Le Château de Versailles transformé en Poudlard : c'est l'événement que tous les fans d'Harry Potter attendaient

Alerte générale pour les Potterheads ! Le Château de Versailles va fusionner avec l'univers de J.K. Rowling pour une journée et une nuit historiques.

Sortez vos baguettes et repassez vos capes : la rencontre entre l'Histoire de France et la plus célèbre des sagas fantastiques est imminente. Pour fêter les 25 ans de la sortie du premier film de la saga Harry Potter, le château de Versailles s'apprête à troquer ses carrosses contre des balais volants le temps d'un événement inédit.

C'est le rendez-vous phare de l'année 2026 pour les fans. Lors des Grandes Eaux Nocturnes du domaine, les jardins de Louis XIV deviennent le théâtre d'une quête magique de l'univers d'Harry Potter. "Avec votre carte en main, partez à l'aventure au cœur des bosquets pour une promenade féerique en quête d'objets emblématiques inspirés du monde des sorciers", promet l'organisation. Pour l'occasion, les fontaines et les jeux d'eau spectaculaires ne s'illumineront plus sur du Lully ou du Rameau, mais bien au rythme de la bande-son originale de la saga Harry Potter.

Spectacle des Grandes Eaux au Château de Versailles. © sebastien rabany - stock.adobe.com

Le clou du spectacle ? Un final pyrotechnique inédit où un ballet de drones illuminera le ciel du château de Versailles, mêlant l'univers de Poudlard à l'architecture de Louis XIV. Que vous soyez Gryffondor, Serpentard ou simple Moldu, l'expérience baptisée "Retour à Poudlard" promet d'être visuellement renversante.

Pour vivre cette soirée magique, retenez bien la date unique du samedi 29 août 2026 et ne traînez pas à réserver : avec des billets simples dès 30 euros, la magie n'attend pas ! Pour la vivre comme des VIP (ou des Malefoy), des billets "Prestige" et "Royaux" sont proposés. Ils offrent un accès privilégié par la Grille de Neptune dès 19h45, un parking dédié et même une coupe de champagne à déguster dans un espace réservé avec vue imprenable sur le spectacle.

Prêts à rejoindre Poudlard-sur-Seine ? Que vous soyez un sorcier aguerri ou un simple Moldu, l'invitation est lancée de 20h30 à 23h15 : venez en costume pour plonger pleinement dans cette soirée immersive. Et si les places s'envolent trop vite, la saison des Grandes Eaux Nocturnes réserve bien d'autres escales entre jeux d'eau et cascades de lumière pour prolonger l'enchantement.

Notez bien que la magie peut commencer bien avant la tombée de la nuit : dès 9 heures, le Jardin de l'Orangerie accueillera le rassemblement mondial "Retour à Poudlard". Il s'agit d'une journée d'exception en immersion totale dans le monde des sorciers totalement gratuite (mais sur inscription obligatoire) qui promet des surprises inédites et des célébrations pour les fans de tous âges. Et ce sera l'occasion unique de voir le domaine royal décoré aux couleurs des quatre maisons de Poudlard !