Le chat peut-il vraiment oublier son maître ? Les experts ont désormais la réponse

Vous pensez que votre chat vous oublie à chaque fois que vous vous absentez plus d'une semaine ? La science peut enfin répondre à vos questions.

Peu d'animaux sont aussi mystérieux que le chat. Aussi solitaire qu'affectueux, le caractère de cet animal de compagnie peut être une véritable énigme pour ses propriétaires. Certains en viennent même à douter de l'importance qu'ils ont dans la vie de leur félin.

Pourtant, le chat a un cerveau très complexe, qui lui permet de se souvenir des personnes et des événements marquants de son existence. À court terme, l'animal à moustaches peut se rappeler de tous les détails de sa journée sur une durée maximale de 16 heures. Passé ce délai, il ne conserve que les informations les plus importantes.

Sa mémoire à long terme est beaucoup plus impressionnante que celle à court terme, puisque le chat peut se souvenir des personnes et des expériences pendant plusieurs années ! Cependant, tous les événements n'ont pas la chance de passer de la mémoire à court terme à celle à long terme. Pour cela, ils doivent avoir une importance capitale pour la survie du chat. Le cerveau du félin est en effet capable de faire le tri et de ne garder que les informations jugées comme étant "utiles pour le futur". La durée de chaque souvenir dépend donc de l'intensité et de la nature des interactions avec les personnes concernées. Ainsi, un félin domestique saura reconnaître ses maîtres, qui le nourrissent, jouent avec lui et lui donnent de l'affection pendant dix ans !

© lalalululala- AdobeStock

De nombreux experts félins ainsi que des pédopsychologues s'accordent pour estimer que l'intelligence d'un chat adulte est égale à celle d'un enfant de 2 à 3 ans. C'est pour cette raison que le votre animal de compagnie est capable de jouer, d'interagir et parfois même de vous manipuler pour obtenir de la nourriture par exemple.

Pour information, un chat possède 300 millions de neurones, alors qu'un chien n'en compte que 160 millions. La mémoire à court terme d'un chien n'excède d'ailleurs pas quelques minutes, ce qui, dans le règne animal, n'est pas si mal en réalité. La capacité de souvenir du chat est donc bien supérieure. De quoi agrémenter encore un peu plus l'éternel débat : "tu préfères les chats ou les chiens ?" !