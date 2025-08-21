Cette chapelle française donne le vertige, elle cache un trésor inestimable

Perchée sur un pic vertigineux, cette chapelle renferme un secret millénaire.

Il existe des monuments en France particulièrement spectaculaires, tant par l'audace de leur construction que la majestuosité de leur site ou la préciosité de leurs reliquaires. Du haut de son rocher, cette chapelle pas comme les autres située en France contemple ses visiteurs en quête de spiritualité ou d'Histoire.

Il faut gravir 268 marches taillées dans la pierre pour atteindre ce joyau du passé perché à 82 mètres au sommet d'un piton volcanique. Edifié au Xe siècle pour le premier pèlerin reconnu de Saint-Jacques-de-Compostelle, la chapelle Saint-Michel d'Aiguilhe est remarquable par sa construction qui épouse les contours du rocher recouvert de la lave en fusion refroidie par l'eau. Bijou d'architecture romane et d'inspiration orientale aux parois naturellement fleuries, cette chapelle construite par le chanoine Truanus pour l''évêque du Puy-en-Velay Godescalc attire la curiosité de touristes et pèlerins venus du monde entier, prêt à forcer les mollets jusqu'au sommet du rocher volcanique d'Aiguilhe, commune limitrophe située au nord du Puy-en-Velay en Haute-Loire.

Le plus précieux des secrets de Saint-Michel d'Aiguilhe réside à l'intérieur. Une découverte fortuite au cours d'une opération de restauration en 1955 créa la surprise : en creusant sous l'autel de la chapelle, les ouvriers trouvèrent un Christ romain du XIe siècle, particulièrement beau, dans de belles proportions avec un visage très serein et non souffrant en bois d'olivier, selon Michel Roussel, ancien Maire d'Aiguilhe et secrétaire du réseau européen des sites et des chemins de Saint-Michel, rapporté par France Bleu. Parmi les autres trésors enfouis, on retrouve à leur place, pour le plaisir de tous, une croix pectorale en argent très rare dont l'origine demeure inconnue, une urne reliquaire, un coffret en ivoire...

Enfin motivés par l'ascension ? Heureusement, des paliers ont été aménagés pour souffler un peu ! Saviez-vous également que la magie de cette chapelle peu commune est associée à la légende du saut de la pucelle ? Elle raconte que l'archange Saint-Michel sauva à deux reprises une jeune pucelle accusée de mauvaise conduite qui s'était jetée du haut du rocher. Forte de cette protection miraculeuse, elle s'adonna à un troisième saut. Cette dernière tentative poussée par l'orgueil lui valut l'abandon de son protecteur et la fît périr misérablement...