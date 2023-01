Gare de l'Est : le trafic "très perturbé" ce mercredi 25 janvier, les prévisions

GARE DE L'EST. Ce mercredi 25 janvier 2023, le trafic de la gare de l'Est va reprendre, bien que la direction de la SNCF annonce qu'il sera "fortement perturbé", avec un TGV sur trois au départ et à destination de la gare parisienne.

[Mis à jour le 24 janvier 2023 à 17h57] Alors que la gare de l'Est voit son trafic des TGV et TER complètement interrompu jusqu'à la fin de la journée ce mardi 24 janvier, en raison d'un "incendie volontaire sur des câbles électriques", la direction de la SNCF a annoncé une reprise du trafic des trains pour la journée de ce mercredi 25 janvier, bien qu'ils seront "fortement perturbés", à raison d'un TGV sur trois au départ et à destination de la gare parisienne.

Les usagers qui ont réservé un TGV reçoivent normalement un SMS ou un e-mail leur indiquant si leur train est supprimé (à condition d'avoir renseigné leurs coordonnées). Le ministre des Transports Clément Beaune a par ailleurs annoncé qu'un remboursement intégral des billets sera proposé prochainement aux voyageurs qui ont vu leur TGV supprimé en raison de cet incident dont n'est quand même pas responsable la SNCF.

Quelles perturbations annoncées ce mercredi 25 janvier 2023 à la gare de l'Est ?

Le site de la SNCF annonce un trafic de mercredi "fortement perturbé au départ ou à l'arrivée de la gare de Paris Est" avec 1 train sur 3 sur l'axe Est des TGV (Colmar, Reims, Metz, Nancy, Strasbourg...) et 1 train sur 2 sur la ligne P du Transilien (axes Meaux et Château-Thierry). "Le service sera adapté pour TER Grand Est avec des dessertes des gares Ile-de-France".

Les lignes d'Île-de-France qui desservent la Gare de l'Est, notamment l'axe nord de la ligne P du Transilien, sont supprimées ce mardi 24 janvier 2023. La SNCF a invité très tôt les voyageurs qui le peuvent à changer d'itinéraire en empruntant notamment les RER A et E. Le RER E, la banche sud de la ligne P et les TER reliant Paris-Troyes-Mulhouse circulent quant à eux normalement. Sur Twitter, le compte de la ligne P propose aux usagers d'autres itinéraires :

Sur la ligne P, le site Transilien annonce que "le trafic est interrompu entre Paris Est et Château-Thierry et entre Paris Est et Meaux jusqu'à 23h00 (dernier train)". Découvrez tous les itinéraires alternatifs depuis/vers gare de l'Est proposés pour la ligne P.

Pourquoi le trafic est interrompu à la gare de l'Est ce mardi 24 janvier 2023 ?

Les perturbations du trafic constatées depuis 5 heures ce mardi 24 janvier 2023 ont été causés, selon le ministre des Transports, par "une cinquantaine de câbles (...) incendiés" dans la nuit de lundi à mardi "en deux points précis, ciblés, à quelques dizaines de mètres l'un de l'autre en Seine-et-Marne" avec "une intention délibérée de nuire". Plusieurs câbles endommagés ont notamment entrainé une panne du poste d'aiguillage à Vaires-sur-Marne, a rapporté la SNCF. Le ministre des Transports Clément Beaune a confirmé qu'il s'agit d'un "incendie volontaire" à l'origine des problèmes rencontrés à la gare de l'Est et SNCF Réseau entend porter plainte. Invité au micro de Franceinfo ce mardi matin, Clément Beaune a confirmé la thèse de l'"acte de malveillance" et a dénoncé ce midi "un acte de vandalisme odieux, scandaleux qui doit être condamné".