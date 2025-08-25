Un médecin est formel, ces signes sur les pieds cachent souvent des problèmes de santé parfois graves

Un médecin généraliste rappelle que les pieds sont d'excellents indicateurs sur notre état de santé général. Certains signes sont à surveiller, car ils peuvent révéler un problème de santé.

C'est le moment de faire plus attention à nos pieds ! Marche pieds nus, en tongs, à la plage... En été, nos pieds sont davantage exposés aux petits bobos. Mais bonne nouvelle, c'est aussi le moment idéal pour les regarder de plus près. La santé des pieds est trop souvent négligée selon les spécialistes. Or, un médecin généraliste rappelle qu'ils sont d'excellents indicateurs sur votre état de santé général.

Le docteur Ashrafi, interrogé par le journal anglais Gloucestershire Live, a livré quelques conseils et donné les signes importants à surveiller. Selon lui, l'un des signes les plus révélateurs est la décoloration des pieds. Des pieds bleus ou violets ne sont pas seulement synonyme de froid ou d'un mauvais rhume. Ils peuvent aussi indiquer une mauvaise circulation ou des problèmes cardiovasculaires.

A l'inverse, des pieds rouges peuvent être le résultat d'une réaction allergique, surtout si cette rougeur est accompagnée de démangeaisons, de gonflements ou d'une éruption cutanée. En cas de démangeaisons, les symptômes d'une mycose des pieds, souvent causée par un excès d'humidité par exemple entre les orteils, sont aussi à surveiller.

L'engourdissement et les picotements dans les pieds, souvent décrits comme des "fourmillements", peuvent paraître communs et bénins pour la plupart des personnes. Mais ils peuvent également indiquer des problèmes de santé plus sérieux ! Si ces sensations persistent, elles peuvent être le signe de la neuropathie diabétique, un type de lésion nerveuse qui survient chez les personnes diabétiques. Il est donc rde consulter un médecin si vous ressentez ces symptômes régulièrement.

Le gonflement des pieds est un autre signe important. Dans le cas d'une blessure au pied ou à la cheville, un œdème, un gonflement causé par l'accumulation de liquide dans le corps, peut se former sur les jambes et les pieds. Si l'œdème n'est pas traité, il peut entraîner des douleurs croissantes et des difficultés à marcher. Un gonflement persistant, accompagné d'autres symptômes comme l'essoufflement, la fatigue et un rythme cardiaque rapide ou irrégulier, peut être aussi un signe d'insuffisance cardiaque, alerte le médecin généraliste.

Les changements dans la peau et les ongles des pieds sont aussi à guetter. Des ongles déformés, épais et jaunes peuvent suggérer une infection fongique. Celle-ci est le plus souvent facilement réglée avec des traitements antifongiques. Les talons secs et fissurés sont souvent dus à de longues périodes passées debout sur des surfaces dures ou au port de chaussures inadéquates. Plus rarement, ces fissures peuvent indiquer une hypothyroïdie, soit une sous-activité de la thyroïde.

Parmi les autres signes à surveiller, une douleur anormale dans les pieds sans raison apparente peut être le signe de fractures osseuses mineures ou de perte osseuse. Enfin dernière petite particularité à surveiller selon des podologues, la disparition des poils sur les orteils, en particulier sur le gros orteil, peut refléter un problème de circulation sanguine ou un diabète.

En cas de doute, demandez l'avis de votre médecin généraliste en présence d'un de ces signes. Un professionnel de santé pourra non seulement rassurer, mais aussi diagnostiquer et proposer un traitement adapté en cas de pathologie avérée. Un diagnostic précis pourra être aussi proposé par un podologue. Dernier conseil, ne négligez pas la santé de vos pieds et bichonnez-les. Ils sont de bons révélateurs de votre état de santé. En dehors de toute pathologie, une bonne hygiène des pieds, le port de chaussures de qualité et des soins réguliers permettent de protéger nos pieds autant que possible.