Kalush Orchestra : l'Ukraine gagnante à l'Eurovision, qui est le groupe ?

KALUCH ORCHESTRA. Avec la chanson "Stefania", le groupe ukrainien Kalush Orchestra s'est offert une large victoire à l'Eurovision 2022.

[Mis à jour le 16 mai 2022 à 14h35] La victoire de l'Ukraine. Tout un symbole en ces temps troublés : le groupe Kalush Orchestra a été sacré gagnant de l'Eurovision 2022 avec sa chanson Stefania. La formation ukrainienne s'est (très) largement imposée sur ses 24 concurrents, devançant le Royaume-Uni (2e) et la Suède (3e). Douzième dans l'ordre de passage de la soirée, les Ukrainiens ont enflammé le public de Turin, en Italie, où se tenait cette édition.

Un engouement confirmé par les points attribués à l'Ukraine : le public a gratifié de 439 points Kalush Orchestra, un record dans l'histoire de l'Eurovision, aucun pays n'ayant jamais obtenu pareil score de la part du public. Au total, l'Ukraine termine avec 631 points. Il faut dire que depuis des semaines, l'Ukraine caracolait en tête des pronostics des bookmakers internationaux, qui prêtaient à Kalush Orchestra 60% de chances de gagner.

Revivez leur prestation ci-dessous :

Le groupe Kalush Orchestra, formé en 2019, se compose de six membres : le rappeur Oleh Psiuk (reconnaissable à son bob rose), Ihor Didenchuk, Vlad Kurochka (les trois membres originels de la formation), Vitalii Duzhyk, Tymofii Muzychuk et Oleksandr Slobodianyk. C'est le rappeur Oleh Psiuk qui initie le projet, initialement baptisé Kalouch, en référence à sa ville natale, à l'ouest de l'Ukraine.

La première chanson du désormais nommé Kalush Orchestra, Ne marynouï, sort le 17 octobre 2019, suivi d'un second clip, Ty honych. En 2021, le groupe publie deux albums, Hotin et Ïo-Ïo. En février 2022, la formation participe à la sélection ukrainienne pour l'Eurovision, une émission baptisée Vidbir, dont il se classe deuxième. Mais après le retrait du vainqueur après une polémique liée à un voyage en Crimée et en Russie, c'est Kalush Orchestra qui devient porte-drapeau ukrainien à Turin, avec la chanson Stefania.

En guerre depuis le début de l'invasion russe le 24 février 2022, l'Ukraine participait tout de même au concours de l'Eurovision. Des semaines avant le début de la compétition, les bookmakers donnaient déjà les candidats ukrainiens en tête de leurs pronostics : Kalush Orchestra et la chanson Stefania, qui semblent séduire les parieurs. Face à eux, il n'y aura pas de concurrence russe : le pays de Vladimir Poutine a été interdit d'Eurovision dès le début de la guerre, malgré une volonté des organisateurs de rester apolitiques.

"Au vu de la crise sans précédent en Ukraine, l'inclusion d'une participation russe lors du concours de cette année porterait atteinte à la réputation de la compétition", avait tranché l'Union européenne de radiotélévision (UER), qui chapeaute le concours dans un communiqué.

On l'a dit, c'est donc avec la chanson Stefania que le groupe ukrainien Kalush Orchestra a décroché la victoire à l'Eurovision 2022. A l'origine, la chanson, composée bien avant l'invasion russe, avait été écrite par Oleh Psiuk en hommage à sa mère. Mais aujourd'hui, les paroles résonnent de façon complètement différente : "Je retrouverai toujours mon chemin vers la maison, même si toutes les routes sont détruites", chante par exemple le groupe.

"Depuis le début de la guerre, (la chanson) a pris une résonance encore plus large, parce que beaucoup de mères manquent à leurs enfants. Cette chanson s'est rapprochée du cœur de nombreux Ukrainiens. Mais nous espérons aussi que de nombreuses personnes à travers le monde pourront s'identifier à ce titre", explique Oleh Psiuk à Télé Loisirs.