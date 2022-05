Alvan & Ahez : une déception prévisible pour la France à l'Eurovision ?

ALVAN et AHEZ. Avec sa chanson "Fulenn", le groupe breton Alvan & Ahez a terminé à l'avant dernière place de l'Eurovision 2022.

[Mis à jour le 16 mai 2022 à 14h22] A l'Eurovision, la Bretagne, ça (ne) vous gagne... pas. Un an après la seconde place offerte à la France par Barbara Pravi, le groupe Alvan & Ahez, qui représentait le pays à l'Eurovision 2022 a terminé à la 24ème position sur 25 du concours de chant européen, qui a vu l'Ukraine et la chanson Stefania être largement sacrés vainqueurs de cette édition.

Avec leur chanson en breton, Fulenn, les Français d'Alvan & Ahez ont peiné à convaincre les jurés internationaux comme les téléspectateurs, qui ne leur ont accordé que 17 points au total : 9 points des jurys internationaux et 8 de la part du public. La France termine donc sur l'avant dernière marche du classement de l'Eurovision 2022, devant l'Allemagne et ses 6 points.

Il faut dire que depuis des jours, les bookmakers donnaient l'Ukraine largement gagnante de l'Eurovision 2022 et la France avait, selon les parieurs internationaux, moins de 1% de chances de l'emporter. Revivez la prestation des candidats français Alvan & Ahez à l'Eurovision 2022 :

C'est avec la chanson Fulenn, qui signifie "étincelle" et "jeune fille", qu'ils portaient les espoirs français, un an après la deuxième place décrochée par Barbara Pravi et le titre Voilà. "Fulenn, ça veut dire étincelle et jolie fille en breton, avec pour cette dernière expression une connotation un peu péjorative, comme pour dire fille légère, et on voulait prendre cette expression à contre-pied et porter un discours émancipateur pour les femmes. On chante l'histoire d'une jeune fille qui va danser à la nuit tombée autour d'un feu de joie, elle emmène tout le monde avec elle en repoussant les regards médisants", expliquait avant la finale du concours à l'AFP Marine Lavigne, une des trois jeunes femmes du groupe.

C'est le samedi 5 mars, à l'issue de l'émission Eurovision France, que le groupe Alvan et Ahez avait été désigné porte-drapeau français avec la chanson Fulenn. Au total, douze candidats étaient en lice lors de ce télécrochet, animé par Laurence Boccolini et diffusé sur France 2.

Alvan, Marine, Stereen D. et Stereen forment le groupe Alvan & Ahez, nom emprunté à une figure de la mythologie bretonne. "On s'est rencontré dans un bar, l'été dernier, expliquait Alvan à Télé-Loisirs. On a échangé sur nos univers musicaux respectifs. Alvan avait déjà écrit un morceau, et il envisageait la possibilité de rajouter des voix bretonnes. On a écouté, et j'ai accroché directement à ce qu'il proposait. Dans la foulée, j'ai appelé Sterenn Diridollou et Sterenn Le Guillou. On chante ensemble dans des fêtes bretonnes. On a écrit des paroles, et c'est ainsi qu'est né Fulenn."

C'est donc avec la chanson Fulenn que le groupe Alvan et Ahez avait la lourde tâche de succéder à Barbara Pravi et sa deuxième place avec le titre Voilà en 2021. Le titre de la chanson des Bretons signifie "étincelle" et "jolie fille". "Elle est faite avec le cœur", expliquait Alvan dans les colonnes du TV Mag du Figaro. "Elle est inclassable", ajoutait Sterenn Diridolou, membre du groupe. Et à Setrenn Le Guillou de conclure : "C'est un chaudron dans lequel chacun a mis un peu de ce qu'il aimait, les influences d'Alexis, les valeurs qu'on veut défendre, les mots, la langue, notre identité. C'est vraiment une chanson qui nous ressemble, et on a envie de la porter au plus haut !"

Avant le concours de l'Eurovision, chacun des pays en compétition dévoile la chanson avec lequel son ou sa candidate défendra ses couleurs. Il en va de même pour la France, qui a dévoilé son représentant le 5 mars 2022. Le groupe Alvan & Ahez a donc mis en ligne le clip de sa chanson Fulenn sur YouTube le 6 mai 2022.

Dans la chanson Fulenn, le groupe Alvan & Ahez chante donc en breton. Les paroles évoquent une jeune fille, qui danse autour d'un feu de joie en dépit des jugements. "Dans l'obscurité des bois germe la nuit. Les étoiles apparaissent dans le bruissement sans repos. Une ombre féminine virevolte à la lueur d'un flambeau. En faisant fi des bêtes sauvages, je danse. Je vole le feu de leurs regards pleins de convoitise. Et le change en un chant à reprendre à l'unisson. Elle danse avec le diable, et alors ?", chante le groupe breton.

Mais alors que pensaient les Français de leur représentant à l'Eurovision 2022 ? Si les avis ont été mitigés depuis leur nomination, tant la différence avec Barbara Pravi et Voilà en 2021 était grande. Comme chaque année, les commentaires les plus regardés ont été ceux des bookmakers, qui parient sur le gagnant de l'édition. Pour ce concours 2022, c'est l'Ukraine qui emportait tous les suffrages lors de la dernière semaine avant la finale. La France et Alvan & Ahez a oscillé autour de la dixième position avec, selon les parieurs, 1% de chance de gagner l'Eurovision. Le résultat de l'Eurovision 2022 leur aura donné raison.