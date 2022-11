"Éclipse lunaire 2022 : où voir l'éclipse de lune du 8 novembre ?"

ECLIPSE DE LUNE. Mardi 8 novembre 2022 sera visible une éclipse lunaire totale depuis l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Australie, le nord-est de l'Europe mais pas la France. Où l'observer et à quelle heure ?

[Mis à jour le 4 novembre 2022 à 12h54] Un événement exceptionnel se prépare mardi 8 novembre : une éclipse lunaire totale sera visible depuis l'océan Pacifique et la majorité de l'Amérique du nord. Une éclipse de Lune se produit lorsque la Terre se situe très exactement entre le Soleil et la Lune et n'a lieu que lors d'une pleine lune. Avec cet alignement parfait, le satellite naturel de notre planète sera privé de lumière solaire pendant un moment.

Avec un maximum de l'éclipse lunaire prévu à 11h59 (heure française), cette éclipse de lune ne sera pas visible depuis l'Hexagone, car le soleil sera déjà levé... Les habitants du nord-est de l'Europe, d'Australie, d'Asie et pourront quant à eux l'observer de manière partielle au lever de lune. Les habitants d'Amérique du sud pourront profiter du spectacle à l'occasion du coucher de Lune.

Pendant cette éclipse, la Lune sera rouge. Cette couleur est une conséquence de l'absence de rayons du Soleil. Des rayons rouges filtrés par l'atmosphère de la Terre seront renvoyés vers la Lune, comme lors des couchers et des levers de Soleil que l'on admire. Les amateurs d'astronomie pourront suivre l'événement à cette adresse Youtube du site Time and Date. L'Agence spatiale européenne (ESA) devrait diffuser également l'événement en direct sur sa web TV. Pour mieux comprendre le phénomène et l'événement, retrouvez toutes nos informations dans le dossier :

La prochaine éclipse de lune sera totale se produira le mardi 8 novembre 2022, mais elle ne sera visible que depuis l'Asie, l'Océanie, le continent américain et le nord-est de l'Europe.

L'éclipse lunaire totale entrera dans la pénombre à 9h02 heure française, soit 8h02 UTC. Le pic de l'éclipse lunaire est prévu pour 11h59. La sortie de la pénombre aura lieu à 14h56.

La prochaine éclipse de Lune complètement visible en France métropolitaine n'aura pas lieu avant le 20 décembre 2029... Les scientifiques prédisent un spectacle incroyable toute la nuit !

L'éclipse de lune qui s'est produite dans la nuit du lundi 16 mai 2022 était l'unique éclipse de lune totale de l'année 2022 visible en Europe. Observable également depuis l'est de l'Amérique du nord, depuis l'Amérique du sud et depuis l'Afrique, les photographes passionnés s'en sont donnés à cœur joie pour immortaliser le phénomène astronomique dans sa totalité, qui aura duré 1h24. Son observation en France n'était qu'en partie visible durant sa phase totale, de 5h29 à 6h09, heure où le jour s'est levé à Paris. Découvrez les photos de l'éclipse de lune du 16 mai 2022 :

Il est important de souligner que le phénomène astronomique de l'éclipse de lune n'est possible que lorsque la Lune est pleine. Une éclipse de lune ne peut avoir lieu que lorsque la Lune se trouve à l' opposé du Soleil par rapport à la Terre et qu'elle se trouve donc en phase de pleine lune.

Si le ciel est dégagé, il n'y a pas de problème pour observer une éclipse de Lune à l'oeil nu, sans aucun danger (contrairement à l'éclipse solaire) et sans équipement particulier. Nous vous conseillons de vous placer en direction de l'horizon dégagé et de vous tourner vers le sud-ouest. L'endroit d'observation doit être situé loin de toute pollution lumineuse (en haut d'une colline, sur une plage etc...) Comme pour une super lune, au cas où vous vous trouvez dans une zone où les nuages voilent sa visibilité, vous pouvez vous armer de votre télescope, de vos jumelles ou d'une paire de lunettes astronomiques pour observer encore mieux l'éclipse lunaire.

Pour ceux qui souhaitent immortaliser le phénomène, vous pouvez aussi bien vous munir d'un objectif standard de 50 mm comme d'objectifs à plus longue focale (entre 200 mm et 2 700 mm sur capteur full frame). L'important étant de pouvoir disposer d'un trépied pour éviter le flou de bougé. L'usage d'un téléobjectif est évidemment idéal afin que la lune rentre entièrement dans le cadre, mais pour les photographes munis d'une petite focale, vous pourrez réaliser un filé d'éclipse (surimpressions successives des différentes phases de l'éclipse sur la même photographie). Etant donné la faible luminosité durant l'éclipse de lune, réglez votre appareil avec une sensibilité de moyenne à élevée en fonction de la phase de l'éclipse, ainsi qu'une grande ouverture.