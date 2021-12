Enzo : sa prestation pour la France à l'Eurovision Junior 2021

EUROVISION JUNIOR. Cette année, le jeune Enzo représentait la France avec sa chanson "Tic Tac" à l'Eurovision Junior, dimanche 19 décembre.

Une troisième place pour la France ! Dimanche 19 décembre, le jeune Enzo, qui portait les couleurs de la France à l'Eurovision Junior 2021 a terminé sur la troisième marche du podium, derrière l'Arménie et la Pologne. Un an après la victoire tricolore de Valentina, le chanteur en herbe défendait les couleurs de la France avec sa chanson Tic Tac, en espérant une deuxième victoire d'affilée dans ce concours de chant réservé au moins de 14 ans. Un challenge de taille pour ce jeune artiste de 13 ans, qui termine finalement troisième.

Né dans les Yvelines en 2008, d'un père pilote d'avion, le petit Enzo grandit entre Macao, Hong Kong et la France. Passionné de musique, mais aussi de football ou de tennis, il s'essaie très jeune à la première de ces passions, s'inspirant des plus grands artistes français ou internationaux comme Soprano, Céline Dion ou Michel Berger, peut-on lire sur le site de France Télévisions. "Tout petit, je chantais et dansais déjà dans mon salon… Mon frère a eu une guitare pour Noël, je la lui ai empruntée, et c'est mon père qui m'a appris à en jouer", confie-t-il à la même source.

Après avoir pris des cours de chant, il commence à se faire connaître sur les réseaux sociaux en postant des vidéos de reprises. Enzo écrit également ses chansons, mais c'est avec Tic Tac, écrite et composée par Alban Lico, qu'il représentait la France à l'Eurovision.