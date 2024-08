JO Los Angeles 2028 : date, sports additionnels... Ce que l'on sait sur les prochains Jeux olympiques ?

Les prochains Jeux olympiques se situent très loin de la France, aux Etats-Unis, à Los Angeles.

À peine les JO de Paris 2024 terminés qu'il est temps de se projeter sur les prochains Jeux olympiques d'été en 2028. Ces derniers ont été attribués à Los Angeles aux Etats-Unis, en même temps que ceux de Paris. Comme à chaque fois, le futur organisateur va particulièrement scruter l'organisation des JO de Paris.

Avantage pour Los Angeles, les fonds privés qui affluent de partout avec plus d'un milliard récolté. La somme est déjà supérieure à celle de Paris 2024 alors que nous sommes à 4 ans de l'échéance. Nous n'avons rien à construire, explique Janet Evans pour France Info. Tout est déjà là, nous avons des stades incroyables : le Rose Bowl, le Colliseum ou l'Elysean Park. Le plus difficile sera de choisir les stades où auront lieu les compétitions. Mais on sait que l'on peut compter sur Paris pour nous apporter leurs conseils." La compétition débutera le 14 juillet 2028 et se terminera le 30 juillet.

Des sports additionnels

Le comité d'organisation de Los Angeles a choisi d'écarter le breaking pour introduire cinq autres disciplines, à l'accent américain. Le premier est le flag football, sorte de football américain sans contact. Ça se joue à cinq contre cinq. Comme pour le flag rugby, les joueurs portent à leur ceinture des drapeaux qui doivent être arrachés par l'équipe adverse pour stopper les attaques. Le squash, un sport très populaire aux US, sera aussi présent, le cricket fait son retour. Enfin, le jeu de crosse, ou lacrosse, déjà présent aux Jeux de 1904 à Saint-Louis, aux États-Unis, et 1908 à Londres, en Angleterre fait son retour. Le principe est simple, il faut mettre une balle en caoutchouc dans un but en se faisant des passes à l'aide de grandes crosses avec des filets. Enfin, le baseball et le softball feront aussi leur retour, déjà introduits aux Jeux Olympiques de 2021 à Tokyo. Le baseball est exclusivement masculin, et le softball, féminin, avec une différence pour le softball, les balles sont plus grandes et plus molles.