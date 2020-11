"SNCF et confinement : pourra-t-on prendre le train pendant les vacances de Noël ?"

TRANSPORT ET CONFINEMENT - Le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce jeudi 12 novembre en conférence de presse qu'il était encore trop tôt pour répondre aux interrogations des Français sur la question des billets de train SNCF pour les vacances de Noël. On fait le point.

[Mis à jour le 12 novembre 2020 à 20h24] Ce jeudi 12 novembre 2020, le Premier ministre Jean Castex a tenu un point étape sur le confinement face à la situation épidémique du coronavirus. La dynamique de l'impact sanitaire ne fléchit pas avec 418 nouveaux décès à l'hôpital sur les dernières 24 heures, pour un total de 42 960 morts depuis le début de l'épidémie. "Aujourd'hui, en France, un décès sur 4 est dû au virus", a-t-il malheureusement annoncé.

Au bout de cette première quinzaine de confinement national, le gouvernement estime qu'"il serait irresponsable de lever ou d'alléger le dispositif dès maintenant" et cela concerne évidemment la mesure d'interdiction des déplacements interrégions qui reste en vigueur pour le moment. Le Premier ministre a par ailleurs confirmé qu'"une attestation pour se déplacer sera toujours nécessaire au-delà du 1er décembre, même si une amélioration des indicateurs de l'épidémie de coronavirus permettraient un allègement du confinement". Mais à près d'un mois des fêtes de fin d'année, une question cruciale reste en suspens : pourra-t-on prendre un train pour les vacances de Noël ?

Si le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé que "Noël ne sera pas une fête normale", cela sous entendrait-il que le confinement ne sera pas levé et les déplacements non autorisés ? Il faut dire que ce reconfinement n'offre pour le moment aucune visibilité. "En fonction des données sanitaires, nous pourrons apporter une réponse claire" a annoncé le Premier ministre Jean Castex en conférence de presse ce jeudi 12 novembre 2020. "Nous espérons un nouvel allégement pour les vacances de Noël", a-t-il assuré, "mais celles ci ne pourront pas se tenir comme d'habitude". Jean Castex a jugé qu'il ne sera par ailleurs "pas raisonnable d'espérer organiser de grandes fêtes avec plusieurs dizaines de personnes".

Le ministre délégué chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, invité sur France Info vendredi 6 novembre, était aussi resté prudent sur la question : "Je ne présage pas du tout de ce que sera la situation après le 15 décembre, à l'occasion des fêtes de Noël et après", a-t-il souligné, avant de rassurer : "De toute façon, les billets de train que vous achetez aujourd'hui sont remboursables et échangeables sans frais". Et face au trafic considérablement réduit dans les transports, il rassure son auditoire : "Le déconfinement sera accompagné d'une reprise du trafic".

AUDIO Vacances de fin d'année, stationnement payant pendant le confinement... Le "8h30 franceinfo" de Jean-Baptiste Djebbari, à réécouter ici https://t.co/yerrdRxDcC pic.twitter.com/BqTnYT6wS6 — franceinfo (@franceinfo) November 6, 2020

Les billets de train pour la période de Noël sont déjà disponibles à la vente et, en cette période incertaine, vous pouvez prendre votre billet de train maintenant ou à la dernière minute, puisqu'il peut-être remboursé gratuitement jusqu'au 4 janvier 2021, jusqu'à l'heure de départ sur le site ou l'application Oui.sncf.

30% des TGV sont actuellement en circulation, les Intercités et TER réduits également

Jean-Baptiste Djebbari avait prévenu que l'utilisation des transports publics allait durablement être affectée avec notamment la "démétropolisation" et le télétravail. La fréquentation des TGV étant tombée à 15% avec le reconfinement, la SNCF a supprimé 70% de ses TGV (trains inOui et Ouigo) depuis ce mercredi. "Les clients ayant réservé un billet pour un train annulé sont avertis au moins 48h avant le départ, afin d'être placés sur un autre train ou d'être remboursés sans frais" annonce la SNCF dans un communiqué.

Concernant les trains Intercités, ils ne font plus qu'un ou deux aller-retours quotidiens sur chaque axe. "Des adaptations supplémentaires pourraient être mises en œuvre dans le courant de la semaine prochaine", a également prévenu la compagnie ferroviaire, rappelant que 93% des TGV avaient été supprimés lors du premier confinement de ce printemps 2020.

Du côté des TER subventionnés par les régions, les réductions de trafic se font progressivement, et en fonction des présidents de région. Dans les Hauts-de-France, un tiers des TER habituellement programmés "vont disparaître à compter de lundi", annonce la Voix du Nord, "mais les heures de pointes seront préservées". En revanche, le personnel soignant pourra voyager gratuitement sur les TER de la région pour se rendre à son travail, ainsi que sur le réseau de car interurbain, comme le confirme Franck Dhersin, vice-président chargé des transports du conseil régional des Hauts-de-France :

Pourront bénéficier de cette gratuité pendant toute la durée de la crise sanitaire : les personnels des établissements de santé, les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux travaillant en EHPAD et EHPA, les personnels des établissements pour personnes handicapées, — Franck Dhersin (@FDhersin) November 4, 2020

Pourront bénéficier de cette gratuité :mais aussi les professionnels de santé libéraux (médecins, sages-femmes, infirmières, ambulanciers, pharmaciens et biologistes), ainsi que les personnels de crèche chargés daccueillir en urgence les enfants des soignants. — Franck Dhersin (@FDhersin) November 4, 2020

En Bourgogne-Franche-Comté, le trafic des TER est de 80 %. "Plus de 450 circulations quotidiennes TER seront maintenues", précise SNCF Voyageurs. Dans la région Grand Est, "76% des trains circuleront normalement jusqu'à vendredi avec une concentration sur les heures de pointe", annonce la SNCF.

L'offre de voyages est adaptée en raison du confinement, avec une réduction de 70% sur les TGV et de un à deux allers-retours quotidiens sur les Intercités. En revanche, en Île-de-France, la présidente de la région Valérie Pécresse avait déjà adapté le trafic des transports en commun en fonction de leur fréquentation sous couvre-feu, à raison d'1 train sur deux après 21 heures. Découvrez le détail du trafic des trains gérés par la SNCF :

Trafic RER : 1 train sur 2 après 21 heures sur les RER A, B et E (heure de départ de la première station). Pas plus de 30 minutes d'attente entre les trains.

: (heure de départ de la première station). Pas plus de 30 minutes d'attente entre les trains. Trafic Transilien : trafic réduit sur les lignes J et L . Rendez-vous sur la plateforme dédiée, aux rubriques "Itinéraires" et Fiche horaires pour suivre les prochaines perturbations de trafic de votre ligne, ou vous pouvez appeler le 0 805 90 36 35.

: . Rendez-vous sur la plateforme dédiée, aux rubriques "Itinéraires" et Fiche horaires pour suivre les prochaines perturbations de trafic de votre ligne, ou vous pouvez appeler le 0 805 90 36 35. Trafic TGV : 30% des TGV en circulation avec 5 allers-retours entre Paris et Lyon, 3 allers-retours entre Paris et Dijon et deux allers-retours entre Paris et Grenoble .

: . Trafic TER : selon les régions, le trafic des TER est perturbé. Dans les Hauts-de-France, 70% des TER sont seulement en circulation . 80% des TER sont en circulation en Bourgogne-Franche-Comté et 76% des TER sont en circulation dans le Grand Est . Consultez cette page pour avoir des informations en temps réel.

: . . Consultez cette page pour avoir des informations en temps réel. Trafic Intercités : un ou deux aller-retours quotidiens sur chaque axe seulement . Consultez cette page pour avoir des informations en temps réel.

. Consultez cette page pour avoir des informations en temps réel. Trafic des trains internationaux : 30% des Thalys en circulation, 15% des Eurostar en circulation.

Contrairement à ce week-end de la Toussaint, le billet SNCF ne fait plus office d'autorisation de déplacement. La présentation d'une attestation de déplacement et d'un justificatif (d'un médecin, d'un service public, d'un service de santé, de l'employeur ou de l'école) pour chaque voyage en train vous est ainsi nécessaire. Le non-respect de cette obligation est passible de 135 euros d'amende, pouvant monter à 200 euros en cas de récidive dans les 15 jours et jusqu'à 3 750 euros couplé à 6 mois d'emprisonnement à la troisième infraction en 30 jours...

Au cours de ce reconfinement, il n'est pas possible "de voyager au sein du territoire national, y compris d'une résidence principale vers une résidence secondaire". Ainsi, plus aucun déplacement n'est possible entre les régions. L'interdiction des déplacements réduit nécessairement la fréquence de trains. Les trains TGV et Intercités circulent à 30% de leur offre et la circulation des trains d'Île-de France n'est réduite que de moitié à partir de 21 heures.

Etant donné qu'aucune sortie non essentielle n'est possible pendant le confinement, si l'usager se voit dans l'obligation d'emprunter un train de la SNCF jusqu'au 1er décembre 2020, il doit pouvoir justifier son déplacement via une attestation de déplacement, disponible sous trois versions différentes, dûment remplie, accompagnée d'un justificatif. Les motifs de déplacement autorisés sont les suivants, avec quatre nouveaux qui rentrent dans le lot :

pour accompagner ou aller chercher son enfant à l'école

pour se rendre à un service public

pour se rendre dans u n établissement d'enseignement ou de formation

pour se rendre à un concours ou un examen

pour des raisons professionnelles

pour des raisons de santé

pour un retrait ou une livraison de commande

pour participer à des missions d'intérêt général

pour effectuer des courses essentielles

pour accompagner une personne handicapé

pour porter assistance à un proche

#COVID19 | Pour chaque sortie, vous devrez vous munir dune attestation, comme au printemps, que vous trouverez dès ce soir sur le site du Gouvernement, du ministère de l'Intérieur et sur lapplication #TousAntiCovid. https://t.co/VagaNNXHpg — Jean Castex (@JeanCASTEX) October 29, 2020

Les usagers qui ont prévu d'emprunter un train de la SNCF sont priés de reporter leurs déplacements si le motif est de changer de résidence ou de partir en vacances. Ainsi, SNCF Voyageurs rappelle que tous les billets TGV INOUI, OUIGO, Intercités et TER en correspondance sont échangeables et remboursables sans frais jusqu'au 4 janvier prochain.