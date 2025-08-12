Étoiles filantes 2025 : comment et à quelle heure observer les Perséides ce mardi ?

La pluie d'étoiles filantes des Perséides pourra être observée en France du 12 au 13 août 2025. Voici toutes les informations essentielles pour admirer ce phénomène.

Un spectacle magique va se produire dans le ciel ce mardi 12 août. Chaque été, la Terre croise l'essaim des Perséides, formé par les débris laissés par la comète Swift-Tuttle. Ce passage engendre une pluie d'étoiles filantes particulièrement intense dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 août 2025, avec jusqu'à 100 météores par heure. Ce phénomène pourrait se poursuivre pendant une dizaine de jours, jusqu'au 24 août.

Pour les voir, il faut être installé dans un endroit où le ciel est bien visible, loin de la pollution lumineuse. L'essaim de météores pourra être observé à l'œil nu, sans matériel particulier. Toutefois, cette année, l'observation des Perséides sera compliquée par un disque lunaire lumineux à 90 %. Vous pourrez toutefois masquer la Lune par un arbre ou un bâtiment tout en regardant en direction du Nord.

Il faut être éveillé en début de nuit avant le lever de la Lune, jusqu'à 3 heures du matin, pour observer les étoiles filantes des Perséides. En effet, la lumière de la Lune gêne les observations et rend invisible les étoiles filantes. Si toutefois vous observez les étoiles filantes après le lever de la Lune, placez-vous si possible dos à elle. La luminosité ne devrait pas gêner l'observation des météores les plus visibles, surtout si vous parvenez à être éloignés des centres-villes ou des points de lumière. Pour observer les étoiles filantes des Perséides, le mieux est de se tourner vers le nord-est et d'observer une large portion de ciel autour de la constellation de Persée suggère le site spécialisé en astronomie Stelvision.

Les étoiles filantes peuvent être observées par tout le monde sans aucun équipement à condition que la météo soit au rendez-vous et qu'aucun nuage ne vienne troubler la fête. Il suffit de regarder le ciel et d'attendre un peu. Avec un peu de chance, vous devriez en apercevoir plusieurs dans une même soirée. Idéalement, prévoyez une boisson chaude pour rester dehors sans avoir froid et installez-vous confortablement. Les étoiles filantes laissent généralement une trainée lumineuse qui permet de les repérer facilement.

Pour identifier la localisation de la constellation de Persée, vous pouvez vous munir d'une carte du ciel ou encore utiliser une application mobile comme Sky Tonight, disponible sur Google Play ou sur l'App Store. Cette application vous permettra de trouver rapidement la zone du ciel à observer pour ne pas rater le spectacle.

Quelle est la probabilité de voir une étoile filante ?

La chance d'apercevoir une étoile filante dépend principalement de la période d'observation, bien que d'autres facteurs comme la zone d'observation entrent en jeu. Les étoiles filantes sont en réalité des petites poussières qui entrent dans l'atmosphère terrestre très rapidement en produisant une traînée lumineuse visible depuis la Terre. Ces poussières proviennent des comètes qui, s'approchant du Soleil, voient évaporer leur glace et pulvérisent de tout petits morceaux de roches formant un nuage de petites particules rocheuses. Lorsque la Terre traverse ces nuages, ces poussières créent des étoiles filantes que l'on peut admirer dans le ciel.

Pluie d'étoiles filantes pendant les Perséides © Marek - stock.adobe.com

C'est pourquoi vous aurez une chance accrue d'observer des étoiles filantes lorsque la Terre traverse un de ces essaims. Durant l'été, vous pouvez donc profiter des Perséides dont le pic d'intensité a lieu début août avec une centaine d'étoiles filantes par heure !

Enfin, les conditions d'observation peuvent influencer le nombre d'étoiles filantes que vous apercevrez. Privilégiez les zones peu urbanisées, préservées de pollution lumineuse. Essayez de trouver un endroit où l'horizon est dégagé ainsi qu'une nuit sans nuages.

Quelle est la signification d'une étoile filante ?

La tradition stellaire, qui intervient chaque année à la même période, va se perpétuer, mais attention aux confusions : il ne s'agit évidemment pas d'"étoile" à proprement parler, mais de poussières qui passent tout près de notre planète et dont certaines entrent en "collision" avec l'atmosphère terrestre. Les étoiles filantes n'ont rien à voir avec les étoiles. Il s'agit d'une comète éteinte, ou bien d'un astéroïde qui, en se déplaçant, laisse derrière elle un grand nombre de débris.

Phénomènes lumineux, les étoiles filantes (ou météores) apparaissent ainsi à chaque fois que de minuscules météorites entrent au contact avec les couches denses de l'atmosphère, à des vitesses allant de 15 à 70 km par seconde. En raison du frottement de l'air, ces poussières - parfois des cailloux plus ou moins gros - deviennent incandescentes avant de se volatiliser. Électrisé à leur passage, l'air devient luminescent, donnant l'impression de traînées persistantes semblant provenir d'un même endroit du ciel : la constellation de la Lyre pour les Lyrides, celle d'Orion pour les Orionides, de Persée pour les Perséides, du Lion pour les Léonides ou des Gémeaux pour les Géminides...