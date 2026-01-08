Ce comportement insupportable en voyage rend fou la moitié des Français

Les trajets en train ou en avion sont devenus les moments les plus stressants des vacances. Les Français dénoncent les pires comportements.

Discussions, bruit, musique, odeurs de nourriture... Quels sont les comportements qui agacent le plus les voyageurs durant leurs trajets ? Si chacun a ses petites préférences mais aussi des choses qu'il déteste particulièrement, quelques habitudes reviennent souvent. Une étude a ainsi révélé qu'un coupable bien précis exaspère 50 % des Français.

"Nous voulions analyser honnêtement les habitudes des voyageurs", explique Vykintas Maknickas, PDG de la société de l'application eSIM de voyage Saily, qui a commandé l'enquête. L'habitude la plus détestée en voyage est désormais l'utilisation du téléphone en mode haut-parleur pour passer des appels téléphoniques ou vidéo.

Dans la promiscuité des rames de train, ce comportement est jugé insupportable par un Français sur deux (50%). Mais la galère ne s'arrête pas là : 47 % ne supportent plus les bavardages inutiles dans les espaces calmes ("oui allô Michel, t'as pensé à sortir les poubelles ?") et 45 % sont irrités par la musique ou les vidéos visionnées sans écouteurs. Même les applaudissements à l'atterrissage dans l'avion finissent par agacer 22 % des passagers. Les sondés ont toutefois aussi leurs petites manies très agaçantes pour les autres, comme montré par l'étude.

L'enquête souligne d'abord un point intéressant : notre patience connaît ses limites bien avant d'arriver à destination. C'est durant le trajet lui-même que le stress culmine. Les Français sont plus irrités par un voisin de siège bruyant ou envahissant (celui qui incline trop son siège ou prend deux places avec son sac) que par les désagréments typiques des hôtels comme les clients qui réservent des transats pendant des heures ou qui arrivent en retard aux excursions.

Mais ce que révèle l'étude aussi, c'est que nous sommes tous le "relou" de quelqu'un. Si nous critiquons beaucoup, nous ne sommes pas non plus irréprochables. 87 % des voyageurs français avouent avoir déjà commis au moins un "péché" en voyage. Entre ceux qui retirent leurs chaussures dans l'avion (25 %) et ceux qui avouent avoir déjà uriné dans la mer (27 %), la cohabitation demande une sacrée dose de diplomatie. Cependant, 65 % des voyageurs déclarent avoir demandé à quelqu'un d'arrêter de faire quelque chose d'énervant, ce qui prouve que même si beaucoup admettent leurs propres mauvaises habitudes, ils sont toujours prêts à s'exprimer lorsque d'autres dépassent les limites !

L'enquête a également révélé que ces agacements ne sont pas propres aux voyageurs français. Les Américains, les Australiens et les Britanniques partagent la même principale source d'irritation : éternuer sans se couvrir. Les voyageurs allemands sont surtout irrités par les personnes qui jettent des déchets sur les plages et celles qui utilisent leur téléphone en haut-parleur. Les Espagnols ont également cité les déchets en premier lieu, mais ont mentionné les sièges trop inclinés en deuxième position.