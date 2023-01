"Grève SNCF : faut-il s'attendre à des perturbations ce jeudi 26 janvier ?"

GREVE SNCF. Ce jeudi 26 janvier 2023, la CGT-Cheminots appelle les agents de l'entreprise ferroviaire à se mobiliser à nouveau contre la réforme des retraites. TGV, Intercités, TER, Transilien... Quelles sont les prévisions de trafic annoncées ?

[Mis à jour le 25 janvier 2023 à 13h50] Suite au premier acte du 19 janvier contre la réforme des retraites qui a mobilisé 46,3% de grévistes au sein de la SNCF, la CGT-Cheminots souhaite prolonger et intensifier le mouvement. Dans un communiqué, un préavis de grève couvrant l'ensemble des agents du GPU pour la période allant du mercredi 25 janvier 2023 19 heures au jeudi 2 février 2023 à 8 heures [a été déposé]". De quoi s'échauffer avant le deuxième acte de la grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites du mardi 31 janvier.

Se dirige-t-on vers de nouvelles perturbations sur le rail français ce jeudi ? Si, le 19 janvier dernier, la mobilisation avait été particulièrement suivie par les cheminots, rien n'indique pour le moment que ce sera le cas ce jeudi. En effet, les grévistes doivent se déclarer 48 heures avant le début de la grève et la direction de la SNCF n'a pourtant pas communiquer sur d'éventuelles perturbations. Etant donné qu'il ne s'agit pas d'une mobilisation unitaire mais uniquement venant du syndicat CGT, la grève devrait que très peu affecter le réseau des grandes lignes de la SNCF (TGV, Intercités) mais pourrait causer quelques perturbations sur le réseau des lignes régionales (TER et Transiliens). En revanche, il y a de fortes chances pour que le 31 janvier soit un "mardi noir" sur l'ensemble du rail français. Quoi qu'il en soit, si perturbations il y a ce jeudi, elles seront communiquées aussitôt ici même.

Se dirige-t-on vers une grève illimitée à la SNCF ?

Les syndicats CGT-Cheminots et SUD-Rail ont également proposé une grève reconductible "dès la mi-février" à la SNCF, avec dans un premier temps, "deux jours consécutifs de grève les 7 et 8 février" 2023, qui tombent durant les vacances d'hiver de la zone A et juste avant le début des vacances scolaires de la zone B.

Au soir du 31 janvier, les syndicats CGT Cheminots et SUD-Rail proposeront "de se réunir en assemblées générales et de mettre en débat l'intensification de l'action par deux jours consécutifs de grève. (...) Et, faute de retrait du texte, d'envisager la grève reconductible par périodes de 24 heures dès la mi-février".