sur votre smartphone. Ce mode, activé manuellement, permet à votre téléphone de diminuer sa consommation et donc d'augmenter son autonomie lorsque vous l'utilisez ou que le mobile est au repos. Si ce symbole s'affiche sur l'écran de votre téléphone, c'est donc aussi bien une bonne qu'une mauvaise nouvelle.

Car le mode économie d'énergie, s'il ralentit réellement la décharge de la batterie, n'est pas sans conséquences. Certes, votre appareil va moins consommer qu'avant, mais cela se fera au détriment de ses performances ! Ainsi, laisser ce mode activé en permanence peut sévèrement ralentir la fluidité et la puissance de votre téléphone. C'est pourquoi il est conseillé de le désactiver de temps à autre (notamment lorsque votre batterie est pleine) en vous rendant dans l'application Paramètres > Batterie > Economie d'énergie. Maintenant vous saurez.