"Grève SNCF : les perturbations de trafic de ce mercredi 6 juillet"

GREVE SNCF. Ce mercredi 6 juillet, le trafic des trains de la SNCF est fortement perturbé au niveau national avec un quart des TGV supprimé, 40% des TER en circulation et 1 Intercité sur 3 en moyenne. A Paris, 50% des RER B, C, D et E et 33 à 50% des lignes du Transilien sont assurés. Suivez l'évolution du trafic et les dernières perturbations en direct.

En direct

10:42 - Comment se faire rembourser ou échanger son billet de TGV ? "Les voyageurs TGV & Intercités concernés par l'annulation de leur train sont actuellement contactés (mail ou SMS) pour un remplacement ou remboursement", explique un communiqué de presse de la SNCF. S'ils ont la possibilité d'échanger leur billet, aucun frais d'échange ni surcoût ne leur sera facturé, s'ils n'en ont pas la possibilité, ils peuvent annuler leur billet de TGV et obtenir son remboursement intégral. 10:31 - Quels TER sont supprimés dans la région Bretagne ce mercredi 6 juillet ? Certains TER ne circuleront pas ou seront remplacés par des cars sur les lignes TER Breizh Go, annonce Le Télégramme. Il s'agit des lignes suivantes dont les horaires modifiés sont consultables à cette page : Rennes-Redon-Vannes-Quimper

Rennes-Saint-Brieuc-Lannion-Brest

Rennes-Montreuil-sur-Ille-Saint-Malo

Rennes-Vitré-Laval

Dol-Dinan-Saint-Brieuc

Quimper-Brest

Carhaix-Guingamp-Paimpol

Rennes-Nantes (via Redon)

Rennes-Nantes (via Sablé)

Auray-Quiberon 10:20 - Quel trafic sur la ligne R du Transilien ce mercredi 6 juillet ? Le site du Transilien annonce que le trafic est fortement perturbé sur l'ensemble de la ligne R du Transilien, à raison d'un train sur deux en moyenne. Voici les PDF où consulter les modifications d'horaires de vos lignes R : En direction de Paris Montparnasse

En direction de Mantes la jolie, Dreux et Rambouillet 10:09 - Grève SNCF : les cheminots dénoncent "une productivité à tout va" "Ce que subissent les voyageurs, on le subit également au quotidien. Les retards, les incidents divers, ça devient pénible psychologiquement ou physiquement. On est obligés de courir pour effectuer nos missions. Avant, on avait la possibilité de prendre le temps d'informer réellement le voyageur. Maintenant, en fait, non, c'est la productivité à tout va" déplore Fabien, agent commercial de la SNCF, à France Info. 09:56 - Quelles perturbations sur les TER de la région PACA ? En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les axes suivants rencontrent des perturbations de trafic : Avignon-Valence-Lyon : 2 trains sur 3

: 2 trains sur 3 Avignon-Carpentras : 1 train sur 3 seulement entre Avignon centre et Avignon-TGV, service de train + autocar

: 1 train sur 3 seulement entre Avignon centre et Avignon-TGV, service de train + autocar Marseille-Avignon : 4 trains sur 5, service de train + autocar

: 4 trains sur 5, service de train + autocar Marseille-Miramas : 3 trains sur 5 sur la ligne de la côte bleue, service de train + autocar

: 3 trains sur 5 sur la ligne de la côte bleue, service de train + autocar Marseille-Aix-Pertuis : 1 train sur 5, service de train + autocar

: 1 train sur 5, service de train + autocar Marseille-Briançon : 4 trains sur 5, service de train + autocar

: 4 trains sur 5, service de train + autocar Briançon-Valence : 9 trains sur 10, uniquement par autocar

: 9 trains sur 10, uniquement par autocar Marseille-Aubagne : 2 trains sur 3

: 2 trains sur 3 Marseille-Toulon : 2 trains sur 5

: 2 trains sur 5 Marseille-Nice : 4 trains sur 5

: 4 trains sur 5 Toulon-Les Arcs : 1 train sur 2

: 1 train sur 2 Les Arcs-Cannes : 1 train sur 2, uniquement par autocar

: 1 train sur 2, uniquement par autocar Cannes-Nice-Menton-Vintimille : 3 trains sur 5

: 3 trains sur 5 Nice-Breil/Roya-Tende : 2 trains sur 5, uniquement par autocar. 09:43 - Quel trafic sur les TER de la région Hauts-de-France ? Le trafic des TER de la région Hauts-de-France fait état d'1 train sur 3 en moyenne sur les TER et 1 train sur 4 en moyenne sur les TERGV. Mais attention, certaines lignes seront totalement à l'arrêt mercredi 6 juillet, voici la liste communiquée par Oise Hebdo : Lille-Lens

Lille-Béthune

Dunkerque-Hazebrouck

Hazebrouck-Béthune-Lens-Arras

Dunkerque-Calais

Étaples-Saint Pol-Béthune

Laon-Hirson ⚠ Un mouvement social national perturbera très fortement le trafic TER en Hauts-de-France ce mercredi 6 juillet.



???? 1 train sur 3 en moyenne sur TER

???? 1 train sur 4 pour les TERGV



▶ Retrouvez les horaires dès 17 h sur les outils digitaux SNCF. pic.twitter.com/SjSQqVG9bz Quel trafic sur les TER de la région Hauts-de-France ?— TER Hauts-de-France (@TERHDF) July 5, 2022 09:32 - Quelle circulation des TER en Normandie ce mercredi 6 juillet ? En Normandie, le trafic est fortement perturbé ce mercredi 6 juillet. Tous les arrêts ne seront pas desservis sur la ligne reliant Paris-Rouen-Le Havre. La ligne Paris-Lisieux-Caen-Cherbourg est, elle aussi, sensiblement impactée. En effet, toute la journée, elle ne circule qu'entre Caen et Paris. Les arrêts de Cherbourg à Bayeux ne sont pas desservis. Enfin, la ligne Granville-Argentan-L'Aigle-Paris ne passe pas, elle non plus, par tous ses arrêts habituels. Les gares de Granville à Écouché centre ne reçoivent pas de trains. Ceux-ci partent uniquement des gares de l'Argentan et Paris. 09:16 - Quel trafic sur le RER B ce mercredi 6 juillet ? Le RER B est impacté toute la journée de ce mercredi 6 juillet, à raison de 3 trains sur 4 sur la partie sud et seulement 1 train sur 2 sur la partie nord. L'interconnexion est maintenue à Gare du Nord. [⚠️Mouvement social] Mercredi 6 juillet, sur le #RERB prévoir 3 trains sur 4 sur la partie sud et 1 train sur 2 sur la partie nord de la ligne, toute la journée. L’interconnexion est maintenue à Gare du Nord. [Thread 1/3] Quel trafic sur le RER B ce mercredi 6 juillet ? — RER B (@RERB) July 5, 2022 08:53 - Quel trafic sur la ligne J du Transilien ce mercredi 6 juillet ? Le site du Transilien annonce que le trafic sera fortement perturbé sur l'ensemble de la ligne J du Transilien, à raison d'un train sur deux en moyenne. Voici les PDF où consulter les modifications d'horaires de vos lignes J : Axe Paris-Ermont-Eaubonne

Axe Paris-Mantes via Poissy-Vernon

Axe Paris-Pontoise-Gisors

Axe Paris-Mantes via Conflans Sainte-Honorine 08:41 - Quels sont les TER perturbés dans la région Grand Est ? Les TER de la région Grand Est impactés ce mercredi 6 juillet sont les lignes suivantes : Strasbourg-Paris

Reims-Fismes

Reims-Laon

Reims-Épernay

Reims-Charleville

Charleville-Sedan

Reims-Châlons

Reims-Champagne-Ardenne TGV

Charleville-Givet 08:30 - Un prolongement de la grève possible ? Alors que la grève se termine demain matin, la crainte de voir des mouvements sociaux apparaître pendant les deux mois d'été est réelle. C'est en tout cas une menace de la part des cheminots, s'ils n'obtiennent pas "des mesures de rattrapage salarial de l'inflation". 08:21 - Le trafic international très peu perturbé La SNCF prévoit une circulation normale pour l’Eurostar, le Thalys, les TGV INOUI vers l’Italie et la liaison France-Allemagne avec SNCF-DB. Pour les TGV Lyria (liaison France-Suisse) comptez "un trafic quasi normal". Seule la liaison France-Espagne avec la RENFE-SNCF n'est pas assurée. 08:01 - Quelle circulation sur les tramways d'Île-de-France ce mercredi 6 juillet ? Toutes les lignes de tramway de la banlieue parisienne gérées par la RATP ne rencontrent évidemment pas de perturbations. Seules deux lignes sont gérées par la SNCF : le T4 et le T11. Parmi ces deux lignes, seule la T4 est perturbée par le mouvement de grève avec un tram toutes les 15 minutes. 07:39 - Comment savoir si mon train est concerné par la grève SNCF ? Si vous préférez être rassuré en temps réel sur le trafic de votre TER ou Intercités, rendez-vous à cette page de la SNCF. Pour le réseau transilien et RER, une plateforme dédiée explicative du trafic de chaque ligne est disponible ici. Sur le mobile, vous avez les comptes Twitter @SNCF_infopresse, et @SNCF. 07:30 - Quelles perturbations sur les Intercités ? Concernant les Intercités, la SNCF prévoit un train sur trois en circulation en moyenne ce mercredi 6 juillet 2022, mais aucun Intercité de nuit à l'exception du Paris-Nice. 07:21 - Les perturbations détaillées de ce mercredi 6 juillet sur les grandes lignes Axe Nord : 3 TGV Inoui sur 4

: 3 TGV Inoui sur 4 Axe Est : 3 TGV Inoui sur 4

: 3 TGV Inoui sur 4 Axe Atlantique : 3 TGV Inoui sur 4

: 3 TGV Inoui sur 4 Axe Sud-Est : 4 TGV Inoui sur 5

: 4 TGV Inoui sur 5 Ouigo : 2 TGV Ouigo sur 3

: 2 TGV Ouigo sur 3 Trains internationaux : aucune circulation sur la liaison France-Espagne. 07:09 - Comment se faire rembourser son billet pendant la grève ? Si vous disposez d'un billet TGV ou Intercités, la SNCF garantit un échange ou un remboursement sans frais supplémentaires. Le remboursement s'effectue via l'application ou le site Oui.SNCF. S'il s'agit d'un billet TER, la SNCF garantie un échange ou un remboursement sans frais jusqu'à 61 jours après la date du trajet dans une gare. Le remboursement s'effectue via le centre de relation client des régions. Si vous disposez d'un billet OUIGO, procédez au remboursement via le formulaire de contact sur le site OUIGO. Le remboursement vous sera envoyé en bon d'achat. Si vous souhaitez échanger votre billet, la différence tarifaire ne sera pas prise en charge au cas où le nouveau billet coûte plus cher. Enfin, si vous disposez d'un billet de train international (pour le RENFE) la SNCF garantie un échange ou un remboursement sans frais jusqu'à deux mois après la date de départ. 07:00 - Le point sur le trafic en Île-de-France ce mercredi 6 juillet Si le réseau national est fortement perturbé ce mercredi 6 juillet, c'est également le cas en région parisienne. En ce qui concerne les lignes B, C, D et E du RER et les lignes J, L, N, R et U du Transilien, un train sur deux circule. Pour le reste des lignes du Transilien (H et P), c'est encore pire puisque seulement un train sur trois est en circulation. Le T4 géré par la SNCF dessert un tram toutes les 15 minutes. Le RER A, le transilien K et le T11 sont en revanche assurés normalement.

Ce mercredi 6 juillet 2022, Transilien, RER, TER, TGV et Intercités subissent des perturbations de trafic. En revanche, le trafic est fluide sur les Eurostar et Thalys. A Paris et sa région, si les métros, bus et tram ne rencontrent aucune perturbation excepté le T4, toutes les lignes du RER et du Transilien connaissent des perturbations sauf le RER A et la ligne K. Voici les prévisions ligne par ligne :

Perturbations TGV : ce mercredi 6 juillet, compter 3 TGV Inoui sur 4 sur l'axe Nord et Atlantique, 3 TGV Inoui sur 5 sur l'axe Est et 4 TGV Inoui sur 5 sur l'axe sud-est. 2 Ouigo sur 3 sont en circulation.

: ce mercredi 6 juillet, compter 3 TGV Inoui sur 4 sur l'axe Nord et Atlantique, 3 TGV Inoui sur 5 sur l'axe Est et 4 TGV Inoui sur 5 sur l'axe sud-est. 2 Ouigo sur 3 sont en circulation. Perturbations TER : ce mercredi 6 juillet, 2 TER sur 5 sont en circulation en moyenne.

: ce mercredi 6 juillet, 2 TER sur 5 sont en circulation en moyenne. Perturbations Intercités : Ce mercredi 6 juillet, prévoir 1 Intercités sur 2 sur la ligne Paris-Limoges-Toulouse et sur la ligne Paris-Clermont-Ferrand et 1 Intercités sur 3 sur la ligne Bordeaux-Marseille. Le trafic est normal sur la ligne Clermont-Ferrand-Lyon. Sont supprimées les lignes Nantes-Bordeaux, Nantes-Lyon, Toulouse-Hendaye, Clermont-Béziers, tout comme les Intercités de nuit sauf la ligne Paris-Nice. Consultez cette page pour avoir des informations en temps réel.

: Ce mercredi 6 juillet, prévoir 1 Intercités sur 2 sur la ligne Paris-Limoges-Toulouse et sur la ligne Paris-Clermont-Ferrand et 1 Intercités sur 3 sur la ligne Bordeaux-Marseille. Le trafic est normal sur la ligne Clermont-Ferrand-Lyon. Sont supprimées les lignes Nantes-Bordeaux, Nantes-Lyon, Toulouse-Hendaye, Clermont-Béziers, tout comme les Intercités de nuit sauf la ligne Paris-Nice. Consultez cette page pour avoir des informations en temps réel. Perturbations RER A : trafic normal ce mercredi 6 juillet.

: trafic normal ce mercredi 6 juillet. Perturbations RER B : ce mercredi 6 juillet, prévoir 3 trains sur 4 sur la partie sud, et 1 train sur 2 sur la partie nord de la ligne. L'interconnexion est maintenue à la gare du Nord.

: ce mercredi 6 juillet, prévoir 3 trains sur 4 sur la partie sud, et 1 train sur 2 sur la partie nord de la ligne. L'interconnexion est maintenue à la gare du Nord. Perturbations RER C : ce mercredi 6 juillet, prévoir 1 train sur 2 sur l'ensemble de la ligne.

: ce mercredi 6 juillet, prévoir 1 train sur 2 sur l'ensemble de la ligne. Perturbations RER D : ce mercredi 6 juillet, prévoir 1 train sur 3 sur l'ensemble de la ligne.

: ce mercredi 6 juillet, prévoir 1 train sur 3 sur l'ensemble de la ligne. Perturbations RER E : ce mercredi 6 juillet, prévoir 1 train sur 3 sur l'ensemble de la ligne.

: ce mercredi 6 juillet, prévoir 1 train sur 3 sur l'ensemble de la ligne. Perturbations Transilien : ce mercredi 6 juillet 2022, toutes les lignes du Transilien sont perturbées à l'exception de la ligne K qui assure un trafic normal. Pour le réseau Transilien, il existe une plateforme dédiée pour suivre les prochaines perturbations de trafic ou vous pouvez appeler le 0 805 90 36 35. Voici le détail du trafic par lignes :

: ce mercredi 6 juillet 2022, toutes les lignes du Transilien sont perturbées à l'exception de la ligne K qui assure un trafic normal. Pour le réseau Transilien, il existe une plateforme dédiée pour suivre les prochaines perturbations de trafic ou vous pouvez appeler le 0 805 90 36 35. Voici le détail du trafic par lignes : Ligne H : 1 train sur 3 sur l'ensemble de la ligne.

: 1 train sur 3 sur l'ensemble de la ligne. Ligne J : 1 train sur 2 sur l'ensemble de la ligne.

: 1 train sur 2 sur l'ensemble de la ligne. Ligne K : trafic normal

: trafic normal Ligne L : 1 train sur 2 sur l'ensemble de la ligne.

: 1 train sur 2 sur l'ensemble de la ligne. Ligne N : 1 train sur 2 sur l'ensemble de la ligne.

: 1 train sur 2 sur l'ensemble de la ligne. Ligne P : 1 train sur 3 sur l'ensemble de la ligne.

: 1 train sur 3 sur l'ensemble de la ligne. Ligne R : 1 train sur 2 sur l'ensemble de la ligne.

: 1 train sur 2 sur l'ensemble de la ligne. Ligne U : 1 train sur 2 sur l'ensemble de la ligne.

Perturbations tram : seule la ligne T4 est perturbée en région parisienne, avec un tram toutes les 15 minutes.

Les perturbations de trafic s'étendent jusqu'au jeudi 7 juillet à 8 heures du matin. "Le préavis tel qu'il est déposé aujourd'hui est valable pour une journée", a annoncé Axel Persson, Secrétaire Général CGT Cheminots de Trappes à BFM TV. "En revanche, il est évident que si la direction ne propose pas de solutions, de réponses à la hauteur de nos revendications, on va se poser la question à un moment donné, de comment le mouvement va continuer, mais il est trop tôt pour vous dire quand est-ce qu'il va continuer, sous quelle forme il va être, est-ce que ce sera dès le lendemain ou à la rentrée ? C'est trop tôt pour vous le dire", a-t-il poursuivi.

Les voyageurs des TGV et Intercités annulés ont déjà reçu l'information via un e-mail ou un SMS. En revanche, les usagers des TER sans correspondance ne reçoivent pas de SMS. Il convient de vérifier l'information en renseignant son numéro de train sur le site de la SNCF.