Ophelie Winter : drogue, agressions sexuelles, vie privée... Ses confidences dans "Résilience"

OPHELIE WINTER. La chanteuse Ophélie Winter vient de sortir son autobiographie, baptisée "Résilience", dans laquelle elle évoque de nombreux traumatismes.

[Mis à jour le 1er juin 2021 à 12h32] Les confidences d'Ophélie Winter. En promotion de son autobiographie nommée Résilience, la chanteuse de 47 ans évoque sans tabous nombre de sujets, dont ses traumatismes et sa traversée du désert ces dernières années. Invitée de l'émission Quotidien sur TMC lundi 31 mai 2021, elle est revenue sur un drame d'enfance : Ophélie Winter explique avoir subit des attouchements sexuels de son oncle, entre ses 6 et ses 16 ans. "J'ai passé mon enfance à rêver de sa mort parce qu'il me faisait peur, physiquement, il était vraiment effrayant, il se faisait pipi dessus, même son odeur, il fumait des cigarillo... . Il y a des trucs maintenant que je ressens, ça me fait revivre toutes les horreurs de cette époque-là…", confie-t-elle à Yann Barthès.

Ce week-end, c'est chez Laurent Ruquier qu'Ophélie Winter était invitée pour faire la promotion de son livre. Et c'est un Laurent Ruquier passablement agacé qui a fait un "face à face" avec la chanteuse dans son émission On est en direct, samedi 29 mai 2021 sur France 2. "On m'a cru tour à tour riche, heureuse, superficielle, droguée", écrit Ophélie Winter dans sa biographie. Si la chanteuse explique ne plus être SDF ou ruinée, comme on le lisait en 2019 dans la presse, c'est le dernier qualificatif qui a fait débat sur le plateau de la 2.

"Droguée, vous l'avez été ?", lui demande Laurent Ruquier. "Oui, comme tout le monde", tranche la chanteuse, face au démenti de l'animateur : "ah non, pas tout le monde, ça je ne peux pas accepter ça, pas comme tout le monde dans ce métier, sauf peut-être ceux qui sortent la nuit". "C'est un passage obligé", renchéri Ophélie Winter. "Je ne pense pas qu'on soit tous drogués sur ce plateau", tranche l'animateur.

Parmi les révélations d'Ophélie Winter dans son autobiographie Résilience, celles à propos de sa famille. Sur le plateau de Quotidien, lundi 31 mai 2021, la chanteuse a expliqué que l'inceste dont elle a été victime dans son enfance et son adolescence a largement impacté ses relations avec sa famille et notamment avec sa mère. "Ce truc-là, c'est encore une bagarre avec ma mère (...), parce qu'elle ne m'a pas crue quand je le lui ai dit la première fois. Je lui ai dit : 'Maman, Stéphane me touche le zizi'. Et je me suis pris une beigne", se souvient la chanteuse sur le plateau de TMC.

Et d'ajouter : "Elle m'a foutu une claque en me disant : 'Arrête de mentir, t'es une petite menteuse'. Ça a duré pendant dix ans. Elle le savait. Ma grand-mère, je ne pense pas qu'elle l'ait su. Je ne pense pas que ma mère lui en ait parlé." Ophélie Winter ne parle plus à sa mère, mais a toujours pu compter sur le soutien de son frère, Mickael.

"Ma mère refusait de me croire quand je lui ai dit que j'étais victime d'agressions sexuelles de la part de mon oncle. Mais quand j'en ai parlé à mon frère, lui me croyait, car lui aussi en avait été victime"@OphelieWinter dans #Quotidien pic.twitter.com/jeVdfHEuzi — Quotidien (@Qofficiel) May 31, 2021

Ces dernières années, Ophélie Winter a souvent fait les gros titres pour les revers qu'elle a subits dans sa vie. La sortie de son autobiographie est l'occasion pour elle de rétablir la vérité, notamment sur les rumeurs qui disaient il y a plusieurs mois qu'elle était SDF et vivait dans la rue après une rupture amoureuse. Des rumeurs alimentée par exemple par Bernard Montiel dans l'émission TPMP, qui expliquait avoir proposé son aide à Ophélie Winter, ce qu'elle aurait alors refusé. "Riche je l'ai été mais je ne le suis plus. Enfin si, je le suis de l'intérieur (...) Je ne suis pas SDF, tout va bien pour moi, je trouve ça horrible de dire des choses comme ça sur les gens. Ils feraient mieux de braquer leurs caméras sur les vrais SDF parce qu'il y en a vraiment une tonne. Ils ont besoin d'aide. Moi, je ne suis vraiment pas SDF, tout va bien, j'ai une vie, j'ai une maison", confiait la chanteuse à Laurent Ruquier samedi 29 mai dans l'émission On est en direct.

C'est une autre des confidences d'Ophélie Winter dans son autobiographie Résilience : une curieuse demande en mariage, celle du prince Albert de Monaco. Il y a une trentaine d'année, la tête couronnée serait tombé sous le charme de la chanteuse et lui aurait transmis une demande en mariage... via un fax. "À l'époque je travaillais avec ma mère. Il y avait les fax et on a reçu un rouleau de fax du palais de Monaco qui me proposait, avec un contrat et tout, de l'épouser, d'habiter là-bas et d'être sa femme, quoi", a raconté la chanteuse à Laurent Ruquier sur France 2 samedi 29 mai. Une demande qu'elle a décliné, n'ayant "pas du tout envie d'être une princesse."

En parlant de Prince, Ophélie Winter aurait également fait tourner la tête du chanteur Prince. Alors âgée de 17 ans et mannequin, elle avait eu une relation avec la star. "C'est un super bon amant", avait-elle lancé dans la Boîte à Questions de Canal+ en 2009. A la mort du chanteur en 2016, elle avait accordé une interview, bouleversée, à RTL : "C'est l'homme qui m'a tout appris, la musique, la vie, tout (...) C'était ma moitié spirituelle."