Grève SNCF : quelles perturbations de trafic sur les Transilien et RER ?

GREVE SNCF. Ces jeudi 23 et vendredi 24 juin 2022, une grève locale des conducteurs de la SNCF impacte les lignes de Transilien et de RER alors que se dispute la finale du Top 14 de rugby au Stade de France. Les prévisions de trafic.

[Mis à jour le 23 juin 2022 à 07h01] En raison d'un mouvement local des conducteurs de la SNCF pour protester contre les changements de planning à cause de multiples travaux, le trafic des lignes J et L du Transilien est perturbé ce jeudi 23 juin. Quatre lignes du Transilien (H, J, L et R) et quatre lignes du RER (A, B, C et D) seront fortement perturbées vendredi 24 juin alors que se tiendra la finale du Top 14 de rugby, entre Castres et Montpellier, organisée au Stade de France, à Saint-Denis dans le 93 (la ligne du RER B desservant le Stade de France...)

Sur certaines branches (lignes H du Transilien et RER A), des bus de remplacement se substitueront aux trains. La SNCF invite les voyageurs à "reporter dans la mesure du possible leur trajet et à privilégier le télétravail". Consultez toutes les perturbations ligne par ligne ci-dessous ou à l'aide de notre sommaire ci-contre.

Grève SNCF : quelles perturbations ces jeudi 23 et vendredi 24 juin 2022 ? Ce jeudi 23 juin, seules les lignes J et L sont impactées par cette grève locale à la SNCF. En revanche, ce vendredi 24 juin connaîtra de plus fortes perturbations sur la quasi totalité des RER et quatre lignes du Transilien. Voici les prévisions ligne par ligne : Perturbations RER A : Ce vendredi 24 juin, le trafic est très perturbé entre Cergy le Haut et Nanterre Préfecture et entre Poissy et Nanterre Préfecture. Trafic normal sur le reste de la ligne. A partir de 21h30, aucun train entre Nanterre Préfecture et Cergy le Haut / Poissy en raison de travaux. Bus de substitution à Sartrouville pour Cergy et Poissy.

: Ce vendredi 24 juin, le trafic est très perturbé entre Cergy le Haut et Nanterre Préfecture et entre Poissy et Nanterre Préfecture. Trafic normal sur le reste de la ligne. A partir de 21h30, aucun train entre Nanterre Préfecture et Cergy le Haut / Poissy en raison de travaux. Bus de substitution à Sartrouville pour Cergy et Poissy. Perturbations RER B : Ce vendredi 24 juin, le trafic est très perturbé sur l'ensemble de la ligne.

: Ce vendredi 24 juin, le trafic est très perturbé sur l'ensemble de la ligne. Perturbations RER C : Ce vendredi 24 juin, le trafic est perturbé sur l'ensemble de la ligne.

: Ce vendredi 24 juin, le trafic est perturbé sur l'ensemble de la ligne. Perturbations RER D : Ce vendredi 24 juin, le trafic est très fortement perturbé sur l'ensemble de la ligne, à raison d'1 train sur 3.

: Ce vendredi 24 juin, le trafic est très fortement perturbé sur l'ensemble de la ligne, à raison d'1 train sur 3. Perturbations RER E : Ce vendredi 24 juin, trafic normal excepté pour les travaux.

: Ce vendredi 24 juin, trafic normal excepté pour les travaux. Perturbations Transilien :

: Ligne H : Ce vendredi 24 juin, trafic très fortement perturbé sur l'ensemble de la ligne. Aucun train entre Pontoise et Creil. Mise en place d'un service de bus de remplacement.

: Ce vendredi 24 juin, trafic très fortement perturbé sur l'ensemble de la ligne. Aucun train entre Pontoise et Creil. Mise en place d'un service de bus de remplacement. Ligne J : Ce jeudi 23 juin, prévoir 1 train sur 2 en moyenne aux heures de pointe. Prévoir 1 train sur 3 en moyenne aux heures creuses. Ce vendredi 24 juin, le trafic est très fortement perturbé sur l'ensemble de la ligne.

: Ce jeudi 23 juin, prévoir 1 train sur 2 en moyenne aux heures de pointe. Prévoir 1 train sur 3 en moyenne aux heures creuses. Ce vendredi 24 juin, le trafic est très fortement perturbé sur l'ensemble de la ligne. Ligne K : trafic normal

: trafic normal Ligne L : Ce jeudi 23 juin, prévoir 1 train sur 2 en moyenne aux heures de pointe. Prévoir 1 train sur 3 en moyenne aux heures creuses. Ce vendredi 24 juin, le trafic est très fortement perturbé sur l'ensemble de la ligne.

: Ce jeudi 23 juin, prévoir 1 train sur 2 en moyenne aux heures de pointe. Prévoir 1 train sur 3 en moyenne aux heures creuses. Ce vendredi 24 juin, le trafic est très fortement perturbé sur l'ensemble de la ligne. Ligne N : trafic normal excepté pour les travaux.

: trafic normal excepté pour les travaux. Ligne P : trafic normal excepté pour les travaux.

: trafic normal excepté pour les travaux. Ligne R : Ce vendredi 24 juin, trafic très fortement perturbé sur l'ensemble de la ligne. Prévoir 1 train sur 3.

: Ce vendredi 24 juin, trafic très fortement perturbé sur l'ensemble de la ligne. Prévoir 1 train sur 3. Ligne U : trafic normal excepté pour les travaux.

: trafic normal excepté pour les travaux. Pour le réseau Transilien, il existe une plateforme dédiée pour suivre les prochaines perturbations de trafic ou vous pouvez appeler le 0 805 90 36 35.