"Grève SNCF : un mouvement attendu dès ce jeudi 15 décembre"

GREVE SNCF. Un appel à la grève initié par le syndicat SUD Rail est prévu ce premier week-end des vacances scolaires. Le trafic des trains de la SNCF sera perturbé du jeudi 15 décembre à partir de 20 heures au lundi 19 décembre à 8 heures.

[Mis à jour le 12 décembre 2022 à 15h54] Le syndicat Sud-Rail a appelé à une grève des aiguilleurs à partir de ce jeudi 15 décembre jusqu'au dimanche 18 décembre 2022 inclus. Un mouvement de grève qui tombe en plein premier week-end des vacances de Noël. Malgré une journée de négociation avec la direction de la SNCF vendredi, le syndicat a jugé les propositions insuffisantes, frôlant "le mépris". Si la direction de SNCF Réseau a proposé "une indemnité mensuelle forfaitaire de 60 euros (brut)" à partir du mois de juin 2023 et une "remise de service" de 10 minutes à chaque prise de service, le syndicat SUD-Rail a demandé 300 euros mensuels et 20 minutes de remise en service. "Il reste encore du temps à la direction SNCF pour poursuivre les négociations si elle veut éviter un conflit important", a annoncé SUD-Rail dans un communiqué.

Les négociations avec les contrôleurs, qui ont déposé des préavis de grève les week-ends de Noël et du jour de l'An, ont quant à elles été plus constructives jeudi dernier. "Nous trouvons que les propositions qui ont été faites sont de réelles avancées", a annoncé Yoann Saugues, secrétaire fédéral Unsa-Ferroviaire, à l'AFP. L'enjeu des négociations était l'augmentation conséquente des salaires pour l'année 2023 et la réévaluation du statut des contrôleurs. La directrice des ressources humaines de SNCF Réseau Misoo Yoon s'est félicitée de ces échanges "positifs". Les contrôleurs rendront leur décision ce mardi, sur une levée ou non de leurs préavis de grève.

Les perturbations liées à la grève SNCF des aiguilleurs ne sont pas encore connues mais devraient être annoncées entre 48 et 24 heures à l'avance. Cette grève ne va concerner que les trains de la SNCF, ce qui peut être les TGV, les Intercités, les TER, les Transiliens ou les RER.

Les perturbations de trafic de la grève des aiguilleurs de la SNCF s'étendent du jeudi 15 décembre 2022 à 20 heures au lundi 19 décembre 2022 à 8 heures du matin.

Quatre syndicats, Unsa, SUD-Rail, CFDT et FO en local, ont déposé des préavis de grève pour les week-ends du vendredi 23 décembre au lundi 26 décembre 2022 et du vendredi 30 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023, dans le but de mettre la pression dans le cadre des négociations avec la SNCF. Samedi 3 décembre, le ministre des Transports Clément Beaune a néanmoins tenu à relativiser ce scénario de paralysie des transports pour les fêtes de fin d'année. "Je ne me résous pas à ce que les choses soient écrites", a-t-il ainsi déclaré, en appelant à la "responsabilité collective", selon des propos rapportés par BFMTV. "La semaine est décisive", a annoncé la secrétaire national à la CFDT-cheminots Sabine Le Toquin. "On saura si Noël est en danger ou pas. La balle est dans le camp de l'entreprise". En attendant, le leader de la CGT Philippe Martinez a déjà annoncé de potentielles mobilisation dès janvier 2023 au sujet de la réforme des retraites :