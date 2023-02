Mort de Burt Bacharach : quelles musiques avait-il composées ?

BURT BACHARACH. Compositeur de légende, Burt Bacharach est mort mercredi 8 février 2023 à Los Angeles, à 94 ans.

[Mis à jour le 09 février 2023 à 16h54] Il était l'un des maîtres de la pop : Burt Bacharach n'est plus. Le chanteur, interprète et compositeur est mort mercredi 8 février 2023 à Los Angeles. Il était âgé de 94 ans. Une nouvelle confirmée par Tina Brausman, l'agent de l'artiste au Washington Post, sans pour autant donner de détails sur les circonstances du décès. Selon plusieurs médias américains, dont Le Guardian, il serait toutefois mort de "causes naturelles".

Né le 12 mai 1928, Burt Bacharach avait vu sa notoriété exploser dès les années 1960, notamment grâce à des chansons comme Don't Make Me Over, Walk On By, I Say a Little Prayer, Anyone Who Had a Heart et l'oscarisée Raindrops Keep Fallin' on My Head. Burt Bacharach a également composé la chanson The look of love, bande originale du Casino Royale de 1967

Autant de titres associés à ce que les intégristes de la musique appellent le easy listening, soit... une musique d'ascenseur, que Burt Bacharach a su rendre populaire et reconnu, certains le considérant plutôt comme l'un des plus grands génies de la pop. C'est également lui qui a lancé, en 1962, la chanteuse Dionne Warwick.

S'il avait débuté comme arrangeur ou pianiste, c'est sa rencontre avec le parolier Hal David, en 1957, qui marquera le tournant décisif de sa carrière. Deux de leurs chansons se hissent d'ailleurs au sommet des classements au Royaume-Uni, où Burt Bacharach reste très populaire : The Story of My Life de Marty Robbins et Magic Moments de Perry Como. Durant sa carrière et parmi ses 500 titres, il aura offert à la pop quelques-uns de ses plus grands classiques.