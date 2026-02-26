Sans quitter la France, ce temple tibétain offre un dépaysement total

L'évasion est parfois plus proche qu'on ne le pense : à 2 heures de Paris, ce temple secret vous transporte instantanément au Tibet.

Pas besoin de 12 heures de vol et d'affronter le mal des montagnes pour rejoindre le Tibet. A quelques heures de voiture ou de train, en France, vous êtes transporté instantanément sur les hauts plateaux de l'Himalaya. Entre deux collines verdoyantes de la Saône-et-Loire, les églises romanes disparaissent au profit de toits dorés et de couleurs éclatantes.

Imaginez un palais de trois niveaux, aux façades éclatantes de rouge et d'or, surgi de nulle part au milieu d'un parc arboré. A l'entrée, un immense stupa pyramidal et des milliers de drapeaux de prières donnent le ton. Ici, on croise des paons en liberté qui déambulent entre les arbres centenaires tandis que le silence n'est rompu que par le son d'une roue à prières géante.

Façade du Temple des Mille Bouddhas à La Boulaye, en France. © catherinelprod - stock.adobe.com

Ce morceau de Tibet posé en Bourgogne a un nom : Paldenshangpa, mais tout le monde le connaît sous le nom de "Temple des Mille Bouddhas". Installé à La Boulaye, près d'Autun, ce centre a été fondé en 1974 par un grand lama tibétain. À l'intérieur, le choc visuel continue : des statues de Bouddha de plusieurs mètres de haut côtoient des fresques aux couleurs vives. Cette architecture spirituelle millénaire conservée intacte est un cas unique en Bourgogne.

L'expérience est aussi sonore. Chaque jour, à 9 heures et 18 heures, vous pouvez entrer dans le temple et vous assoir sur les bancs de la galerie pour écouter les chants et la musique des rituels traditionnels. Pour ceux qui veulent aller plus loin que la simple visite, le centre propose des retraites de quelques jours à plusieurs semaines. Logés dans des maisonnettes ou des chalets de l'Institut Marpa, vous pourrez vous essayer au "Karma Yoga" (le yoga de l'action désintéressée) et à la méditation, loin du tumulte des réseaux sociaux.

Le Temple des Mille Bouddhas à La Boulaye par une belle journée de printemps. © Bruno Photos 71/Wirestock Creators - stock.adobe.com

Après avoir fait tourner les moulins à prières, vous pouvez profiter du cadre environnant. Le village d'Étang-sur-Arroux, au confluent de trois vallées, est juste à côté. C'est la porte d'entrée parfaite pour visiter le Parc naturel régional du Morvan.

Si vous cherchez de l'insolite sans partir au bout du monde, ce "Petit Tibet" bourguignon est à ne pas manquer en France. Le site se visite toute l'année et offre un visage différent à chaque saison, entre les neiges du Morvan et les fleurs du jardin d'été. Petit conseil : n'oubliez pas de prendre des photos, personne ne vous croira quand vous direz que vous étiez en Saône-et-Loire !