"DIRECT. JO 2022 : première journée, premières opportunités pour les Bleus"

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER. Au lendemain de la cérémonie d'ouverture, les choses sérieuses commencent pour le clan français qui aura deux belles chances de briller ce samedi en biathlon et ski de bosses. Programme, résultats et médailles... Retrouvez toute l'actu des JO en live.

En direct

Recevoir nos alertes live !

07:05 - Lucile Lefèvre tombe de haut Toute première française engagée ce samedi, Lucile Lefèvre n'aura pas eu le temps de s'illustrer à Pékin. La native de Briançon est passée à côté de ses qualifications en slopestyle. En effet, la snowboardeuse a chuté lors de ses deux manches et échoue à une frustrante 27ème place, avant-dernières des filles. "Les entraînements s'étaient super bien passés, il y avait vraiment de la place pour aller en finale. Je fais deux fois l'erreur sur ce saut qu'on n'a jamais en compétition. Il a fallu s'adapter, j'ai pas su le faire. Ce matin à l'entraînement, j'ai réussi, donc je suis vraiment frustrée car la fin de mon run, je le maîtrise vraiment", a déploré la jeune femme de 26 ans qui a annoncé qu'elle mettrait un terme à sa carrière à l'issue de l'épreuve de Big Air. Les qualifications ont, elles, été dominées par la double championne du monde en titre la Néo-zélandaise Zoi Sadowski-Zynott. Jamie Anderson, championne olympique en 2018, a de son côté assuré sa qualification en finale sans en rajouter. ???????? Ce ne sera malheureusement pas suffisant pour Lucile Lefèvre en qualification 2 du snowboard slopestyle. Une chute qui la prive de la finale pic.twitter.com/z7ksFymkBt — Equipe France (@EquipeFRA) February 5, 2022 07:00 - Bienvenue aux JO 你好 qui signifie bonjour. On commence en chinois comme il se doit pour cette première journée officielle des Jeux Olympiques. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre pour suivre l'ensemble de l'actualité de ce samedi 5 février où l'équipe de France aura déjà plusieurs occasions de se distinguer avec notamment le relais mixte du biathlon. 04/02/22 - 20:30 - Rendez-vous demain matin FIN DU DIRECT. On termine ce live pour aujourd'hui, mais on sera de retour très tôt demain matin pour vous faire vivre les premiers résultats des Jeux olympiques d'hiver de Pékin avec peut être les premières médailles de l'équipe de France. 04/02/22 - 20:00 - Le porte drapeau du Samoa torse nu Vêtu de la tenue traditionnelle de son pays, Nathan Crumpton, le porte-drapeau du Samoa a bravé le froid de Pékin et défiler torse nu lors de la cérémonie d'ouverture des JO 2022. La température qui affichait -6 degrés Celsius n'a pas fait peur au Samoan qui entrera en lice jeudi prochain dans l'épreuve de skeleton. 04/02/22 - 19:40 - Aujourd'hui pilote de ligne, Jason Lamy Chappuis a mené les Bleus de Genève à Paris Avant de s'envoler pour Pékin et les JO 2022, certains membres de la délégation française ont eu un pilote d'avion un peu spécial. Champion olympique de combiné nordique en 2010, Jason Lamy Chappuis est désormais pilote de ligne. Pendant un vol Genève - Paris, il était co-pilote de l'avion qui a mené les athlètes français. Co-pilote #AirFrance du vol entre Genève et #ParisCDG aujourd’hui, j’ai pu accompagner mes anciens coéquipiers de l’équipe de France qui partent pour #Pékin2022

Le relais est passé, à vous de jouer !

Je vous souhaite le meilleur ! ???????????????? pic.twitter.com/I8HSTpkyYN — Jason Lamy Chappuis (@jlamychap) February 4, 2022 04/02/22 - 19:20 - Johannes Boe cas contact, sa présence au relais mixte est menacée Cas contact de Jarl Magnus Riiber, n°1 mondial de combiné nordique testé positif au Covid-19, la star du biathlon norvégien Johannes Boe qui devait être aligné en relais mixte a été placé à l'isolement. Il devait être aligné ce samedi en relais mixte avec Marte Roeiseland, Tiril Eckhoff et son frère Tarjei. Pour le moment, Johannes Boe peut continué à s'entraîner seul. Sa présence ce samedi matin n'est pas exclue.

En savoir plus

Bien que les Jeux olympiques d'hiver se déroulent sur la même durée que les Jeux olympiques d'été, le programme est moins chargé, voici le calendrier des épreuves pour les JO 2022 :

Comme pour Tokyo, il faut se lever tôt si vous voulez suivre l'intégralité des Jeux olympiques d'hiver. En février, il y a 7h de décalage entre la France et Pékin. Les épreuves débutent à 1h30 du matin heure française avant de se terminer à 16h30 toujours heure française.

Comme depuis plusieurs années, deux choix s'offrent à vous pour les JO de Pékin 2022 : France Télévisions avec une diffusion toute la journée sur France 2, France 3 mais également France 4 et France TV Sport, ou encore les chaînes Eurosport 1, Eurosport 2. Lire l'article Programme TV JO : chaînes, horaires, programme 2022

Biathlon

Femmes

Anaïs Bescond - Ski Morbier Bellefontaine Morez (39)

Paula Botet - La Bressaude Section Ski (88)

Justine Braisaz-Bouchet - Club Des Sports Des Saisies (73)

Chloé Chevalier - CO des 7 Laux Gresivaudan (38)

Anaïs Chevalier-Bouchet - CO des 7 Laux Gresivaudan (38)

Julia Simon - Club Des Sports Des Saisies (73)

Hommes

Fabien Claude - Basse Sur Le Rupt Ski Nordique (88)

Simon Desthieux - Ski Club Lompnes (01)

Quentin Fillon-Maillet - Ski Club du Grandvaux (39)

Antonin Guigonnat - Ski Club Morzine Avoriaz (74)

Emilien Jacquelin - CS Nordique Villard de Lans (38)

Eric Perrot - Ski Club Peisey-Vallandry (73)

Bobsleigh

Femmes

Margot Boch - CBLS Macot La Plagne (73) / Monobob - Bob à 2

Carla Senechal - CBLS Macot La Plagne (73) / Bob à 2

Sandie Clair - CBLS Macot La Plagne (73) / Remplaçante Bob à 2

Hommes

Dorian Hauterville - CBLS Macot La Plagne (73) / Bob à 2 - Bob à 4

Romain Heinrich - CBLS Macot La Plagne (73) / Bob à 2 - Bob à 4

Jérôme Laporal - Albertville Olympique Sport (73) / Bob à 4

Lionel Lefebvre - CBLS Macot La Plagne (73) / Bob à 4

Thomas Delmestre - CBLS Macot La Plagne (73) / Remplaçant Bob à 4

Combiné nordique

Hommes

Mattéo Baud - Olympic Mont d'Or (25)

Gaël Blondeau - Ski Club Mont Noir (39)

Antoine Gerard - US Ventron (88)

Laurent Mühlethaler - Prémanon Ski Club (39)

Edgar Vallet - Club Des Skieurs Randonneurs (25)

Patinage artistique

Femmes

Gabriella Papadakis - Auvergne Danse sur Glace (63) / Danse sur glace

Hommes

Guillaume Cizeron- Auvergne Danse sur Glace (63) / Danse sur glace

Kevin Aymoz - Grenoble Isère Métropole Patinage (38) / Individuel

Adam Siao Him Fa - Club Olympique De Courbevoie (92) / Individuel

Patinage de vitesse sur piste courte

Femmes

Gwendoline Daudet - Union Sportive Fontenaysienne (94) / Relais mixte ; 500 m ; 1 000 m ; 1 500 m

Tifany Huot-Marchand - ASM Belfort Vitesse (90) / Relais mixte ; 500 m ; 1 000 m ; 1 500 m

Hommes

Quentin Fercoq - Club de Vitesse sur Glace du Havre (76) / Relais mixte ; 500 m ; 1 000 m ; 1 500 m

Sébastien Lepape - Club de Vitesse sur Glace du Havre (76) / Relais mixte ; 500 m ; 1 000 m ; 1 500 m

Saut à ski

Femmes

Julia Clair - Ski Club Xonrupt (88)

Joséphine Pagnier - Risoux Club Chaux Neuve (25)

Ski acrobatique

Femmes

Camille Cabrol - Club Des Sports De Megève (74) / Bosses

Perrine Laffont - Boss Club les Monts d'Olmes (09) / Bosses

Jade Grillet-Aubert - Ski Club De Chatel (74) / Ski cross

Alizée Baron - CS Orcières Merlette (05) / Ski cross

Tess Ledeux - Ski Club La Plagne (73) / Slopestyle - Big Air

Hommes

Benjamin Cavet - Ski Club De Chatel (74) / Bosses

Sacha Theocharis - Club Des Sports Méribel (73) / Bosses

Jean-Frédéric Chapuis - Club Omnisports Val Thorens (73) / Ski cross

Bastien Midol - Ski Club Grand Bornand (74) / Ski cross

François Place - SC Crest Voland La Gentiane (73) / Ski cross

Térence Tchiknavorian - GPE Skieurs Sauze Barcelonnette (04) / Ski cross

Kevin Rolland - Club Des Sports La Plagne (73) / Halfpipe

Antoine Adelisse - Club Des Sports La Plagne (73) / Slopestyle - Big Air

Ski alpin (*)

Femmes

Camille Cerutti - Club Des Sports De Risoul (05)

Coralie Frasse-Sombet - Chamrousse Ski Club (38)

Laura Gauché - Club Des Sports De Tignes (73)

Tiffany Gauthier - Club Des Sports De Tignes (73)

Romane Miradoli - Inter Club Magland Désert-Blanc (74)

Nastasia Noens - Inter Club Nice (06)

Tessa Worley - Ski Club Grand Bornand (74)

Hommes

Matthieu Bailet - Inter Club Nice (06)

Johan Clarey - Club Des Sports De Tignes (74)

Mathieu Faivre - Club Des Sports Isola 2000 (06)

Clément Noël - Club Des Sports Val d'Isère (73)

Alexis Pinturault - Club Des Sports Courchevel (73)

(*) Afin de tenir compte du calendrier de préparation des équipes de ski alpin, une liste complémentaire de sélectionnés (1 femme, 4 hommes) sera communiquée ce week-end.

Ski de fond

Femmes

Coralie Bentz - Club Des Sports Argentière (74)

Delphine Claudel - La Bressaude Section Ski (88)

Flora Dolci - Association Sportive Edelweiss (05)

Mélissa Gal - SC Nordique Pays Rochois (74)

Léna Quintin - Ski Club Grand Bornand (74)

Hommes

Adrien Backscheider - AS Gérardmer Ski Nordique (88)

Lucas Chavanat - Ski Club Grand Bornand (74)

Renaud Jay - Club Des Sports Les Ménuires (73)

Richard Jouve - Club Des Sports Méribel (73)

Hugo Lapalus - Club Des Sports La Clusaz (74)

Jules Lapierre - Ski Nordique Chartreuse (38)

Maurice Manificat - Ski Club d'Agy (74)

Clément Parisse - Club Des Sports Megève (73)

Snowboard

Femmes

Lucile Lefevre - Club Des Sports De Risoul (05) / Slopestyle - Big Air

Julia Pereira de Souda Mabileau - Back To Back (06) / Snowboard cross

Manon Petit-Lenoir - Ski Club Araches Les Carroz (74) / Snowboard cross

Alexia Queyrel - Briançon Serre Chevalier Snow (05) / Snowboard cross

Chloé Trespeuch- Club Omnisport Val Thorens (73) / Snowboard cross

Hommes

Loan Bozzolo - Ski Club Saint Gervais (74) / Snowboard cross

Léo Le Blé Jaques - Ski Club Grand Bornand (74) / Snowboard cross

Merlin Surget - Club des Sports Chamonix (74) / Snowboard cross

Liam Tourki - CO des 7 Laux Gresivaudan (38) / Halfpipe

La France était repartie avec 15 médailles de Sotchi, 15 médailles de Pyeongchang et pourrait en avoir 18 à Pékin selon les prévisions de Gracenote dévoilées par Eurosport. Dans le détail, la France serait 8e au tableau des médailles avec quatre médailles en or dont une pour Alexis Pinturault. Le site pense que le vainqueur de la dernière Coupe du monde de ski triomphera lors de l'épreuve du combiné et terminera 2e dans l'épreuve de Géant derrière... Mathieu Faivre ! En revanche pas de titre en biathlon selon les prévisions mais de nombreuses médailles, 6 au total.

Curling, ski alpin, biathlon, patinage artistique, de vitesses... Les JO d'hiver ont évolué depuis les tout premiers en 1924, voici la liste des disciplines :