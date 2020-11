"Beaujolais nouveau : comment acheter et fêter le cru 2020 sous confinement ?"

BEAUJOLAIS NOUVEAU - Le cru 2020 est mis en vente ce jeudi 19 novembre. Alors que de nombreux achats de beaujolais nouveau ont été annulés, des initiatives des restaurants, épiceries et cavistes ont vu le jour pour faciliter sa vente, entre visio et click and collect. Goût, prix, histoire du Beaujolais, on vous dit tout !

[Mis à jour le 16 novembre 2020 à 12h09] Le Beaujolais nouveau est de sortie ce jeudi 19 novembre. Mais avec le confinement, si vous pouvez l'acheter chez votre caviste ou dans votre épicerie préférée, les traditionnelles dégustations devant ces établissements ne seront pas permises en raison du port du masque obligatoire dans l'espace public. Heureusement, de nombreux cavistes proposent des dégustations virtuelles et certains vignerons ont mis en place des drive dans leur domaine, ainsi que des dégustations commentées sur les réseaux sociaux, dont certaines en visio pour répondre aux questions des amateurs de Beaujolais nouveau.

Les producteurs de Beaujolais nouveau impactés par le confinement

Alors qu'ils ont dû se passer des restaurateurs pour écouler leurs stocks, de nombreux vignerons ont vu les annulations de commandes se multiplier, craignant un recul de 20% des ventes cette année. Grâce à son collectif solidaire de commerces de proximité baptisé "Le beaujolais nouveau est bien vivant", le restaurant parisien Candide, des chefs Camille Guillaud et Alessandro Candido, a lancé à Paris et sa banlieue, ainsi qu'à Marseille, une carte et un Mapstr qui recense tous les commerces participants (restaurants, cavistes, points relais, fromageries, épiceries) à la sortie du cru 2020. "Pour que ce ne soit pas la fin (et la soif) du beaujolais nouveau, même si ce sera depuis nos canapés, en apéro-visio ou en solo, levons tous ensemble nos verres de gamay, trinquons aux vigneron.ne.s du Beaujolais et à nos traditions françaises viticoles". Par ailleurs, la Revue du Vin de France a recensé tout un échantillon d'événements sur le Beaujolais Nouveau dans toute la France, ainsi que des opérations, comme le système du click and collect, qui permet la commande en ligne puis le retrait en magasin, à travers une carte mise à disposition sur le site Les Rendez-vous Beaujolais.

Le Beaujolais nouveau 2020 est-il à la hauteur de la dernière cuvée qui était très bonne, au goût de fruits rouges ? En effet, la cuvée de l'an dernier n'avait rien à voir avec l'arôme de banane d'il y a deux ans. Le Beaujolais Nouveau est donc devenu plus rond et plus aromatique, selon l'avis des consommateurs comme des vignerons. Les raisins qui servent à le fabriquer sont en effet plus gorgés de sucre sous l'effet du réchauffement climatique. On retrouve donc naturellement un vin plus structuré, moins acide et plus conforme aux attentes des consommateurs.

David Ratignier, vice-président d'Inter Beaujolais, a assuré au site Le Patriote que le cru 2020 est "un millésime solaire, avec de belles intensités colorantes, plutôt dans le fruit noir. Et ça sera un vin bien garni, pas un primeur éphémère. Il pourra s'apprécier plus longtemps, peut être même jusqu'au printemps."

Le plus souvent accompagné d'une bonne assiette de charcuterie, le Beaujolais nouveau se dégustera cette année sous Covid uniquement en famille... Ou avec son ou ses colocataires ! Connaissez-vous les origines de ce vin si célèbre en France et à l'international ? Savez-vous comment le Beaujolais nouveau est fabriqué et conservé ? Quel est son prix ? Retrouvez les réponses à toutes ces questions dans notre dossier ci-dessous.

Comme les autres vins, les tarifs des cuvées du Beaujolais varient beaucoup. Ils restent cependant modestes puisque ces bouteilles ne se gardent pas et que leur cote ne grimpe donc pas avec les années. Chez les cavistes ou en supermarché, vous trouverez du Beaujolais en vente entre 4 euros et 7 euros environ. Ensuite, le tarif peut monter jusqu'à 9 ou 10 euros la bouteille. Le prix du Beaujolais est évidemment plus élevé si vous vous rendez dans un bar ou un restaurant pour l'occasion. Dans ce cas, comptez entre 10 et 35 euros la bouteille.

La date de sortie du vin primeur est fixée depuis 1985. Entre 1951 (date de la naissance de l'appellation " beaujolais nouveau ") et 1967, cette date a beaucoup fluctué. Puis de 1967 à 1985, elle était fixée au 15 novembre. Mais ce calendrier fixe ne convenait pas forcément aux producteurs, notamment parce que la "fête" tombait parfois sur un week-end. Cela fait plus de 30 ans aujourd'hui qu'on célèbre le "beaujolpif" le 3e jeudi de novembre. Cette année 2020, il sort le jeudi 19 novembre.

Pourquoi est-il dit "nouveau" ? Le Beaujolais est un vin relevant d'une "appellation d'origine" ("contrôlée" ou "protégée", AOC et AOP). Initialement, ce type de vins ne pouvait être commercialisé qu'à partir du 15 décembre. Mais les producteurs ont obtenu une dérogation à ce principe en 1951, avançant la date de commercialisation. C'est donc un "Beaujolais nouveau" qui était disponible prématurément. Il faut souligner que si le Beaujolais est disponible aussi rapidement après les vendanges, c'est notamment en raison de son processus de fabrication, dans lequel seuls 4 jours sont nécessaires à la macération du vin.

Comment est apparu le phénomène ? L'événement a même dépassé nos frontières : on retrouve le célèbre vin français dans le monde entier, en premier lieu aux Etats-Unis et en Asie, où il est très apprécié. Pourtant, si l'arrivée du beaujolais nouveau est espérée par tous ceux qui attendent une bonne occasion de faire la fête, les amateurs de vin n'en relèvent que très rarement la qualité et la profondeur du goût... C'est que le "beaujolais nouveau" est devenu en l'espace d'une trentaine d'années un véritable produit marketing. Cet automne encore, les affiches à sa gloire égaient les devantures des bistrots et nombre de restaurateurs actualisent leur carte le temps de l'événement.

Comment en est-on arrivé là ? Tout commence en 1951, lorsque les régions productrices de vin à consommation précoce sont autorisées à commercialiser immédiatement leurs produits sur le marché. Le vin primeur des AOC Beaujolais et Beaujolais Village va profiter de cet arrêté pour être distribué et bu en quelques semaines après la fin des vendanges. Auparavant, les débitants de vin de la région lyonnaise avaient l'habitude d'acheter ce vin à peine fermenté directement dans les vignobles du coin pour les revendre à leurs clients. Une habitude qui va vite se perdre avec l'extension du marché. Les lois de 1967 et de 1985 fixent les dates officielles de sa commercialisation : d'abord le 15 novembre à minuit, puis le troisième jeudi du mois de novembre. Dès lors, le beaujolais nouveau devient synonyme de premières dégustations de l'année et une occasion de se retrouver autour d'un verre.

Dans les années 1980, les producteurs prennent conscience du filon commercial : d'une boisson modeste, peu chargée en alcool, ils ont cherché à faire un produit plus tendance, avec pour objectif de faire ressortir les arômes de fruits rouges. Le recours aux levures artificielles pour accentuer les goût de banane ou de violette, la macération préfermentaire (pour colorer et aromatiser le vin) et la chaptalisation (procédé qui consiste à ajouter du sucre pour faire monter le taux d'alcool) deviennent presque systématiques chez les viticulteurs. Résultat : le beaujolais nouveau se standardise et, par la même occasion, se répand dans le monde entier. Annuellement, 54 millions de bouteilles sont exportées dans le monde, dans plus de 110 pays. Pourtant, depuis quelques années, certains producteurs de Beaujolais souhaitent faire marche arrière et revenir à des procédés plus naturels et traditionnels afin de retrouver les saveurs originelles du gamay noir, le cépage utilisé pour ce vin. Mais il sera difficile pour les producteurs du Beaujolais de se détacher de cette image marketing qui a fait la renommée de la région et du vin pendant des décennies.

L'appellation Beaujolais nouveau répond à des critères bien précis et à un cahier des charges à suivre à la lettre par les producteurs. Il faut ainsi que la macération des grappes, entières (donc récoltées à la main) soit effectuée par la méthode dite "carbonique", en quatre jours, ce qui procure au vin des arômes de fruits frais et une faible présence de tanin. Le beaujolais nouveau doit bien sûr être produit dans l'aire d'appellation des beaujolais et beaujolais villages, située dans le nord du Rhône et le sud de la Saône-et-Loire (sur une centaines de communes, dont celle de Beaujeu, la capitale "historique" du Beaujolais nouveau). Le cépage utilisé est très essentiellement le Gamay N, mais la législation autorise 15 % de cépages accessoires, comme le chardonnay, le pinot noir et gris, l'aligoté ou le melon.

Au-delà de quelques semaines, le vin primeur disparaît des rayons. Et pour cause : le Beaujolais nouveau n’est pas un vin de garde. Il se conserve maximum 6 mois. Pas besoin donc de chercher une place au frais dans votre cave pour ces bouteilles : mieux vaut les boire rapidement !

