Pleine lune des fraises : comment observer au mieux la pleine lune la plus basse depuis 2006

La dernière pleine lune avant l'été, illuminera le ciel cette semaine. Elle offrira un spectacle captivant en raison d'un point très particulier.

La pleine Lune des fraises, dernière pleine lune avant l'été, illuminera le ciel nocturne le 11 juin 2025. Cet événement astronomique rare offrira un spectacle captivant, la Lune étant à son point le plus bas depuis 2006 dans l'hémisphère nord.

L'appellation "Lune des fraises" n'a rien à voir avec sa couleur. Il s'agit en réalité du nom traditionnellement donné à la pleine lune de juin, qui marquait historiquement le début de la récolte des fraises dans certaines régions d'Amérique du Nord. D'autres cultures ont leurs propres noms pour cette pleine lune, comme la Lune chaude, la Lune fleurie ou encore la Lune des roses.

Cette année, la pleine lune atteindra son apogée à 9h44 (heure de Paris) le 11 juin, selon EarthSky.org. Cependant, le meilleur moment pour l'observer sera probablement en début de soirée le 10 juin, lorsqu'elle se lèvera dans le ciel sud-est. Mais pourquoi cette "Pleine lune des fraises" 2025 est-elle si particulière ?

La Lune des fraises 2025 suscite un engouement particulier chez les spécialistes en raison d'un phénomène appelé "arrêt lunaire". Cela provoque un abaissement inhabituel de la Lune dans le ciel. Cet événement se produit une fois tous les 18,6 ans, entraînant un changement plus spectaculaire de la trajectoire de la Lune. En conséquence, la Lune des fraises 2025 sera exceptionnellement basse sur l'horizon, la faisant apparaître plus grande et plus colorée qu'une "super lune" classique. Il faudra en profiter puisque la prochaine ne sera donc visible qu'en 2043 !

Les observateurs du ciel les plus vernis auront même droit à un bonus supplémentaire : la brillante étoile rouge Antarès sera également visible à proximité de la pleine lune. Dans certaines parties du Pacifique Sud, la Lune masquera brièvement Antarès, ajoutant une occultation rare au spectacle de la nuit.

Pour une expérience optimale, il est toutefois recommandé de trouver un endroit offrant une vue dégagée sur l'horizon est et une pollution lumineuse minimale. Un lieu en dehors de la ville sera probablement idéal, mais il faudra également se placer sur une colline si possible. Bien que la Lune des fraises soit facile à admirer à l'œil nu, des jumelles ou un petit télescope vous offriront une vue encore meilleure de la pleine lune la plus basse depuis des décennies.