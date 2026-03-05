Le Titanic débarque en France pour une exposition hors norme

Oubliez tout ce que vous savez sur le plus célèbre des paquebots : une exposition unique sur le Titanic arrive enfin en France !

Tout le monde a en tête l'image de Jack et Rose à la proue du navire, portée par la voix éternelle de Céline Dion. Le naufrage du Titanic est devenu un mythe universel qui fascine encore, plus d'un siècle après l'événement du 15 avril 1912. Cette soif d'histoire et d'émotion s'apprête à être comblée par une expérience d'un genre nouveau : le paquebot le plus célèbre du monde reprend vie pour un voyage mémorable en France !

C'est une immersion colossale de 3 000 m² qui débarque. Oubliez les musées poussiéreux, la technologie de pointe va servir de machine à remonter le temps : entre projections à 360° sur 8 mètres de haut, réalité augmentée et même un voyage en 5D dans le métavers avec simulateur d'odeurs, cette exposition promet de nous plonger dans les profondeurs de l'Atlantique. Le clou du spectacle ? Une expérience VR bouleversante pour revivre les derniers instants de l'orchestre du Titanic, avec ce morceau que les musiciens auraient continué de jouer jusqu'au bout pour apaiser les passagers...

Le Grand Escalier du paquebot légendaire dans l’exposition "La Légende du Titanic" à La Villette. © Madrid Artes Digitales

Après avoir attiré plus d'un million de visiteurs à Londres, Madrid ou Vienne, l'exposition immersive la plus primée de 2025 choisit la capitale pour sa grande première française. C'est donc à la Grande Halle de La Villette à Paris que "La Légende du Titanic" pose ses valises dès mardi 31 mars.

Le parcours de 90 minutes ne se contente pas de pixels, il invite à explorer les espaces emblématiques du paquebot comme si l'on y était réellement : des ponts aux élégants couloirs, en passant par le salon de première classe qui met en lumière le luxe inouï de l'époque. On y traverse des reconstitutions grandeur nature, du quai d'embarquement de Southampton aux somptueuses cabines.

Costumes d'époque du Titanic. © Madrid Artes Digitales

Plus de 1 200 m² de surfaces de projection font défiler l'histoire du Titanic en suivant le fil narratif de la famille Callaghan, un père et sa fille fictifs dont le destin nous guide à travers le navire, tandis que des costumes et objets d'époque (argenterie, vaisselle et même des accessoires du film culte) ancrent l'expérience dans la réalité. Chaque visiteur reçoit d'ailleurs sa propre carte d'embarquement via un QR code pour une immersion totale.

L'aventure est pensée pour toute la famille. Pendant que les grands explorent l'épave dans le métavers, les enfants profitent d'un espace interactif où leurs dessins du Titanic sont projetés en direct sur grand écran. On peut même se prendre en photo dans des costumes d'époque pour repartir avec un souvenir de 1912 !

L'exposition ouvre ses portes le 31 mars 2026 à la Grande Halle de La Villette. Côté tarifs, comptez à partir de 24 euros pour les adultes et 14 euros pour les enfants, l'entrée étant gratuite pour les moins de 3 ans. Ne tardez pas à réserver votre créneau sur le site officiel, les places pour cette expérience hors norme s'arrachent à grande vitesse !