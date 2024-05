Calendrier du cyclisme aux JO 2024 : dates, heures... L'agenda détaillé des épreuves

Les épreuves de cyclisme des Jeux olympiques se dérouleront du 27 juillet au 3 août. Découvrez le calendrier complet.

Le cyclisme fait partie des cinq sports présents aux Jeux olympiques d'été depuis la première édition en 1896, avec l'athlétisme, la natation, la gymnastique et l'escrime. Déjà en 1896 étaient présentes des épreuves sur piste et sur route. Pour cette édition 2024 des Jeux à Paris, il y aura six épreuves sur piste et deux épreuves sur route. On peut ajouter à ces huit épreuves de cyclisme traditionnelles le BMX (freestyle et racing) ainsi que le VTT.

Dans toutes catégories, les Français ont de belles chances de médailles. Sur piste d'abord, l'équipe de France peut espérer de bons résultats, dans le sillage de Mathilde Gros championne du monde de la vitesse en 2022 et de l'équipe de vitesse hommes. Sur route, si les Français ne figurent pas forcément parmi les favoris, la cinquième place au classement mondial l'an passé leur offre un quota de quatre coureurs à aligner, ce qui pourrait leur permettre de surprendre par une tactique collective. Enfin, l'équipe de France de VTT peut rêver en grand, avec une équipe féminine portée par Pauline Ferrand-Prévot et Loana Lecomte respectivement championne du monde et vice-championne du monde en titre. Chez les hommes, il faudra compter sur Victor Koretzky et Jordan Sarrou, alors que certains coureurs habituellement sur route comme Mathieu van der Poel et Tom Pidcock vont tenter de jouer les premiers rôles.

Quand ont lieu les épreuves de cyclisme des Jeux olympiques ?

Le cyclisme sur route aura lieu le samedi 27 juillet pour les contres-la-montre hommes et femmes, et les 3 et 4 juillet pour les épreuves en ligne. Les pistard s'affronteront de leur côté entre le lundi 5 et le dimanche 11 août. Pour le VTT, les femmes courront le dimanche 28 juillet, et les hommes le lundi 29 juillet. Enfin, le BMX se déroulera du mardi 30 juillet au vendredi 2 août.

Où auront lieu les épreuves de cyclisme ?

Le parcours de 273 kilomètres pour les hommes et de 158 kilomètres pour les femmes de l'épreuve en ligne de cyclisme sur route partira et arrivera du Trocadéro. Pour le contre-la-montre, le parcours de 32.,4 kilomètres, identique pour les hommes et les femmes, partira des Invalides pour arriver au pont Alexandre III. Toutes les épreuves de cyclisme sur piste seront au vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, tout comme le BMX racing. Enfin, le parcours de VTT escaladera la colline d'Elancourt tandis que le BMX freestyle investira la place de la Concorde.

Le calendrier détaillé

Cyclisme sur route

Samedi 27 juillet

De 14h30 à 18h30 (Départ Invalides - Arrivée Pont Alexandre III)

Contre-la-montre individuel - femmes

Contre-la-montre individuel – hommes

Samedi 3 août

De 11h à 18h15 (Trocadéro)

Course en ligne – hommes

Dimanche 4 août

De 14h à 18h45 (Trocadéro)

Course en ligne - femmes

Cyclisme sur piste

Lundi 5 août

Soirée, de 17h à 20h20 (Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines)

Vitesse par équipes - femmes, qualifications

Poursuite équipes - hommes, qualifications

Vitesse par équipes - femmes, 1er tour

Vitesse par équipes - hommes, qualifications

Vitesse par équipes - femmes, finale

Mardi 6 août

Soirée, de 17h30 à 20h30 (Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines)

Poursuite par équipes - femmes, qualifications

Vitesse par équipes - hommes, 1er tour

Poursuite par équipes - hommes, 1er tour

Vitesse par équipes - hommes, finale

Mercredi 7 août

Journée, de 12h45 à 15h45 (Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines)

Vitesse - hommes, qualifications

Keirin - femmes, 1er tour

Poursuite par équipes - femmes, 1er tour

Vitesse - hommes, 32e finale

Keirin - femmes, repêchages

Vitesse - hommes, 32e finale – repêchages

Soirée, de 17h30 à 20h25 (Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines)

Vitesse - hommes, 16e finale

Poursuite par équipes - hommes, finale

Vitesse - hommes, 16e finale - repêchages

Poursuite par équipes - femmes, finale

Vitesse - hommes, 8e finale

Vitesse - hommes, 8e finale – repêchages

Jeudi 8 août

Soirée, de 17h à 20h25 (Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines)

Omnium - hommes, scratch 1/4

Keirin - femmes, 1/4 finale

Omnium - hommes, course tempo 2/4

Vitesse - hommes, 1/4 finale

Keirin - femmes, 1/2 finales

Omnium - hommes, course à l'élimination

Keirin - femmes, finale 7-12

Keirin - femmes, finale 1-6

Omnium - hommes, course aux points 4/4

Vitesse - hommes, places 5-8

Vendredi 9 août

Journée, de 14h à 16h (Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines)

Vitesse - femmes, qualifications

Vitesse - hommes, 1/2 finales

Vitesse - femmes, 32e finale

Vitesse - femmes, 32e finale – repêchages

Soirée, de 18h à 20h15 (Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines)

Madison - femmes, finale

Vitesse - femmes, 16e finale

Vitesse - hommes, finale

Vitesse - femmes, 16e finale – repêchages

Samedi 10 août

Soirée, de 17h à 20h20 (Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines)

Vitesse - femmes, 8e finale

Keirin - hommes, 1er tour

Vitesse - femmes, 8e finale - repêchages

Madison - hommes, finale

Vitesse - femmes, 1/4 finale

Keirin - hommes, repêchages

Dimanche 11 août

Journée, de 11h à 14h40 (Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines)

Omnium - femmes, scratch 1/4

Vitesse - femmes, 1/2 finales

Keirin - hommes, 1/4 finale

Omnium - femmes, course tempo 2/4

Vitesse - femmes, places 5-8

Keirin - hommes, 1/2 finales

Omnium - femmes, course à l'élimination

Keirin - hommes, finale 7-12

Keirin - hommes, finale 1-6

Vitesse - femmes, finales

Omnium - femmes, course aux points 4/4

VTT – Crosscountry

Dimanche 28 juillet

De 14h à 16h 30 (Colline d'Elancourt)

Cross-Country femmes

Lundi 29 juillet

De 14h à 16h 30 (Colline d'Elancourt)

Cross-Country hommes

BMX (Freestyle)

Mardi 30 juillet

De 13h25 à 16h30 (Concorde)

Park femmes, qualification

Park hommes, qualification

Mercredi 31 juillet

De 13h10 à 16h30 (Concorde)

Park femmes, finale

Park hommes, finale

BMX (Racing)

Jeudi 1 août

De 20h à 22h30 (Stade BMX de Saint-Quentin-en-Yvelines)

Hommes, quarts de finale

Femmes, quarts de finale

Hommes, tour de la dernière chance

Femmes, tour de la dernière chance

Vendredi 2 août

De 20h à 22h30 (Stade BMX de Saint-Quentin-en-Yvelines)