Cette plage française aux falaises ocres est un paradis unique au monde

Cette longue plage de sable fin est un site exceptionnel en France avec ses dégradés de la couleur de l'or.

L'été est bien installé et il est temps de retrouver le chemin des plages. Celles qui peuplent nos côtes françaises sont dotées de grandes étendues de sable blond ou sont lovées dans des criques sauvages confidentielles. Il existe pourtant une plage semblable à nul autre pareil dans l'Hexagone. Elle possède une curiosité géologique unique au monde.

Deux kilomètres de sable fin se déroulent au pied de ses falaises majestueuses, à la couleur orangée, atteignant parfois les 15 mètres de hauteur. Bienvenue à la plage de la Mine d'Or à Pénestin, dans le sud du Morbihan. Cette splendide plage au nom évocateur a été exploitée comme mine d'or au 19e siècle, car on y trouvait du fer et de l'or dans ses falaises de roches sédimentaires datant de plus d'un million d'années. Unique sur la façade Atlantique, cette plage si particulière régale tout autant les familles que les géologues de France qui viennent admirer le spectacle envoûtant au soleil couchant : la falaise se pare alors de toutes les teintes du précieux métal.

La plage de la Mine d'Or est idéale pour se baigner ou pour se balader, avec une bonne qualité de l'eau et un paysage extraordinaire. On y accède par un sentier balisé depuis le parking gratuit où non loin, quelques restaurants vous tendent les bras et si besoin, des sanitaires. Ceux qui préfèrent la promenade en bord de mer plutôt que la baignade remarqueront les bouchots, ces pieux noirs recouverts de moules à marée basse.

Le site attire chaque année de nombreux parapentistes venus observer les falaises orangées d'un autre point de vue, c'est d'ailleurs l'unique site de décollage de tout le Morbihan. En pleine saison, ceux qui emprunteront le chemin des douaniers qui part de la plage de la Mine d'Or trouveront de jolies criques plus au calme, au sud de la falaise. Le sentier se poursuit jusqu'à la pointe du Bile, où au large, les îlots abritent de nombreuses espèces d'oiseaux marins tels que le goéland argenté, le grand Cormoran, les huîtriers pie et les sternes. Sortez les jumelles !