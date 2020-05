Indochine : tournée, nouvelle chanson, film... Tout sur leur retour anniversaire

Le célèbre groupe français Indochine vient d'annoncer une nouvelle tournée des stades en 2021, mais aussi un film, deux compilations et un morceau inédit pour fêter leurs 40 ans.

Indochine ne fait jamais les choses à moitié. "On ne fêtera peut-être pas nos 50 ans donc on va fêter nos 40. C'est un miracle qu'on soit encore là. Notre histoire est plutôt romanesque, elle a commencé dans l'inconscience, l'ambition. C'est grâce au public si on est encore là", a déclaré le leader du groupe sur RTL. Aussi, le groupe promet de faire de ce quarantième anniversaire un événement, avec une nouvelle tournée des stades annoncée l'année prochaine, en 2021. Plusieurs shows sont déjà programmés : le samedi 29 mai à la Matmut Atlantique de Bordeaux, le samedi 5 juin au Vélodrome de Marseille, le samedi 19 juin à Paris au Stade de France, le samedi 26 juin au Groupama Stadium de Lyon et enfin le samedi 3 juillet au Stade Pierre Mauroy de Lille. Les billetteries de ces concerts événements ouvriront le 29 septembre 2020 en points de vente habituels.

Cette tournée des stades sera au plus près du public puisqu'une scène centrale sera installée dans les différentes arènes. "Avec un visuel unique ainsi qu'un dispositif qui permettra une proximité, une intimité et une communion inédite avec le public, tout en étant dans un lieu immense, et, comme toujours, une politique des prix des places les moins chères pour ce genre de concert. Un quota de places par stade sera réservé pour inviter des personnes dont les professions (soignants, postiers, routiers…) ont aidé le pays à vivre ces derniers mois", est-il annoncé par Indochine.

Une excellente nouvelle pour les fans, qui espèrent tous qu'une nouvelle pandémie ne viendra pas les empêcher d'applaudir Indochine sur scène l'année prochaine. Mais la bande de Nicola Sirkis ne compte pas s'arrêter à une tournée pour les 40 ans du groupe, puisqu'un titre inédit a été dévoilé ce mardi 26 mai : Nos célébrations. Si un nouvel album n'est pas à prévoir, Indochine proposera toutefois deux compilations composées de remixes, baptisées Singles Collection. En attendant, Indochine a mis en ligne un livesteam du groupe au Stade de France, sur YouTube. Comme quoi, si c'est la formation qui fête son anniversaire, ce sont bien les fans qui sont gâtés !

Indochine annonce donc une nouvelle tournée des stades, en France, pour célébrer comme il se doit le quarantième anniversaire du groupe, fondé en 1981 par Nicola Sirkis et Dominique Nicolas.

Samedi 29 mai 2021 : Bordeaux - Matmut Atlantique

Samedi 5 juin 2021 : Marseille - Orange Vélodrome

Samedi 19 juin 2021 : Paris - Stade de France

Samedi 26 juin 2021 : Lyon - Groupama Stadium

Samedi 3 juillet 2021 : Lille - Stade Pierre Mauroy

Avant l'ouverture des billetteries de ces concerts, il est possible de réserver des billets sur le site de la plateforme Next Concert. Pour l'heure, le prix des places n'étant pas annoncé, seuls les frais de réservation sont à régler. Lorsque les prix des places sont dévoilés, choisissez votre date, catégorie et réglez le prix des billets (attention, le prix des places est plus élevé que dans les points de vente habituels).