Ce détail dans votre écriture montre que vous êtes plus intelligent que la moyenne - une seule lettre suffit

Votre manière d'écrire peut donner beaucoup d'indices sur votre personnalité. En fonction de votre façon de tracer cette lettre, on peut savoir si vous êtes plus intelligent que les autres, ou non.

Il existe une technique, distincte de celles appliquées dans la psychologie ou dans la sociologie, qui rend capable d'analyser la personnalité de n'importe qui. Appelée graphologie, cette discipline se base sur l'étude de l'écriture. Elle peut par exemple identifier une personne peu confiante, agressive, patiente ou encore douce.

Le fondateur de l'École Italienne de Graphologie, Girolamo Moretti, estime que l'on peut savoir si l'on est plus intelligent que la moyenne à partir de la façon dont nous traçons la 8ᵉ lettre de l'alphabet : le H. Dans son essai "Traité de Graphologie", on apprend qu'un H "flou", avec des traits de tailles inégales ou irréguliers, suggère que la pensée est elle-même désordonnée et que l'intelligence de l'écrivain pourrait être moins développée. À l'inverse, il estime qu'un H minuscule avec des formes anguleuses peut indiquer un "esprit critique, rationnel et une certaine fermeté intellectuelle".

Du côté des personnes dont le QI serait plus développé que la moyenne, Girolamo Moretti identifie les individus présentant un H bien formé et proportionné. Selon lui, c'est le "signe d'une intelligence structurée, logique et analytique." Lorsque le trait diagonal du H minuscule est haut et bien droit, cela reflète "une bonne capacité de synthèse et une volonté de comprendre en profondeur".

© Adobe Stock

Outre la forme du H, les graphologues ont tendance à s'entendre pour dire qu'un mot avec des lettres assez espacées révèle une personne ouverte d'esprit, et inversement. Une écriture fluide et rapide peut, elle aussi, être le signe d'une bonne réflexion et d'un esprit agile.

Bien entendu, il n'est pas recommandé de se baser sur la graphologie pour faire l'analyse complète et claire de la personnalité de quelqu'un. Il s'agit d'une discipline partielle, qui ne peut être prise au sérieux que si elle est couplée avec d'autres, plus scientifiques, comme la psychologie. Malheureusement, la façon dont vous dessinez un H ne peut pas suffire pour prétendre avoir un QI très développé. Pour autant, c'est peut-être un bon début !