Que voir au Festival de Saint-Céré 2024 ?

Pour son édition 2024, le festival de Saint-Céré est de retour du 29 juillet au 10 août, avec une programmation rendant hommage aux artistes et aux interprètes.

Pour sa 44ème édition, le festival de Saint-Céré vous donne rendez-vous du 29 juillet au 10 août 2024. Laissez-vous porter dans "un voyage qui nous conduira à la relecture des grandes figures et des mythes, à la découverte de programmes originaux, d'univers musicaux et scéniques mêlant les genres et les esthétiques, dans un souffle contemporain", est-il souligné dans la brochure de l'événement, dont Linternaute est partenaire.

Art lyrique, créations, théâtre musical, chansons, musique de chambre, arts mêlés et rencontres conviviales... Cette année encore le festival de Saint-Céré promet de ravir les amateurs de musique et de culture. Depuis sa création en 1979, l'événement estival, au cœur du Lot, a su évoluer et se diversifier, proposant, année après année, une programmation riche et éclectique qui attire un public toujours plus nombreux.

Le tout, durant les deux semaines du festival, qui investit pour l'occasion des sites emblématiques de Saint-Céré, tels que le Château de Castelnau-Bretenoux, l'église des Récollets, l'abbatiale Saint-Pierre ou le Théâtre de l'Usine. Mais que voir cette année ? Zoom sur deux spectacles du festival.

Barbara - Ma plus belle histoire d'amour

"La playlist d'Arnaud Thorette"

Pendant 1h15, redécouvrez le répertoire de la chanteuse Barbara grâce à l'Ensemble Contraste, avec Albane Carrère au chant et les musiciens Arnaud Thorette à l'alto - que nous avons rencontré pour l'occasion -, Rémy Poulakis à l'accordéon, Alix Merckx à la contrebasse et Johan Farjot aux arrangements et au piano.

Barbara, Ma plus belle histoire d'amour - Théâtre de l'Usine de Saint-Céré - lundi 29 juillet 2024 à 21 heures. 1h15

Tosca - Giacomo Puccini / Florent Siaud

"La playlist d'Alexandra Cravero"

Florent Siaud (dramaturgie) et Fabien Waksman (arrangements instrumentaux), avec la compagnie Les Frivolités Parisiennes, proposent une version resserrée du célèbre opéra de Giacomo Puccini, menée par la cheffe d'orchestre Alexandra Cravero - que nous avons rencontrée pour l'occasion.

Tosca - Giacomo Puccini / Florent Siaud - Château de Castelnau-Bretenoux - lundi 5, mercredi 7 et jeudi 8 août 2024 à 21h45 - 1h40

La programmation du festival de Saint-Céré 2024

Au programme de cette 44ème édition du festival de Saint-Céré, l'opéra Tosca de Puccini on l'a vu ; la création à Saint-Céré de L'Histoire du soldat de Stravinsky, avec Les Apaches et Didier Sandre de la Comédie-Française ; Où je vais la nuit d'après Orphée et Eurydice, mêlant théâtre lyrique et musique pop, ou encore un ciné-concert avec les Percussions de Strasbourg.

On notera également le récital de Barbara dont on parlait plus haut, le chœur de femmes Légendes ou le programme de Brahms par le trio avec cor. Retrouvez toute la programmation du festival de Saint-Céré sur le site de l'événement.